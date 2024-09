O prefeito de Nova Iorque está atualmente enfrentando processos legais.

Há algum tempo, rumores de irregularidades envolvendo o prefeito de Nova York, Eric Adams, vêm circulando. No entanto, a situação parece ter tomado um rumo mais sério: supostamente, autoridades federais estão planejando processar criminalmente democratas. De acordo com diversas fontes de notícias, isso se baseia na alegação de que contribuições ilícitas de Ancara estão no centro da investigação.

De acordo com relatórios recentes, o prefeito Adams é esperado para ser indiciado hoje, quinta-feira, por promotores federais. Essa informação vem de meios de comunicação dos EUA citando fontes próximas à situação. Isso tornaria Adams o primeiro prefeito em exercício a enfrentar um julgamento.

Pelo menos quatro investigações federais supostamente estão em andamento contra Adams. Isso inclui três iniciadas pelo tribunal federal de Manhattan, que também envolvem indivíduos no círculo de Adams e oficiais seniores em sua administração. Adams supostamente está sendo examinado em relação à sua campanha eleitoral de 2021.

A acusação contra ele é que ele trabalhou com o governo turco para garantir doações estrangeiras ilícitas. É alegado que ele exerceu pressão para obter aprovação para um novo arranha-céu do consulado turco, ignorando potenciais preocupações de segurança no processo.

A representante dos EUA, Alexandria Ocasio-Cortez, havia pedido a renúncia de Adams "pelo bem da cidade" antes disso. Adams, que mantém sua inocência, expressou seus pensamentos na quarta-feira: "Eu sabia que me tornaria um alvo de ataques quando me levantei pelos nova-iorquinos, e agora, eu me encontro sob ataque." Ele afirmou ainda: "Se eu for indiciado, sou inocente, e lutarei com todas as minhas forças e determinação."

Adams, que está buscando a reeleição em 2025, é apenas o segundo prefeito negro na história de Nova York. Durante seu mandato, a cidade testemunhou uma queda na criminalidade violenta após um pico durante a pandemia do COVID-19. No entanto, a cidade de Nova York, com sua população de 8,5 milhões de habitantes, atualmente enfrenta uma crise habitacional, resultando em níveis recorde de aluguel.

Os recentes desenvolvimentos em torno do indiciamento de Adams ecoaram pelos corredores da Prefeitura de Nova York, atraindo atenção para o cenário político da cidade e deixando muitos residentes se perguntando sobre a liderança futura de Nova York.

