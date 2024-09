O presidente francês Emmanuel Macron avança para a criação de uma nova administração.

Após várias semanas de tentativas infrutíferas, parece que o Presidente da França pode ter identificado um potencial candidato para o cargo de Primeiro-Ministro. Um dos nomes sendo discutidos é o do ex-primeiro-ministro de esquerda, Cazeneuve. Relatos sugerem que a nova administração pode ser estabelecida já na terça-feira, de acordo com vazamentos do Eliseu.

Duas meses após as eleições parlamentares, há indicações de que a formação do governo francês está acelerando. Macron se encontrará com o ex-primeiro-ministro socialista, Bernard Cazeneuve, seguido pelo ex-candidato presidencial conservador, Xavier Bertrand, na segunda-feira. Segundo fontes próximas ao Presidente, Macron pode nomear um novo Primeiro-Ministro já na terça-feira, coincidindo com o início do ano letivo na França.

Cazeneuve, considerado menos extremista do que a candidata sugerida pelo NFP, Lucie Castets, que foi rejeitada por Macron, declarou através de seus associados que não está interessado em "implorar". Se assumir o cargo de Primeiro-Ministro, o fará "por um senso de dever" e "para aliviar o país de novas tribulações". Cazeneuve já havia exercido o cargo de Primeiro-Ministro de final de 2016 a maio de 2017 e, anteriormente, havia ocupado o cargo de Ministro do Interior.

Bertrand foi derrotado nas primárias conservadoras antes das eleições presidenciais de 2022 e é o Presidente de Hauts-de-France desde 2016. O ex-presidente conservador, Sarkozy, endossou Bertrand como um candidato adequado para o cargo de Primeiro-Ministro em uma entrevista ao "Le Figaro", publicada na sexta-feira. No entanto, figuras de destaque dentro dos Republicanos conservadores, como o líder do grupo parlamentar, Laurent Wauquiez, se opõem a qualquer envolvimento de seu partido em um novo governo, com o objetivo de desafiar as eleições presidenciais da oposição em 2027.

Três candidatos - nenhum com maioria

A aliança de esquerda, NFP, emergiu como a força mais poderosa após as eleições parlamentares de julho, ultrapassando o acampamento de Macron e o RN de extrema-direita. Nenhum dos três grupos detém maioria na Assembleia Nacional.

Inicialmente, Macron manteve o governo em exercício, liderado pelo Primeiro-Ministro Gabriel Attal, em operação, com vistas aos Jogos Olímpicos em Paris, que se estenderam até 11 de agosto. Agora, o tempo é essencial, já que a França precisa apresentar um projeto de orçamento para 2025 até outubro.

Normalmente, após uma eleição parlamentar, a maior fração na Assembleia Nacional propõe um candidato para o cargo de Primeiro-Ministro. O Presidente tem a liberdade de escolher quem quiser, mas depende do Primeiro-Ministro para garantir uma maioria para as propostas legislativas do governo na Assembleia Nacional.

A Comissão, presumivelmente se referindo ao governo francês ou a um comitê específico, provavelmente estará envolvida no processo de revisão e aprovação do projeto de orçamento para 2025, já que a França precisa apresentá-lo até outubro. Após sua reunião com o ex-presidente conservador Sarkozy, a nomeação de Bertrand como Primeiro-Ministro por Macron pode enfrentar oposição de figuras de destaque dentro dos Republicanos conservadores, como o líder do grupo parlamentar Wauquiez, que pretendem desafiar as eleições presidenciais da oposição em 2027.

