O presidente da Ucrânia, Zelensky, está mudando os objetivos da Ucrânia com a "Estratégia da Vitória"?

Durante sua viagem aos EUA, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, carrega consigo uma "Estratégia de Triunfo". Embora ainda haja pouca informação disponível, essa estratégia visa intensificar os desafios para o comando da guerra da Rússia. No entanto, é questionável se isso é viável e como isso levará Moscou à mesa de negociações.

Desde o início de seu mandato, Zelensky, um ex-ator e magnata da televisão, não se transformou em um político convencional. Atualmente, em sua visita à Assembleia Geral da ONU, sua principal meta é apresentar sua alegada estratégia de triunfo ao atual presidente dos EUA, Joe Biden, ao lado de Donald Trump e dos candidatos à presidência de Kamala Harris. Essa estratégia diverge das normas diplomáticas tradicionais.

Essa estratégia não deve ser confundida com a fórmula de paz de Zelensky, que foi discutida na cúpula da paz na Suíça no verão. Esse plano consiste em dez objetivos estratégicos centrados no futuro da Ucrânia após o conflito. Não foi criado para estabelecer uma base de negociações com a Rússia.

Em contrapartida, a estratégia de triunfo, composta por cinco pontos, permanece pouco clara. No entanto, seus objetivos centrais são cristalinos: a Ucrânia busca persuadir os EUA e outros parceiros ocidentais de que somente ao submeter a Rússia a uma pressão militar, econômica e política extrema, ela poderá ser convencida a engajar-se em negociações sérias.

Controvérsia em torno da "Estratégia de Triunfo"

O termo "Estratégia de Triunfo" é controverso na Ucrânia. É difícil estabelecer um triunfo definitivo a partir da perspectiva de Kyiv, já que a Rússia continua avançando, embora gradualmente e com grandes baixas, na região russa de Kursk e no distrito ucraniano de Donetsk. Embora a posição oficial de Kyiv seja a de restaurar a nação dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1991, há uma tendência emergente desde pelo menos o verão, em que Zelensky evita mencionar a necessidade de restaurar as fronteiras militares de 1991, embora oficiais ucranianos frequentemente se contradigam nesse assunto.

Aparece que a Ucrânia não espera ter recursos suficientes no futuro previsível para recuperar integralmente sua integridade territorial. Portanto, o objetivo principal é elevar o custo desse conflito para a Rússia ao ponto em que o líder do Kremlin, Vladimir Putin, considere parar seus ataques contra a Ucrânia, sem estabelecer condições irrazoáveis para um cessar-fogo, como atualmente indexadas.

Mas de onde vem o termo "Estratégia de Triunfo"? A popularidade do termo pode ser atribuída ao estilo de Zelensky de criar termos atraentes e apresentações de relações públicas impressionantes. Além disso, ele se refere à obrigação da lei dos EUA de obrigar a administração de Biden a delinear a estratégia de triunfo da Ucrânia.

Críticas na Ucrânia

Há incerteza sobre se Zelensky e sua equipe não estão criando expectativas irrealistas entre sua população com sua escolha de palavras. Afinal, após dois anos e meio de guerra, há poucas ilusões na sociedade ucraniana de que isso pode terminar em breve, independentemente das declarações de Zelensky. É incerto por que a Rússia Would want to stop fighting soon under favorable conditions, especially since Moscow currently appears to be advantageous in the long-term war of attrition against Ukraine.

Inclusive, figuras proeminentes próximas à presidência, como o cientista político Volodymyr Fesenko, que ocasionalmente aconselha a administração, criticam o termo "Estratégia de Triunfo". "É apenas um layout atraente para as diretrizes de negociação da delegação ucraniana nos EUA", resume o publicitário Vitaliy Portnikov, que tem criticado consistentemente o governo de Zelensky.

No entanto, não há preocupações significativas sobre o conteúdo da estratégia de triunfo na Ucrânia. Primeiro, Kyiv deseja enfatizar e confirmar a urgência de armas, munições e ajuda financeira para o futuro próximo para continuar resistindo à Rússia. Além disso, é evidente que Kyiv exigirá permissão para atingir alvos russos com armas ocidentais mais avançadas para elevar ainda mais o custo para Moscou.

Se a adesão à NATO no período pós-guerra, um componente da "Estratégia de Triunfo", é atualmente viável, é duvidoso. Também é altamente incerto se a Ucrânia obterá a autorização para atingir a Rússia com armas como Storm Shadow/SCALP ou ATACMS. No entanto, é claro que a Ucrânia precisa desesperadamente dessa permissão, mesmo que a Rússia já tenha realocado a maioria de suas aeronaves para a retaguarda. Também parece claro que a adesão à NATO para a Ucrânia será a única garantia de segurança para Kyiv após a guerra.

Portanto, a Ucrânia não tem escolha a não ser persistir em sua busca pelos melhores resultados. "Se Zelensky não tivesse pressionado tanto o cauteloso Biden como sempre fez, a Ucrânia talvez não tivesse sequer garantido metade do que já recebeu dos EUA", expressou recentemente o cientista político Volodymyr Fesenko na televisão ucraniana.

É improvável que Zelensky alcance seus objetivos máximos durante sua atual visita aos EUA. No entanto, as decisões podem ser tomadas progressivamente. Portanto, o sucesso da viagem só poderá ser avaliado criticamente em uma etapa posterior.

Diante das operações militares em andamento entre a Ucrânia e a Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky busca apresentar sua "Estratégia de Triunfo" ao presidente Joe Biden, acreditando que a intensificação da pressão militar sobre a Rússia poderá levar Moscou à mesa de negociações. Apesar das críticas na Ucrânia às expectativas irrealistas estabelecidas pelo termo "Estratégia de Triunfo", Zelensky argumenta que o aumento do custo do conflito para a Rússia acabará levando a um cessar-fogo sem condições irrazoáveis.

