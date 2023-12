O polícia do Louisiana inicialmente acusado de estar ligado à morte de Ronald Greene vai ser reintegrado no ativo

O tenente John Clary, o oficial mais graduado no local, "será reintegrado no serviço ativo a partir desta semana", disse o porta-voz da polícia estatal Nick Manale. Os procuradores retiraram as acusações contra Clary no início deste ano, confirmou uma fonte familiarizada com o caso à CNN, sob condição de anonimato.

Clary terá ocultado o vídeo da câmara de vigilância do confronto que precedeu a morte de Greene. O vídeo, publicado pela primeira vez pela Associated Press como resultado de um vazamento e depois divulgado pela polícia estadual em maio de 2021, mostra Greene sendo espancado pela polícia, incluindo ser arrastado, Tasered e agredido com um bastão em maio de 2019 após o que a polícia disse ser uma perseguição e acidente de carro fora da cidade de Monroe.

Clary e quatro outros policiais foram inicialmente indiciados em Union Parish por acusações estaduais relacionadas à morte de Greene em dezembro de 2022. Clary, acusado de obstrução da justiça e prevaricação do cargo, foi "colocado em licença administrativa enquanto se aguarda o resultado dos procedimentos legais", disse o superintendente da Polícia Estadual da Louisiana, Lamar Davis, na época.

Em troca da retirada das acusações contra Clary este ano, Clary concordou em testemunhar contra o ex-colega Kory York, disse à CNN uma fonte familiarizada com o caso. York foi acusado de homicídio por negligência e prevaricação no cargo.

Antes da acusação de 2022, a polícia estadual disse à CNN que, após uma investigação interna, Clary não foi punido devido à insuficiência de provas para provar ou refutar a alegação de que ele intencionalmente reteve provas de vídeo.

York e o ex-delegado da Union Parish, Chris Harpin, são os únicos dois dos cinco agentes da autoridade indiciados no ano passado pela morte de Greene que ainda enfrentam acusações.

As acusações contra os antigos polícias estaduais John Peters e DaKota DeMoss - obstrução à justiça - foram anuladas numa decisão de julho do Juiz do Tribunal Distrital Thomas W. Rogers.

A CNN solicitou comentários ao procurador distrital de Union Parish sobre a reintegração de Clary e o status dos casos contra Harpin e York.

Greene, 49, morreu em maio de 2019 após um confronto em que a polícia disse que Greene estava resistindo à prisão e lutando com soldados, o que aconteceu, disse a polícia, depois que os policiais tentaram detê-lo por causa de uma suposta violação de trânsito, e Greene os conduziu em uma perseguição e bateu seu carro.

A sua família disse que inicialmente lhes foi dito que Greene tinha morrido com o impacto do acidente.

Os vídeos das câmaras do corpo e do painel de instrumentos mostram Greene a ser retirado do seu veículo após o acidente e a ser atingido por um Taser, e um polícia a lutar com ele no chão.

O vídeo também mostra um polícia a dar-lhe um murro na cara e outro a dar-lhe um murro na zona lombar, enquanto tentam algemá-lo quando ele está deitado de bruços. O áudio da câmara do corpo de um polícia revela uma troca de telefonemas após o espancamento, em que o polícia diz: "Dei-lhe uma tareia, sufoquei-o e tudo o resto para o tentar controlar".

Um relatório inicial da polícia estatal sobre o acidente não menciona que os polícias usaram a força contra Greene ou o prenderam. Um outro documento da polícia estadual dizia: "Greene foi levado sob custódia depois de resistir à prisão e lutar com os soldados", e acabou por ficar sem reação e morreu enquanto era levado para um hospital.

Os polícias afirm aram que a morte de Greene "foi causada por um traumatismo torácico relacionado com o acidente, que resultou numa fratura do esterno e numa rutura da aorta" e disseram que usaram a força "para a sua própria segurança pessoal e para a segurança do público", de acordo com os documentos do tribunal.

A família pediu uma investigação federal

Em agosto, a família de Greene solicitou uma investigação federal dos direitos civis sobre as acções dos agentes.

A mãe de Greene, Mona Hardin, falou aos jornalistas numa conferência de imprensa em Farmerville, Louisiana, do "rosto bonito" e do "sorriso" do seu filho e de como ele era carinhoso.

"Lembro-me do seu primeiro dia nesta terra e também vi o vídeo e vi o seu último dia. E a fealdade que Louisiana fez, sem hesitação. Como eles queriam matar o meu filho", disse ela. "Enquanto ele ainda estava atrás do volante, ele foi eletrocutado. Ele não teve qualquer hipótese".

Hardin disse que foram precisos vários anos para obter acusações contra os agentes envolvidos na detenção do seu filho e instou o Departamento de Justiça a avançar com um processo federal.

"Precisamos que o DOJ venha aqui porque já estamos há mais de quatro anos. Foram precisos mais de três anos para obter estas acusações e precisamos delas agora", afirmou.

