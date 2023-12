O presidente da Câmara de Boston pede desculpa aos homens negros injustamente detidos por um assassínio em 1989

"Lamento imenso o que sofreram", disse Wu numa conferência de imprensa. "Como resultado, os nossos residentes negros sofreram, como resultado Alan Swanson sofreu, Willie Bennett sofreu, e as suas famílias continuam a sofrer. O que vos foi feito foi injusto, injusto, racista e errado".

Em 1989, os agentes da polícia de Boston receberam uma chamada para o 112 de Charles "Chuck" Stuart, informando a polícia de que ele e a sua mulher, Carol, que na altura estava grávida, tinham sido baleados durante uma tentativa de assalto a um carro. Os agentes correram pela cidade para localizar o casal e encontraram-nos feridos no carro - Carol tinha sido baleada na cabeça; o marido também tinha sido baleado, segundo o Boston Globe.

Carol Stuart foi levada para um hospital onde o seu bebé nasceu de cesariana. Stuart morreu mais tarde devido aos ferimentos. A criança sobreviveu 17 dias, de acordo com várias notícias da época.

Enquanto recuperava, Chuck Stuart disse à polícia que tinham sido atacados por um homem negro. A identificação desencadeou uma campanha policial agressiva de "stop and frisk" nos bairros negros de Boston, aumentando a animosidade numa cidade já repleta de tensões raciais.

Swanson e Bennett acabaram por ser presos pelo assassínio de Stuart.

Mas uma investigação recente do Boston Globe revelou que, na altura, muitos agentes já sabiam que a descrição inicial de Stuart do seu agressor era mentira.

"O que mais me impressionou foi o facto de termos descoberto que 33 pessoas sabiam que Charles Stuart tinha cometido o crime na altura em que se suicidou. Ninguém fazia ideia de que o número de pessoas que sabiam era assim tão elevado", disse Adrian Walker, editor associado e colunista do Boston Globe, à CNN.

Mais tarde, o irmão de Stuart confessou à polícia que Chuck tinha planeado o assassínio no âmbito de um esquema de fraude de seguros e atribuiu a culpa do ataque a um homem negro.

Walker trabalhou com uma equipa de jornalistas para reexaminar o homicídio de Stuart numa série de investigação e num podcast produzidos em associação com a HBO, intitulados "Murder in Boston: A história não contada do tiroteio de Charles e Carol Stuart".

A HBO também lançou uma nova série documental baseada nas reportagens do Globe que examina a história do racismo na cidade e a forma como a busca do assassino de Stuart levou à caraterização racial, intitulada "Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning".

A Warner Bros. Discovery, a empresa-mãe da CNN, é também proprietária da HBO.

Walker disse à CNN que a reação à série tem sido "muito animadora".

"Espero que tenhamos a conversa sobre polícia, policiamento e raça que não tivemos em 1990", disse ele. "Também uma discussão sobre preconceitos raciais e o que este tipo de acontecimento diz sobre nós enquanto cidade."

Na terça-feira, Wu disse que as autoridades a todos os níveis escolheram acreditar numa mentira que levou a uma "campanha sistémica dirigida aos homens negros".

O Comissário da Polícia de Boston, Michael Cox, também pediu desculpa pela "má investigação, pelo excesso de zelo e, mais provavelmente, pelo comportamento inconstitucional".

Wu apresentou uma carta oficial de desculpas às famílias de Swanson e Bennett que participaram na conferência de imprensa.

Joey Bennett aceitou o pedido de desculpas de Wu em nome do seu tio.

"Este momento não é apenas um triunfo pessoal para a nossa família", disse ele, acrescentando que, ao aceitar o pedido de desculpas, "o mundo pode ser informado do que aconteceu há 34 anos e iniciar o processo de cura do nosso trauma".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com