O Presidente da Câmara de Nova Iorque declara-se inocente.

Prefeito de Nova York, Eric Adams, Declara Inocência em Caso de Corrupção. Enfrentando Várias Acusações Como Fraude, Suborno e Contribuições Ilegais para a Campanha, Ele Mantém sua Posição na Primeira Audiência no Tribunal.

Adams, em sua defesa, declarou sua inocência diante da Juíza Katharine Parker, afirmando: "Não sou culpado, Meritíssima". Seu advogado, Alex Spiro, anunciou planos para apresentar um pedido de arquivamento nas próximas audiências do tribunal. As acusações contra Adams incluem receber contribuições de campanha ilegais e viagens internacionais gratuitas de pessoas que procuravam manipular a gestão da cidade.

Saindo do tribunal sem comentários, Adams mais tarde ficou ao lado de Spiro, que voltou a negar as alegações. "Este nem mesmo é um caso legítimo", afirmou Spiro. A acusação identifica cinco acusações: fraude, suborno, aceitar contribuições de campanha duas vezes de um cidadão estrangeiro e conspiração. Se Adams for considerado culpado da acusação mais grave - fraude - a Procuradoria dos Estados Unidos sugere uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Celia Cohen, Procuradora Adjunta dos Estados Unidos, revelou um acordo entre Spiro e a acusação que permite que Adams permaneça livre sob a condição de não entrar em contato com testemunhas ou pessoas mencionadas na acusação. Ele pode se comunicar com sua família e empregados, mas não sobre as alegações ou investigação. Adams deve retornar ao tribunal na próxima quarta-feira.

De acordo com a acusação, Adams supostamente explorou suas conexões com pessoas afiliadas à Turquia, que lhe proporcionaram voos baratos ou gratuitos, hospedagem luxuosa e financiaram sua campanha para prefeito com doações não autorizadas. Ele também é acusado de ter ajudado a garantir mais de $10 milhões em financiamento público para a campanha através da intervenção deles. É ilegal para cidadãos não norte-americanos contribuir para candidatos políticos nos Estados Unidos.

Em troca, Adams é acusado de ter proporcionado favores aos seus benfeitores, como conceder uma permissão do departamento de bombeiros para o lançamento de um edifício do consulado turco em Manhattan, apesar de preocupações com a segurança.

Mantendo sua inocência, Adams afirma que aceitar descontos em viagens como funcionário público não é nem estranho nem inadequado. Spiro também afirmou que qualquer ajuda dada a indivíduos que navegam na burocracia da cidade era simplesmente parte dos deveres de Adams como prefeito. Adams nega ter aceitado intencionalmente contribuições de campanha ilegais.

Na audiência do tribunal, Spiro argumentou que o caso de corrupção contra Adams não era legítimo, sugerindo que era apenas uma tentativa de macular sua reputação. Apesar de enfrentar acusações de fraude, suborno e aceitar contribuições ilegais para a campanha, Adams continua a afirmar sua inocência.

