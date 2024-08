O primeiro avião de combate F-16 teve um acidente na Ucrânia.

Ucrânia ficou animada com a chegada iminente de aviões de combate F-16. Esses bad boys, fabricados no Ocidente, eram esperados para reforçar sua defesa aérea. Infelizmente, nem mesmo algumas semanas após a primeira entrega, um F-16 caiu.

De acordo com um relatório do "Wall Street Journal", citando um oficial dos EUA anônimo, o acidente ocorreu na segunda-feira. Aconteceu apenas algumas semanas após a chegada do primeiro caça americano. Os achados preliminares sugerem que o jato não foi abatido por fogo inimigo, apesar do incidente ter ocorrido durante o ataque de mísseis da Rússia no país. O oficial dos EUA especulou que o erro do piloto pode ser o culpado, sugerindo uma possível fatalidade.

Os F-16s foram colocados em ação na segunda-feira, com o objetivo de combater o que se acredita ser o maior ataque aéreo da Rússia desde o início da invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Eles também foram empregados para interceptar e destruir mísseis de cruzeiro russos.

O número exato de F-16s na posse da Ucrânia permanece um mistério. No início de agosto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy exibiu o primeiro desses aviões. De acordo com o "Wall Street Journal", a Ucrânia recebeu seis aviões ocidentais até agora, enquanto "The Independent" indicou dez entregas.

A Ucrânia garantiu a promessa de 79 F-16s da Holanda, Dinamarca, Noruega e Bélgica. No entanto, o ritmo lento das entregas de jatos, combinado com a escassez de vagas de treinamento e a duração desse treinamento, está desacelerando a criação de uma esquadrilha de F-16 formidável.

O F-16 é uma potência de aeronave militar, em serviço em mais de duas dúzias de países ao redor do mundo. Com a fabricação dos EUA, esses baby birds podem ser utilizados tanto para defesa aérea quanto para ataques terrestres.

Os F-16s desempenharam um papel significativo na estratégia de defesa aérea da Ucrânia, com o objetivo de contra-atacar os ataques aéreos da Rússia. Apesar do incidente em que um F-16 caiu, os aviões de combate restantes continuaram suas operações.

