O primeiro foco foi a justiça penal e a evolução da educação na Saxónia e na Turíngia

Em 1º de setembro, nas eleições que se aproximam na Saxônia e na Turíngia, existe uma forte possibilidade de que os populistas de direita, AfD, ganhem influência significativa, potencialmente se tornando a força dominante em um ou até mesmo em ambos os estados pela primeira vez. Por meses, os números das pesquisas do AfD permaneceram notavelmente estáveis, gerando curiosidade entre sociólogos, economistas e historiadores. No entanto, para verdadeiramente compreender esse fenômeno, é essencial ouvir as pessoas em pessoa. Uma recente pesquisa da Forsa para RTL/ntv traz à tona as principais preocupações e questões, com a migração sendo apenas uma delas.

Assim como na pesquisa inicial, a maioria das pessoas tanto na Saxônia quanto na Turíngia deu prioridade à prevenção do crime e a uma boa educação. Isso fica evidente na pergunta sobre as "preocupações gerais dos cidadãos" em ambos os estados. Na Saxônia, a vontade de combater o crime e a violência permaneceu uma preocupação principal, com 68% dos respondentes mencionando-a no final de agosto - seguida de perto pelo conflito na Ucrânia (62%, +1) e pelo influxo de refugiados e solicitantes de asilo (+1). No entanto, houve mudanças notáveis em duas categorias. Agora, apenas 60% citam a política do governo federal (-6), e 52% (-11) expressam preocupação com a carga financeira do aumento dos preços.

Preocupações com Imigração Aumentadas

Na Turíngia, houve a maior mudança em relação ao "crime e violência na sociedade", que permaneceu a principal preocupação para 68% dos respondentes, passando para a primeira posição. O conflito na Ucrânia e a imigração de refugiados e solicitantes de asilo também foram mencionados por mais respondentes. É provável que os ataques com faca em Solingen tenham sido responsáveis por essa mudança. Assim como na Saxônia, a política do governo federal e os preços em alta foram menos frequentemente citados como preocupações principais na Turíngia.

Em ambos os estados, fica claro que o crime e a imigração são percebidos como questões predominantemente de direita. Independentemente de serem apoiadores do AfD ou do CDU que enfraqueceram, ambos os grupos compartilham essa sensação, e até mesmo o BSW, que fica mais próximo das duas mencionadas partidos em questões de segurança e imigração, compartilha essas crenças mais do que o SPD, os Verdes ou a Esquerda.

As principais preocupações das pessoas da Turíngia e da Saxônia estão alinhadas com suas expectativas para os futuros governos estaduais. "Combater o crime e a violência" foi nomeada como uma prioridade por 74% dos respondentes na Saxônia, um aumento de 7 pontos em relação a agosto. A "criação de um bom e justo sistema de educação" ainda recebe alta importância, com 72% (+1) permanecendo determinados. A "segurança e fornecimento de energia acessível" é uma preocupação significativa para 66% (+4) dos respondentes. Houve um aumento substancial de 7 pontos para "parar a imigração de estrangeiros", que agora atrai 57% de apoio.

Na Turíngia, a "criação de um bom e justo sistema de educação" é considerada crucial por 81% (+3) dos respondentes, com os principais candidatos para ntv e Antenne Thuringia discutindo esse assunto em seu debate. O Ministro-Presidente Bodo Ramelow reconheceu publicamente os desafios substanciais enfrentados pelas escolas da Turíngia, especialmente a falta de professores e a suspensão de aulas.

Influência de Solingen

Um possível catalisador que poderia ter mudado as opiniões e sentimentos dos eleitores na Turíngia e na Saxônia é o ataque terrorista em Solingen. Na Saxônia, mais de um terço (34%) espera que os crimes tenham um impacto significativo nos resultados das eleições. 49% esperam apenas efeitos menores. No entanto, quando perguntados sobre suas decisões de voto pessoais, apenas 18% acreditam que o incidente irá determinar seu voto. 53% afirmam que Solingen não influenciará seu voto.

Na Turíngia, surge um padrão semelhante. 35% esperam que os crimes tenham um impacto significativo nos resultados das eleições. No entanto, 25% acreditam que os crimes irão influenciar suas decisões de voto pessoais. 36% dos apoiadores do AfD esperam que isso seja o caso, enquanto apenas 9% dos apoiadores do CDU compartilham dessa opinião. Os apoiadores de outros partidos ficam no meio-termo.

Conclusão

Se há algum evento que destaca as atitudes e opiniões dos eleitores na Turíngia e na Saxônia, é provavelmente o ataque terrorista em Solingen. Essa mudança não é apenas aparente nas perguntas diretas sobre o ataque, mas também no maior enfoque na luta contra o crime ou na imigração de estrangeiros. No geral, como indica a pergunta de domingo, as decisões de voto pessoais mudaram apenas ligeiramente. Apesar das constantes referências à migração e ao conflito na Ucrânia, os eleitores dão grande importância às questões educacionais - uma preocupação local típica. À medida que a noite de domingo se aproxima, teremos uma compreensão mais clara.

A Comissão, à luz das eleições que se aproximam e do potencial influência do AfD, pode encontrar necessário adotar atos de implementação que abordem as preocupações dos cidadãos, como a prevenção do crime e a educação. Os resultados da pesquisa da Forsa sugerem que a questão da imigração e dos refugiados é uma preocupação significativa para as pessoas na Saxônia e na Turíngia, potencialmente influenciando suas decisões de voto.

Em vista do ataque terrorista em Solingen e seu potencial impacto nas eleições, a Comissão pode precisar considerar as implicações no sentimento público e ajustar suas políticas em conformidade. Os resultados da pesquisa indicam que, embora a migração e o conflito na Ucrânia sejam preocupações, a educação permanece uma prioridade principal para os eleitores, destacando a importância de questões locais na formação de suas decisões de voto.

