O presidente da Comissão da UE, von der Leyen, anuncia uma assistência financeira substancial para a Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, planeja destinar bilhões em nova ajuda financeira da UE à Ucrânia, no valor de cerca de 35 bilhões de euros, apesar da oposição da Hungria. Ela anunciou isso durante uma visita ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Kyiv, na plataforma X. Esta ajuda financeira faz parte de um pacote de apoio maior planejado pelo G7, que deve ultrapassar 50 bilhões de dólares Americanos no total.

A proposta de von der Leyen precisa da aprovação de uma maioria de estados-membros da UE. "Dadas as ataques russos contínuos, a Ucrânia continua a depender do apoio contínuo da UE", escreveu von der Leyen. Esta ajuda financeira constituiria outra contribuição significativa da UE para a reconstrução da Ucrânia.

Os países do G7 decidiram sobre nova ajuda financeira para Kyiv em sua cúpula de junho. Este empréstimo de 50 bilhões de dólares Americanos será garantido através de pagamentos de juros de ativos russos congelados. Os representantes da UE participam das reuniões do G7. A ajuda financeira será distribuída entre os países participantes e a UE.

No entanto, os EUA só participarão se o dinheiro russo permanecer congelado permanentemente. A Hungria está causando problemas nesse sentido. De acordo com as regras da UE, todos os 27 países da UE precisam concordar com o congelamento de fundos a cada seis meses. A proposta de von der Leyen agora oferece uma maneira que não requer unanimidade. De acordo com a Comissão, a Comissão Europeia concederá a ajuda financeira de 35 bilhões diretamente à Ucrânia. Isso requer a aprovação do Parlamento Europeu e uma maioria qualificada de estados-membros.

Isso significa que pelo menos 15 países, representando pelo menos 65% da população total da UE, precisam concordar. O governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, mantém relações amigáveis com a Rússia. Desde o início da guerra na Ucrânia, Orbán tentou deter as negociações de adesão da UE com Kyiv, atrasar sanções ocidentais e obstruir a ajuda financeira e militar.

Ele acusou a UE de trazer o conflito para a Europa através de sua ajuda à Ucrânia. Em sua opinião, a Ucrânia não pode defeating Russia. Há uma discussão contínua dentro da UE sobre o que fazer com os ativos russos.

Na primavera, decidiu-se que 90% dos pagamentos de juros utilizáveis da custódia de fundos do banco central russo seriam canalizados para fundos da UE para financiar equipamento militar e treinamento. Os restantes 10% serão utilizados para ajuda financeira direta.

