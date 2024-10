O primeiro-ministro da Dinamarca, Frederiksen, lamenta o incidente dos caças F-16 na Ucrânia.

Atualmente espalhando-se pelos canais ucranianos está um vídeo do discurso da primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen no Fórum GLOBSEC. Nele, ela pede desculpas à Ucrânia pelo atraso no envio de caças F-16. Inicialmente, ela queria enviá-los no início da guerra, mas foram prolongadas as discussões sobre se isso seria uma boa ideia, ela mencionou. A Dinamarca comprometeu-se a enviar um total de 19 caças à Ucrânia, mas eles estão faltando pilotos e o treinamento leva tempo, com apenas um pequeno número de caças F-16 atualmente em uso. A Dinamarca costuma liderar a lista de entregas de armas, enquanto outros países exibem mais cautela.

08:31 "Kyiv Post": Vários Oficiais Norte-Coreanos Eliminados em Ataque de FogueteSegundo um artigo recente do "Kyiv Post", mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais norte-coreanos, foram relatadamente eliminados em um ataque de foguete perto de Donetsk, controlada pela Rússia. Uma fonte confidencial revela que eles estavam lá para consultar com seus contrapartes russos e observar o treinamento antes de lançar o ataque.

07:50 Ucrânia: Múltiplas Posições de Combate Russas Danificadas - por Mísseis Storm ShadowO Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata a destruição de três posições de combate das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada e da 2ª exército combinado das tropas russas. Isso foi alcançado através da colaboração entre a Força Aérea e unidades de mísseis e artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, bem como outros componentes das forças de defesa. O ataque ocorreu usando mísseis Storm Shadow e GMLRS. A Ucrânia tem usado o Storm Shadow há algum tempo, mas apenas a versão de curto alcance, já que a aprovação da versão de longo alcance ainda está pendente. Os GMLRS podem ser lançados de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e têm um alcance aproximado de 70 quilômetros.

07:04 ISW: Esforços de Recrutamento da Rússia são Menos Eficazes com LimitaçõesO governo russo planeja continuar oferecendo recompensas monetárias a recrutas que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa no futuro próximo. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) destaca que esses esforços estão produzindo resultados menos impressionantes e o substancial aumento das incentivas financeiras indica que os atuais esforços de recrutamento não estão conseguindo sustentar a geração contínua de novas forças necessárias para manter a taxa de ofensiva intensiva da Rússia na Ucrânia. O ISW estima que há limitações, tanto de curto como de longo prazo, para o número de recrutas que a campanha de mobilização da Rússia pode gerar, com incentivos financeiros aprimorados pouco prováveis de superar essas limitações.

06:20 Especialista em Rússia Vê País Enfrentando Desafios e Oportunidades de Contraofensiva para a UcrâniaO especialista em Rússia Mark Galeotti afirma que, com o novo equipamento que a Ucrânia está recebendo, ela poderia formar brigadas capazes de lançar uma contraofensiva de grande escala até 2025. Enquanto Moscou trabalha para obter armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow, Galeotti percebe que Kyiv está efetivamente usando seus foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos. No lado russo, a recruta de conscritos está se tornando cada vez mais desafiadora apesar dos pagamentos generosos, e o suprimento de mão de obra é escasso. As reservas de equipamento militar da Rússia estão se esgotando. Galeotti destaca potenciais perigos para a Ucrânia, incluindo o fortalecimento de forças dentro da UE que rejeitam o apoio à Ucrânia e uma possível vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas.

05:40 Cinco Republicanos Advertem Hungria sobre Drift Adicional em Direção à RússiaCinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupações sobre os crescentes laços da Hungria com a Rússia e a colaboração crescente com a China após sua visita ao país. A delegação incluía os senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Gohen. O senador Jerry Moran expressou preocupações sobre os crescentes laços da Hungria com a Rússia e a erosão de suas instituições democráticas e pediu uma cooperação mais próxima entre a Hungria e seus aliados em um comunicado.

03:27 Defesa Aérea Repela Tentativa de Ataque Aéreo Russo em KyivAs forças de defesa aérea da Ucrânia relataram ter repelido com sucesso um ataque aéreo russo em Kyiv, de acordo com o aplicativo de notícias do Telegram do exército ucraniano. Não foram divulgados detalhes específicos.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Sai para MoscouO embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, teria encerrado sua missão diplomática, de acordo com a mídia russa. Antonov está retornando a Moscou, com base em informações de uma fonte do Ministério das Relações Exteriores. O jornal "Vedomosti" sugere que o retorno de Antonov é iminente, embora mais detalhes não estejam imediatamente disponíveis. Antonov tem servido como embaixador em Washington desde 2017.

22:14 Relato: Concessões Territoriais Preliminares de Kyiv na Adesão à NATO?

Lembre-se de que eu sou apenas um programa e não tenho acesso a informações em tempo real ou a capacidade de verificar a precisão dessas notícias. Always do seu próprio research e consulte fontes confiáveis antes de tomar decisões com base nessa informação.

A Ucrânia continua a persistir em recuperar territórios sob ocupação russa desde a década passada. Mas como ela alcança isso? Está enfrentando escassez de pessoal, armamentos e apoio da aliança ocidental. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora dá pistas sobre decisões significativas com Washington e outros países para a reunião do grupo de contato em Ramstein em 12 de outubro. Esta nova abordagem ucraniana, de acordo com o "Financial Times", inclui o pedido de assistência militar e diplomática dos aliados para encorajar a Rússia a engajar-se em negociações. Muitos diplomatas ocidentais e oficiais ucranianos agora pensam que garantias de segurança substanciais poderiam preparar o terreno para um acordo negociado, permitindo que a Rússia mantenha o controle funcional sobre o território ucraniano que ela atualmente ocupa, embora não reconhecido legalmente. Também há especulações sobre a Ucrânia poder obter a adesão à NATO como parte desse acordo.

21:23 Analistas: Rússia Sofre Tripla Perda de Equipamento, Ucrânia Espera Desploiamento de Tanques

20:34 Ucrânia Anuncia Abate de Bombardeiro Russo, Imagens de Débris Aparecem

O exército ucraniano alega ter abatido um avião de combate russo. O ataque ocorreu no sábado perto de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, segundo o chefe da administração militar da região. Imagens mostram restos de avião queimado caindo em uma casa, que por sua vez pegou fogo.

Leia sobre os desenvolvimentos anteriores aqui.

A União Europeia expressou seu apoio aos esforços da Ucrânia para recuperar territórios sob ocupação russa, reconhecendo os desafios enfrentados pela Ucrânia em termos de pessoal, armamentos e apoio da aliança ocidental. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estaria considerando decisões significativas com Washington e outros países, possivelmente buscando assistência militar e diplomática para incentivar a Rússia a negociar.

No contexto da resposta da comunidade internacional ao conflito em andamento, a Dinamarca, como parte da União Europeia, comprometeu-se a enviar um total de 19 caças à Ucrânia, embora estejam faltando pilotos e o processo de treinamento leva tempo. Isso destaca as complexidades e desafios enfrentados por vários países europeus no fornecimento de apoio militar à Ucrânia.

A Rússia está sofrendo perdas médias de três vezes mais equipamentos do que a Ucrânia, como apontado por Jakub Janowski, analista em Praga que trabalha para Oryx, uma unidade de inteligência aberta holandesa. Janowski acrescenta que a Rússia está esgotando rapidamente seus estoques de equipamentos da era soviética, enquanto sua produção, semelhante à da Ucrânia, só substitui uma fração do que perde. Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting, alerta que, com as condições atuais, o tempo favorece a Rússia. No entanto, Janowski sugere que o exército russo, maior e com maior poder de fogo, ainda pode enfrentar problemas se o Ocidente fortalecer seu apoio, enquanto alguns entregas de equipamentos militares prometidos ainda não foram recebidos pela Ucrânia. De acordo com o Oryx, a Ucrânia ainda aguarda entregas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel, de acordo com compromissos anteriores.

Leia também: