"O poder da água": maneiras pelas quais Helene causou distúrbios no oeste da Carolina do Norte, deixando comunidades em ruínas

Um início de uma chuva suave estava caindo, mas os Ashbys "sentiam-se seguros ali", com colunas erguendo sua residência secundária aproximadamente 20 pés acima do solo perto da fronteira do Tennessee, como Jessica Meidinger, filha de Kim Ashby, lembrou.

Por vários dias antes de Helene fazer terra em Florida, o Serviço Nacional de Meteorologia em North Carolina emitiu alertas de uma mistura sem precedentes de chuva pesada, enchentes perigosas e deslizamentos catastróficos nas regiões montanhosas. Um sistema meteorológico que chegou antes de Helene já havia saturado o solo e inchado os rios.

Mais de 10 horas antes do furacão tocar o solo centenas de milhas adiante, a estação meteorológica de Greenville-Spartanburg, na Carolina do Sul, previu: "Este será um dos eventos meteorológicos mais significativos a ocorrer nas partes ocidentais da região na história moderna".

Na manhã de 27 de setembro, os Ashbys estavam desfrutando do café da manhã quando sua casa foi arrastada pela enchente do rio Elk. Um vizinho capturou uma foto da casa enquanto ela flutuava embora. Rod Ashby rapidamente agarrou sua esposa e seus três cães. Inicialmente, eles se agarravam a um colchão velho, depois a uma seção da parede que acabou se partindo, separando-os nas águas rápidas cheias de detritos, de acordo com Meidinger.

"Essa foi a última vez que ele viu minha mãe. A última vez que alguém viu minha mãe", declarou Meidinger sobre seu padrasto. Ele sobreviveu, relatando que alcançou um galho de árvore para se puxar para fora da água e depois correu ao longo da margem do rio chamando por sua esposa.

Mais de uma semana após Helene ter devastado grandes seções do oeste da Carolina do Norte, Kim Ashby ainda é uma das várias centenas de pessoas ainda desaparecidas. Mais de 100 mortes foram relatadas na Carolina do Norte. Helene foi responsável por mais de 200 mortes em seis estados, tornando-se um dos furacões mais mortíferos a atingir a costa dos EUA nos últimos 50 anos.

"Ele quer encontrar Kim", disse Lauren Meidinger, nora de Rod Ashby.

"O cheiro da perda humana"

Helene atingiu a Big Bend da Flórida como um furacão de categoria 4 em 26 de setembro, criando uma trilha de destruição de 500 milhas com enchentes catastróficas, ventos danosos e falta de energia.

Uma semana após a tempestade, o odor penetrante da morte paira sobre o ar fresco das montanhas nas estradas isoladas e sinuosas do oeste rural devastado da Carolina do Norte.

"Você está passando por cidades, e o odor de decomposição e perda humana é avassalador", disse Jazmine Rodgers, uma consultora sem fins lucrativos de 32 anos que tem voluntariado para ajudar os vizinhos na cidade duramente atingida de Asheville.

Asheville fica no condado de Buncombe, que registrou pelo menos 72 mortes, a maior taxa do estado. O médico-legista do condado teve que parar de atualizar a contagem de mortes, à espera de assistência adicional do estado, de acordo com a porta-voz do condado de Buncombe, Lillian Govus. Centenas de moradores do condado ainda estão desaparecidos ou presos nas consequências do furacão, disse Govus no sábado.

" Ainda lembro nitidamente dos cheiros durante o furacão Katrina", disse Rodgers à CNN, a voz trêmula. "O cheiro de decomposição e o cheiro da perda humana. Essa imagem ficará comigo pelo resto da minha vida".

Asheville fica aos pés das Montanhas Blue Ridge, tornando a cidade um "bacia de recepção" para a chuva que desce 4.000 pés de elevação. Com uma população de 95.000 pessoas, Asheville fica na confluência de dois rios principais, o French Broad e o Swannanoa, o que a torna suscetível a enchentes.

Grandes seções do oeste da Carolina do Norte, situadas centenas de milhas do litoral, foram transformadas além do reconhecimento. A resposta de emergência tem sido desafiada por centenas de estradas destruídas e pontes desabadas, bem como interrupções na comunicação contínuas.

"Minha cidade natal praticamente não existe mais", disse Rodgers. "Eu cresci no oeste da Carolina do Norte fora do lago Lure, passei todos os verões em Chimney Rock. Está completamente destruído".

"Por alguns dias, eu estava em negação. Continuei acreditando que um tornado havia varrido a área", disse Rodgers. "Não conseguia entender que nosso rio tinha inchado tanto que inundou tudo. É apenas o poder da água".

Uma comunidade é dizimada

Em Chimney Rock, uma vila a cerca de 20 milhas a sudeste de Asheville, nenhuma estrutura ou casa ficou ilesa às águas da enchente. Chimney Rock, lar de menos de 200 pessoas, é nomeada em homenagem ao penhasco de granito que paira sobre ela.

"Tudo o que você dá como certo foi varrido - literalmente", disse o prefeito Peter O'Leary à afiliada da CNN, WSOC-TV.

"Cada negócio, cada edifício foi danificado ou destruído", disse O'Leary.

Os moradores locais estavam usando mulas de carga para resgatar pessoas e entregar suprimentos essenciais como comida, água e suprimentos às áreas ainda inacessíveis por veículos, de acordo com Rodgers e outros. Alguns dos moradores presos tinham escrito seus nomes em lonas e compartilhado imagens nas redes sociais, na esperança de que seus entes queridos os vissem. Várias comunidades ainda são inacessíveis apenas por helicóptero.

"Agora Asheville está recebendo uma atenção significativa, embora as comunidades fora de Asheville também precisem de atenção", disse Rodgers.

O número exato de pessoas desaparecidas ainda é incerto. A FEMA está colaborando com oficiais locais e estaduais para confirmar o total, disse a administradora Deanne Criswell à CNN.

Ao falar sobre a paisagem autêntica do oeste da Carolina do Norte, há pequenas aldeias, cidades maiores, mas se você mora no lado de uma colina, você pode ter apenas uma entrada e uma saída, disse Rodgers. E se um monte de árvores grandes cair na sua estrada principal, as pessoas ficam presas.

Estamos falando de encostas inteiras de montanhas desaparecendo completamente. É difícil quantificar quantas pessoas estão desaparecidas, considerando que há pequenas depressões (ou vales) espalhadas pelo oeste da Carolina do Norte, pequenos bolsões de comunidades, pequenos parques de trailers. Se você não tem parentes nessas regiões, provavelmente nunca ouviu falar delas.

Na cidade turística de Maggie Valley, na Carolina do Norte, a cerca de 55 quilômetros a oeste de Asheville, Joseph Franklin McElroy admitiu que seus gêmeos de 6 anos estavam abraçando a catástrofe como uma "grande expedição", mas ainda não sabiam que sua professora favorita - "como uma segunda mãe" - havia se afogado durante a tempestade.

"Eles adoram essa professora", disse ele à CNN. "Agora temos que lhes contar que essa grande aventura levou a vida de sua amada professora".

McElroy lamentou a suposta falta de interação entre as autoridades locais e os moradores.

"Quando a internet cai, ficamos no escuro", disse ele. "Há muitas pessoas ainda procurando seus entes queridos, sem saber se foram resgatados. Há uma espécie de trauma psicológico que está se desenvolvendo aqui, onde as pessoas estão incertezas e é real".

'Precisamos evacuar'

Kim Ashby, descrita como "o cola que mantém todos juntos" pela filha Jessica Meidinger, leciona nas escolas da Carolina do Norte há 20 anos.

Kim e Rod Ashby estavam construindo a casa em Elk Park há dois anos e costumavam visitá-la para dar os retoques finais. O casal mora em Sanford, a cerca de 72 quilômetros a sudoeste de Raleigh, mas foram para sua segunda residência na quinta-feira para verificar como estava antes da tempestade.

Lauren Meidinger disse que seus sogros estavam tomando café da manhã na manhã de 27 de setembro quando Rod percebeu que havia algo errado. "Ele ouviu um estalo. Saiu novamente e viu que a base da casa tinha sumido", disse Lauren. "Ele voltou correndo. Ei, precisamos nos vestir. Precisamos evacuar", disse ele à sua esposa.

Em segundos, a casa foi arrastada para o rio. Rod Ashby resgatou Kim Ashby e os cachorros, e eles se agarraram desesperadamente a uma seção da parede até ela se desintegrar.

Ele subiu e desceu a margem gritando pelo nome de sua esposa antes de finalmente rastejar até a casa de um vizinho em busca de ajuda. Jessica e Lauren Meidinger conseguiram levá-lo para casa na terça-feira à noite.

"Ele quer voltar lá em cima e continuar procurando", disse Lauren Meidinger.

"Ela é uma lutadora. Você sabe, Kim lutou contra o câncer de mama e venceu, e ela lutou a vida toda", disse Meidinger sobre sua sogra. "Sabemos que, se ela saiu dessa água, ainda está viva".

Equipes de busca usando helicópteros, drones e cães ainda não conseguiram localizá-la.

CNN’s David Williams, Isabel Rosales, Artemis Moshtaghian, Dakin Andone, Mary Gilbert, Angela Fritz, Holly Yan, Andy Rose, Chelsea Bailey, Joe Sutton, Taylor Romine, Dianne Gallagher e Rachel Ramirez contribuíram para esta reportagem.

Depois da tempestade, Rod Ashby expressou sua determinação em continuar procurando por sua esposa, Kim Ashby, já que ela ainda estava desaparecida.

Apesar da devastação nas pequenas comunidades fora de Asheville, a atenção e os recursos foram direcionados principalmente para a cidade maior devido à sua visibilidade e acessibilidade.

