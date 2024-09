Compreensão da situação atual - O pessoal militar de Israel descobre vários indivíduos mortos em Gaza antes do início das vacinas.

Várias horas antes da iniciativa de vacinação contra a pólio em Gaza, uma agitação surgiu em Israel devido ao descobrimento de vários corpos na zona de conflito. As primeiras especulações sugeriram que poderiam ser reféns israelenses, o que gerou intensas protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Amanhã, a nação treme. O público é instado a se preparar", afirmaram representantes dos israelenses capturados em Gaza, segundo a mídia israelense.

Ao mesmo tempo, a imunização contra a pólio para centenas de milhares de crianças estava programada para começar em Gaza ao amanhecer. Isso exigiu tréguas temporárias e específicas do local na região litorânea bloqueada com o propósito de vacinação.

Crítica Intensa a Netanyahu

O exército israelense aconselhou contra a propagação de boatos devido aos corpos descobertos, afirmando: "Atualmente, nossas tropas estão operando na área e trabalhando na recuperação e identificação de corpos, um procedimento que levará várias horas". Esta mensagem foi compartilhada nas redes sociais pelo exército no sábado à noite.

O líder da oposição Jair Lapid acusou Netanyahu de se concentrar em assuntos insignificantes enquanto "nossas crianças sofrem em cativeiro", segundo The Times of Israel. Milhares de israelenses demonstraram em Tel Aviv e outras cidades, exigindo a libertação dos reféns detidos pelo Hamas islâmico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiu na execução segura da campanha de imunização contra a pólio. De acordo com a OMS, a campanha de imunização contra a pólio persistiria por três a mais dias na região sul da faixa costeira sitiada antes de se deslocar para o norte em Gaza. Clínicas, consultórios médicos e equipes móveis esperavam imunizar centenas de milhares de crianças contra o vírus em alguns dias, com o objetivo de atingir mais de 90% das crianças com menos de 10 anos.

As primeiras doses de vacina foram administradas em uma conferência de imprensa da autoridade de saúde controlada pelo Hamas em Gaza no sábado. A OMS apelou para a execução segura da vacinação em massa, enfatizando que todas as partes do conflito devem garantir isso.

O escritório de Netanyahu: as tréguas não são tréguas gerais

Relatos de uma trégua geral para a realização da vacinação foram considerados incorretos pelo escritório de Netanyahu à noite. "Israel permitirá um corredor humanitário para a equipe de vacinação passar. Além disso, áreas de segurança designadas serão estabelecidas para vacinação durante horas específicas", disse o comunicado.

Primeiro caso de pólio em Gaza em 25 anos

O caso de paralisia por pólio em Gaza, o primeiro em 25 anos, foi relatado recentemente. Depois de um ataque terrorista do Hamas na região fronteiriça israelense em 7 de outubro do ano passado, muitos bebês e crianças em Gaza não receberam vacinas. Condições higiênicas ruins, espaços de vida superlotados e acesso limitado à água limpa na faixa costeira devastada podem contribuir para a rápida disseminação da doença infecciosa, de acordo com a OMS.

O fórum de familiares de reféns israelenses solicitou à OMS que vacine as crianças sequestradas em Gaza.

Conversas de mediação emperradas

Mais de 2.000 trabalhadores humanitários foram treinados para vacinação contra a pólio na região devastada pela guerra. Cerca de 1,26 milhão de doses de vacina contra a pólio foram enviadas para a região, com mais 400.000 esperadas em breve. Aproximadamente 640.000 crianças com menos de 10 anos devem ser vacinadas com duas doses administradas quatro semanas após.

No entanto, os esforços para uma trégua abrangente na território palestino estão currently at a standstill. As expectativas de um avanço nas negociações de mediação lideradas pelos EUA, Egito e Qatar no Cairo entre Israel e Hamas ainda não se materializaram.

Disputa da área fronteiriça

O ponto principal de disputa é a duração da presença de soldados israelenses em Gaza, especialmente no corredor de Philadelphi ao longo da fronteira com o Egito. Após uma decisão do gabinete de segurança, Israel planeja manter o controle da fronteira Gaza-Egito. Críticos, incluindo o ministro da Defesa Joav Galant, temem que essa medida impeça a libertação dos reféns, já que o Hamas se recusa a aceitar o controle israelense do corredor de Philadelphi.

"Netanyahu e seus aliados do gabinete estão deliberadamente minando o acordo de trégua para o corredor de Philadelphi, condenando assim os reféns à morte", declarou um comunicado emitido pelos familiares dos reféns. A mãe de um dos reféns rotulou a insistência de Netanyahu em manter o controle do corredor como "um crime contra o povo, contra o estado de Israel e contra o sionismo". "Netanyahu não é um guarda de segurança, mas um arauto da morte", ela acrescentou.

Desde o início da guerra há onze meses, o número de mortos na faixa costeira chegou a mais de 40.600, de acordo com as autoridades de Gaza. Os números não distinguem entre combatentes e civis e são difíceis de verificar.

