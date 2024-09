O primeiro caso de morte foi relatado durante ataques em áreas vizinhas de Moscou

Primeira vítima fatal na área de Moscou devido a ataques ucranianos com drones

Pela primeira vez durante o conflito contra a Rússia, uma pessoa morreu na região de Moscou devido a extensos ataques ucranianos com drones. O governador regional, Andrey Vorobyov, anunciou pelo Telegram que uma mulher de 46 anos morreu após um ataque de drone a um prédio residencial em Ramensky, na periferia sul da capital.

17:23 Putin: Rússia deve estar preparada para repelir qualquer possível ataque militar de todos os lados

No discurso para os participantes do exercício estratégico "Ocean-2024", o presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância da Rússia estar preparada para contrapor qualquer ameaça militar de todos os lados. "A Rússia deve estar preparada para todas as eventualidades. Nossas forças armadas devem proteger a soberania e os interesses nacionais da Rússia e repelir qualquer possível invasão militar de todos os lados, incluindo em zonas oceânicas e marítimas", afirmou Putin, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Ele também mencionou que "a marinha tem um papel significativo nessa questão".

16:51 Berlim, Paris e Londres preparam sanções contra o Irã

Alemanha, França e Reino Unido condenam o fornecimento de mísseis balísticos do Irã à Rússia. "Isso é mais uma escalada da assistência militar do Irã à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", declararam os três países em comunicado conjunto. Mísseis iranianos poderiam alcançar território europeu, intensificando os sofrimentos do povo ucraniano. "Essa evolução é uma escalada tanto do Irã quanto da Rússia e representa uma ameaça direta à segurança europeia", alertaram, e anunciaram que agora instituirão sanções, como a suspensão de acordos bilaterais de transporte aéreo. A Iran Air também está sob escrutínio. Além disso, sanções contra pessoas e organizações envolvidas nesse processo estão iminentes. Anteriormente, os EUA haviam acusado o Irã de fornecer armas à Rússia para sua guerra de agressão na Ucrânia e anunciado novas sanções contra Teerã.

16:32 Shoigu diz que não haverá negociações com a Ucrânia até a retirada das tropas

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, não demonstra interesse em negociar com a Ucrânia até a retirada das tropas ucranianas do território russo. "Enquanto eles não deixarem nosso território, é óbvio que não haverá negociações com eles sobre negociações", declarou Shoigu à televisão estatal russa. Desde início de agosto, a Ucrânia vem liderando uma ofensiva contra a região russa de Kursk. Pela primeira vez desde o início do conflito, tropas terrestres ucranianas penetraram no território russo. A operação faz parte da campanha defensiva da Ucrânia contra a invasão russa, que já dura mais de dois anos. Shoigu vê o ataque à região de Kursk como uma tentativa de forçar a Rússia a negociar sob os termos da Ucrânia e retirar as forças russas do Donbass.

16:04 Um ex-guarda prisional agora comanda a 59ª Brigada

Para fortalecer suas forças, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão recrutando presos para a frente de batalha. Oleksandr, que era guarda prisional, agora é o comandante da 59ª Brigada. "Eles farão qualquer coisa para sobreviver", diz ele. Um vídeo que mostra os homens contando suas experiências de combate foi compartilhado.

15:38 A estratégia russa para expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk

O Kremlin afirmou que a estratégia russa para expulsar as tropas ucranianas da região de fronteira de Kursk já está em andamento. De acordo com a agência de notícias russa TASS, que cita o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov: "É claro que o exército possui todos os planos necessários, mas não acho que esses planos devam ser revelados publicamente", respondeu Peskov a uma pergunta sobre quando as tropas ucranianas seriam expulsas do território russo. Soldados ucranianos lançaram um grande ataque a Kursk em 6 de agosto, com áreas significativas agora sob seu controle.

15:13 Riga reforça medidas de segurança na fronteira até dezembro devido a preocupações de segurança

A Letônia decidiu estender as medidas de segurança reforçadas em sua fronteira com a Bielorrússia até o final do ano devido a preocupações de segurança. O governo em Riga tomou essa decisão. A razão é o número excepcionalmente alto de tentativas de cruzar a fronteira de forma ilegal, além das ações militares da Rússia contra a Ucrânia, apoiadas pela liderança autoritária em Minsk, de acordo com o comunicado. Como resultado dessa regulamentação, a guarda de fronteira letã receberá poderes adicionais em seis regiões do país da UE e da NATO no Báltico.

14:47 A Ucrânia deve dobrar sua produção de armas em 2024

A Ucrânia planeja dobrar sua produção de armas em 2024, de acordo com estatísticas oficiais. "Nos oito primeiros meses de 2024, aumentamos nossa produção de armas em dobro em comparação a 2023", disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal em Kyiv. A Ucrânia planeja fabricar mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está aumentando", comentou Shmyhal.

14:23 Especialista militar elogia "boa jogada" do chanceler Scholz ao propor negociações de paz com a Rússia

O chanceler Scholz propõe negociações de paz com a Rússia. A proposta foi duramente criticada por alguns setores políticos. No entanto, o especialista militar Ralph Thiele apoia a iniciativa de Scholz e pede urgência. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia corre o risco de romper suas linhas de defesa.

13:52 Instituto de Kiel Avisa: Orçamento da Defesa "Longe de Ser Adequado"De acordo com especialistas do Instituto de Economia Mundial de Kiel, o orçamento da defesa da Alemanha fica aquém, dadas as ameaças potenciais da Rússia. O instituto afirma: "Despite da retórica da 'virada', a disparidade entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia continua a aumentar". Os pesquisadores defendem um orçamento de defesa sustentado de pelo menos 100 bilhões de euros. Comentando o assunto, o autor do estudo Guntram Wolff expressa: "A Rússia está se tornando um risco de segurança significativo para a NATO. Simultaneamente, nosso progresso em direção às medidas de dissuasão necessárias é dolorosamente lento". De acordo com Wolff, a Alemanha atualmente só consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. O estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia está relatadamente diminuindo significativamente.

12:25 "Diferença Significativa" Entre Putin e Lavrov ReveladaA Ucrânia tem instado a UE e os EUA a permitir o deployment de armas no solo russo. Agora, os Países Baixos deram aprovação, incluindo os caças prometidos.

12:59 Exército Russo Afirma Captura de Quatro Vilas em DonetskDe acordo com os registros do exército russo, quatro vilas adicionais na região oriental ucraniana de Donetsk foram tomadas. O Grupo do Sul relatadamente tomou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo Leste afirmou Wodjane, e o Grupo Central capturou Halyzyniwka, anunciou o Ministério da Defesa russo. No entanto, essas afirmações não podem ser verificadas independentemente. Observadores militares ucranianos marcaram três das vilas mencionadas - exceto Hryhoriwka - como sob seu controle. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa em sua frente oriental.

12:20 Moscou Reconhece Apenas Um Parceiro de NegociaçõesEm junho, uma conferência de paz foi realizada sem a participação da Rússia na Suíça. Agora, o Chanceler Olaf Scholz expressou a vontade de negociar com o Presidente Vladimir Putin da Rússia. No entanto, a resposta do Kremlin ainda não foi vista, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia Usando Armas Químicas Cada Vez MaisOficiais ucranianos afirmam que as forças russas na Ucrânia estão usando cada vez mais armas químicas. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia escreve no Facebook que as forças russas utilizaram munição contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química 447 vezes em agosto apenas, e 4.035 vezes de 15 de fevereiro de 2023 a 24 de agosto de 2024. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia também alega que as tropas do Kremlin estão entregando munição contendo agentes de guerra química ilegais e empregando misturas químicas não identificadas. Eles também afirmam: "A Rússia está assim flagrantemente violando as regras de guerra e desconsiderando os padrões e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição."

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Ataques a Depósitos de Armas Russas AprovadosO chefe do gabinete presidencial ucraniano enfatiza a demanda de seu país a seus aliados ocidentais para autorizar o uso de suas armas contra alvos profundamente dentro do território russo. Andriy Yermak explica que eles devem ser capazes de atacar depósitos de mísseis dentro da Rússia. "Defesa não é uma intensificação." É sobre prevenir o terror com armas ocidentais, Yermak escreve no Telegram. Os países ocidentais são hesitantes em permitir que a Ucrânia use as armas que lhes foram fornecidas no território russo, citando preocupações sobre se envolver no conflito.

10:53 Incêndios e Feridos - Rússia Ataca com Várias Drones e Dois MísseisDe acordo com as autoridades locais, pelo menos três pessoas ficaram feridas e propriedades danificadas e incêndios iniciados na Ucrânia durante os ataques com drones e mísseis da Rússia. A defesa aérea abateu 38 de 46 drones russos sobre 13 regiões, relatou a força aérea no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis em seu ataque. As instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, anunciou o ministério de energia em Kyiv, causando falhas em linhas de alta tensão e estações de energia.

10:27 Mudança na Imagem de Modelo de Papel: Ombudsman de Direitos da Criança de Putin Casa com BilionárioPor muito tempo considerada a personificação da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, a ombudswoman de direitos da criança da Rússia, foi casada com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles falaram sobre valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando numerous filhos em mídia de propaganda. Ela também foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 ao lado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, o portal independente Verstka relata que seu compromisso com a tradição e especialmente seu marido-padre parece ter diminuído. No fim de semana, ela casou-se com o bilionário Konstantin Malofeew, com quem ela tinha um relacionamento por algum tempo. No entanto, seu relacionamento ainda é algo tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV cristã pró-Kremlin Tsargrad TV e um fervoroso defensor da monarquia e da guerra russa.

09:32 Rússia Inicia Exercícios Navais 'Ocean-2024' em Escala GlobalA Rússia inicia seus exercícios navais estratégicos intitulados 'Ocean-2024' em diversas águas territoriais do maior país do mundo em área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e cerca de 90.000 pessoal de diversas formações da frota participarão desses exercícios até 16 de setembro, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia em Moscou. Esses exercícios ocorrerão no Mar Báltico, no Oceano Ártico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia possui uma base naval na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Tragédia com Vidas Perdidas em Incêndio em Pipeline de Óleo em Orenburg Duas pessoas perderam a vida em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incidente está em andamento. O horário exato do início do incêndio ainda não foi definido. Relatos não confirmados sobre o incidente já haviam circulado em vários canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Shoigu Recusa Negociações por Enquanto A Rússia se recusa a negociar com a Ucrânia até que suas forças militares se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também expressou seu desinteresse em negociações.

08:14 Reinício dos Voos nos Aeroportos de Moscou Os voos foram retomados nos aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo de Moscou, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya via Telegram. Os voos foram temporariamente suspensos devido a ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Condiciona Participação da Rússia em Conferência de Paz O chanceler Olaf Scholz liga a participação da Rússia em uma possível conferência de paz a certas condições. Durante um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou que, além da ajuda militar necessária para a Ucrânia contra a agressão russa, é crucial planejar uma saída da situação de guerra. Ele expressou seu desejo por outra conferência de paz com a participação da Rússia, semelhante à liderança ucraniana, desde que aquele que participasse não esteja simultaneamente perpetrando ataques. Putin aspiraria a mais território ucraniano para uma perspectiva de acordo de paz. "São necessários vários elementos para a política: clareza, consistência e caráter. Essas qualidades são necessárias para garantir a paz e a segurança na Europa", afirmou Scholz.

07:18 Fico Acusa Fascismo no Exército Ucraniano - Kyiv Protesta A Ucrânia fica perplexa com as acusações feitas pelo primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia Robert Fico. De acordo com a Reuters, ele havia pedido a Kyiv que livrasse seu exército do "fascismo". Em uma resposta do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou que os soldados ucranianos estão protegendo suas famílias, lares e terra, assim como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescentou que os ucranianos sofreram "milhões de baixas" lutando contra o nazismo ao longo do século XX. A alegação de "fascismo" de Fico espelha a propaganda russa que frequentemente rotula a liderança ucraniana como nazista. Na verdade, partidos de extrema-direita só conseguiram 2,4% nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder reconhece claros aspectos fascistas no regime de Putin.

06:56 Governador Regional Russo Revisa Número de Mortes Um ataque de drone pela Ucrânia à capital russa Moscou resulta na morte de uma mulher e no ferimento de três civis, de acordo com o governador da região, Andrei Vorobyov. Ele transmitiu essa informação via Telegram. Inicialmente, ele não pôde confirmar a morte de uma criança. Atualmente, 43 pessoas foram abrigadas em abrigos de emergência.

06:25 Greenpeace Investiga Crimes Ambientais pela Rússia A Greenpeace reabre uma sede em Kyiv para acelerar projetos de reconstrução de infraestrutura na Ucrânia e investigar e documentar crimes ambientais como consequência da guerra de agressão russa, anunciou a organização ambiental. Eles trabalham em colaboração com organizações ambientais locais para esse fim. " Nossa tarefa é ajudar a Ucrânia na reconstrução ecologicamente correta da infraestrutura social utilizando as fontes de energia renovável do sol e do vento", afirmou a nova diretora da sede, Natalia Hosak. A Greenpeace continua a destacar os danos ambientais na Ucrânia causados pela guerra de agressão russa, incluindo a situação na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Relato de Morte de Criança em Região de Moscou Após Ataque de Drone da Ucrânia De acordo com relatos russos, uma criança morreu após um ataque de drone da Ucrânia na região de Moscou. Aqui, o governador regional Andrei Vorobyov afirmou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite, com um causando um incêndio que está sendo apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescentou Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital causou pelo menos um ferimento quando detritos caíram em um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou Initially que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

04:36 Rússia: Restos de Drone Afetam Complexo de Energia e Combustível Peças de um drone abatido pelas forças de defesa russas na região de Tula caíram em uma instalação de energia e combustível, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Felizmente, não houve feridos relatados. As operações da instalação e a distribuição de recursos para os consumidores permaneceram ininterruptas, e a situação foi controlada.

03:29 Ucrânia Ataca Moscou com UAVs Após a interceptação de dois UAVs ucranianos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, como indicado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram divulgados detalhes sobre potenciais danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, situado a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos principais aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate UAV com Destino a Moscou Unidades de defesa aérea russa interceptaram um UAV com destino a Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Relatórios preliminares sugerem não haver danos ou feridos no local do impacto. O lado ucraniano ainda não emitiu um comunicado.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de AjudaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou sua gratidão à Suécia por um pacote de assistência à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Este auxílio crucial, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e apoio financeiro para as necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", disse Zelensky no X. De acordo com relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen, preparando-se para uma possível entrega futura de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores da Alemanha: Rússia "ameaça maior à paz" diretamente na fronteira oriental da NATOEm resposta às incursões de drones russos na Letônia e Romênia, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha descreveu a Rússia sob o Presidente Vladimir Putin como "uma ameaça maior à paz e à segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da NATO", afirmou o ministério no X. "Isso ficou evidente, notavelmente, nos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia". O ministério acrescentou que coopera com seus parceiros da aliança e está ao lado deles ao lidar com a situação dos drones. No fim de semana, tanto a NATO quanto os membros da UE Letônia e Romênia relataram a intrusão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA Não Conseguem Confirmar Relatórios de Entrega de Mísseis iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã entregou mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo dos EUA.

21:28 Zelensky Advoga pela Rápida Execução dos Acordos de AjudaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instou pela rápida implementação dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O desfecho da guerra depende diretamente da eficiência da logística nas entregas e do cumprimento de todos os compromissos por nossos parceiros", afirmou Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. As armas e o equipamento devem chegar a tempo de serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro".

20:52 Político da Oposição Russa Advertiu Contra a Concessão de "Saída de Honra" a PutinO líder político da oposição russa, Vladimir Kara-Mursa, alerta o Ocidente contra permitir ao Presidente russo Vladimir Putin uma "saída honrosa" do conflito na Ucrânia. "É vital que Vladimir Putin não saia vitorioso na guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não consiga uma saída deste conflito na Ucrânia que salve as aparências". Aproximadamente um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa sugere que as sociedades ocidentais podem estar sentindo "cansaço" em relação ao conflito, mas Putin deve ser derrotado. Ele acrescenta: "Se, infelizmente, o regime de Putin puder apresentar o fim desta guerra como uma vitória para si mesmo e manter o poder, estaremos testemunhando outro conflito ou desastre dentro de um ano ou 18 meses".

