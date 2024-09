O pessoal militar americano foi enviado para Chipre, à medida que as preocupações de um conflito mais amplo no Médio Oriente aumentam.

Maj. Gen. Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, declarou anteriormente nesta semana que um número modesto de pessoal militar dos EUA seria enviado à região como medida precaução. Ele não revelou o número exato de tropas, sua localização ou sua ramificação militar.

O Chipre desempenhou um papel significativo na assistência à evacuação de nacionais estrangeiros do Líbano durante o conflito entre Israel e Hezbollah em 2006. A nação-ilha facilitou a partida e alojamento de numerosos indivíduos que estavam fugindo do conflito na época.

Yiannis Antoniou, porta-voz do governo cipriota, informou à Reuters no mês passado que o país está pronto para intervir caso a necessidade surgir novamente.

Na terça-feira, o Reino Unido anunciou que estaria enviando 700 tropas para o Chipre para se preparar para uma evacuação de emergência de cidadãos britânicos do Líbano, se necessário.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer instou os nacionais britânicos no Líbano a partir imediatamente, enfatizando essa urgência. O Departamento de Estado dos EUA tem consistentemente aconselhado os cidadãos dos EUA a deixar o Líbano enquanto ainda houver opções de viagem comercial disponíveis.

As tensões entre Israel e Hezbollah aumentaram significativamente nos últimos dias, iniciando quando Israel realizou operações clandestinas que acionaram os rádios e walkie-talkies de Hezbollah. Em seguida, Israel lançou ataques aéreos em Beirute e no sul do Líbano, causando numerous vítimas civis e combatentes de Hezbollah.

Hezbollah retaliou com ataques de foguetes contra alvos israelenses, como a base aérea de Ramat David a leste de Haifa, e até tentou atingir Tel Aviv com um míssil, que foi interceptado pela defesa aérea israelense. Na quarta-feira, as Forças de Defesa de Israel declararam sua intenção de mobilizar duas brigadas de reserva para operações no norte de Israel.

O Secretário de Estado Antony Blinken declarou na quarta-feira que os EUA estão diligentemente envolvidos em esforços diplomáticos para prevenir uma guerra total entre Israel e o Líbano.

"O risco de escalada na região é crítico, e estamos todos altamente focados nisso", Blinken informou seus contrapartes no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) durante uma reunião na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Um oficial dos EUA disse à CNN na segunda-feira que os EUA estão "tão perto quanto já estivemos de entrar em uma guerra regional" desde o ataque de Hamas em 7 de outubro.

Uma das principais preocupações dos EUA é a possibilidade de a Irã, um grande apoiador do Hezbollah, intervir. A Irã ainda não interveio, mas o fará se perceber que está prestes a perder sua força proxy mais poderosa, o Hezbollah, disse o oficial.

Diante da escalada das tensões entre Israel e Hezbollah, a situação política na região torna-se cada vez mais complexa. Dado a preocupação dos EUA com a possível intervenção do Irã, a política desempenha um papel crucial na determinação das ações das potências globais.

Leia também: