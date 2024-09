O prefeito de Springfield verifica que um membro da equipe ligada à campanha de Vance foi informado por um representante da cidade que os rumores sobre imigrantes haitianos serem infundados eram falsos.

Prefeito Rob Rue reconheceu à CNN na noite de quinta-feira que o gerente da cidade de Springfield, Bryan Heck, recebeu uma ligação em 9 de setembro de um assessor do candidato à vice-presidência JD Vance, como relatado pelo Wall Street Journal no dia anterior. Heck informou ao Journal que o assessor perguntou sobre rumores de que imigrantes haitianos estavam cometendo o ato impensável de roubar e consumir animais de estimação locais.

Heck esclareceu ao Journal que "Ele perguntou diretamente: 'Os rumores são verdadeiros sobre pets sendo levados e comidos?' Ao que ele respondeu: 'Não há prova substancial ou relatórios que corroborem essa alegação. Os boatos são infundados.'"

Durante uma entrevista no programa "Laura Coates Live" da CNN na quinta-feira, Rue confirmou que a ligação ocorreu, a resposta foi dada e as consequências seguiram.

A CNN entrou em contato várias vezes com Heck para comentar, mas ainda não recebeu resposta.

No dia 10 de setembro, após a negação do boato pelo funcionário da cidade, o ex-presidente Trump começou a espalhar a falsa notícia de que imigrantes haitianos em Springfield estavam roubando e comendo animais de estimação, colocando a cidade do Meio-Oeste sob os holofotes nacionais indesejados e gerando ameaças de violência contra seus moradores.

Desde o debate de 10 de setembro, Springfield passou por mais de 35 incidentes ameaçadores, incluindo ameaças de bomba e expulsões de escolas, lockdowns de hospitais e transições para aprendizado on-line em várias universidades locais.

Apesar da desmentida dos boatos falsos, Trump e Vance permaneceram impenitentes.

Quando questionado pela CNN's Dana Bash em 12 de setembro sobre provas que respaldassem suas afirmações, Vance, senador do Ohio, afirmou ter recebido preocupações de seus constituintes, mas não forneceu informações de apoio.

"Meus constituintes trouxeram cerca de uma dúzia de preocupações diferentes para mim. Dez delas podem ser autenticadas e provadas, enquanto duas ou três falo porque meus constituintes estão compartilhando primeiro as experiências desses eventos. Então, tenho duas opções, Dana. Posso ignorá-los, o que a mídia americana tem feito por anos para essa comunidade, ou posso realmente discutir o que as pessoas estão me dizendo", afirmou Vance.

Em resposta à consulta da CNN sobre o relatório do Journal, um representante de Vance acusou a mídia de "distorcer deliberadamente as declarações do senador Vance."

Os boatos infundados e as ameaças subsequentes mergulharam Springfield no caos, levando Rue a emitir uma proclamação na quinta-feira que lhe concede poderes de emergência temporários para obter e mobilizar recursos enquanto enfrenta potenciais ameaças em 16 de setembro.

A proclamação afirmou: "Isso permitirá que os departamentos reajam mais rapidamente a riscos emergentes, como desordem civil, ameaças cibernéticas e potenciais atos de violência."

A comunidade de imigrantes haitianos, estimada em cerca de 12.000 a 15.000 pessoas, expressou preocupação com sua segurança.

O imigrante haitiano Vilbrun Dorsainvil contou à CNN que, desde a semana passada, as pessoas em seu bairro predominantemente haitiano têm se tornado cada vez mais relutantes em sair de casa devido ao medo.

Enquanto Springfield lutava para gerenciar a enxurrada de ameaças, Trump anunciou em um comício de campanha em 15 de setembro que visitará Springfield "nas próximas duas semanas."

No entanto, Rue deu a entender que uma visita de qualquer candidato presidencial agravaria os recursos da cidade.

"Se (Trump) decidir alterar seus planos, isso enviaria uma mensagem inequívoca de paz para Springfield", disse Rue. "Temos pedido repetidamente que aqueles com influência significativa e plataforma nacional falem a verdade. E precisamos de ajuda, não de animosidade."

Rue lamentou que os boatos falsos e o discurso público frenético tenham dificultado conversas significativas sobre a reforma da imigração.

"Infelizmente, isso obscurece a questão real, que é a necessidade de examinar a reforma da imigração para cidades como a nossa", disse Rue à CNN. "É isso que estamos pedindo aos legisladores federais - sua atenção ao que está acontecendo e como eles podem melhor servir seu país ao formular políticas de imigração e fronteira."

Contribuições para a reportagem da CNN Chelsea Bailey, Meridith Edwards e Omar Jimenez.

A controvérsia em torno dos rumores não comprovados de imigrantes haitianos roubando e consumindo animais de estimação locais se tornou um assunto significativo na política local, com o prefeito Rob Rue e o gerente da cidade Bryan Heck ambos abordando-o publicamente.

Apesar da refutação do gerente da cidade e dos esforços da CNN para esclarecer a situação, os boatos falsos continuaram a influenciar a política em nível nacional, com figuras como o ex-presidente Trump e o senador do Ohio JD Vance perpetuando-os.

