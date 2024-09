O presidente turco Erdogan defende a recuperação da Crimeia

A Turquia geralmente se dá bem com a Rússia, mas Moscou fica frequentemente irritada com a posição de Ancara sobre a Ucrânia, em particular no que diz respeito à situação da Crimeia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tem motivações pessoais envolvidas nesse assunto.

O presidente Erdogan já se pronunciou publicamente a favor do retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. Ele enfatizou o apoio inabalável da Turquia à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Segundo ele, o retorno da Crimeia à Ucrânia está de acordo com o direito internacional.

A Plataforma da Crimeia, lançada por Kiev em 2021, tem como objetivo chamar a atenção global para o conflito em torno da península anexada. Não é surpreendente que Erdogan tenha feito tal declaração, dado a condenação passada da Turquia à anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e sua assinatura de uma resolução da ONU contra ela. Desde que as hostilidades da Rússia contra a Ucrânia começaram, Erdogan já chamou repetidamente pela respeito à soberania da Ucrânia.

O chamado à ação de Erdogan

A Turquia tem sido historicamente considerada a guardiã da minoria muçulmana crimeia tártara, que constitui cerca de 10% da população da península. Erdogan insistiu que eles merecem viver livremente, em segurança e em harmonia em sua própria terra. Devido à anexação russa, muitos crimeios tártaros buscaram refúgio na Ucrânia continental, onde receberam o apoio da Turquia.

Na Plataforma da Crimeia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou a situação dos crimeios tártaros, que ele afirmou ter sofrido uma perseguição significativa às mãos das autoridades russas. Zelensky apelou à Turquia e ao vizinho Azerbaijão para exercer pressão sobre a Rússia.

A Turquia, como membro da OTAN, tem fornecido armas à Ucrânia, e as duas nações têm uma parceria estratégica centrada na cooperação de defesa desde 2014. No entanto, a Turquia mantém fortes laços econômicos com a Rússia, incluindo ser um dos seus principais fornecedores de energia. A Turquia absteve-se de se juntar às sanções ocidentais contra a Rússia.

A União Europeia, como forte defensora do direito internacional e da soberania ucraniana, tem criticado consistentemente a anexação da Crimeia pela Rússia, uma posição que coincide com a posição da Turquia sobre o assunto. Diante disso, é digno de nota que a Turquia, como membro do G20 e do Conselho da Europa, tem o potencial de influenciar a posição dessas organizações em relação às ações da Rússia na Crimeia.

