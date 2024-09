O Pentágono considera que o contra-ataque russo em Kursk tem um impacto mínimo até agora.

11:38 Despite Numerous Interceptações: Raides de Drones Causam Danos

As forças ucranianas afirmam ter abatido 24 dos 26 drones durante a noite. As consequências incluem um ferido na região de Odessa e danos a 20 casas, enquanto um incêndio foi aceso em uma instalação de processamento de alimentos em Mykolayiv devido a resíduos de drones, de acordo com autoridades locais. O Ministério da Energia menciona danos à infraestrutura energética na região de Ivano-Frankivsk.

11:16 Kim Se Reune com Shoigu em Pyongyang

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve uma reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. A reunião foi descrita como ocorrendo em um "ambiente incomum de confiança e amizade", de acordo com declarações do Conselho de Segurança da Rússia. Isso supostamente terá um "impacto significativo" na implementação do acordo de defesa que Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin assinaram em junho. Putin explica que o acordo envolve "ajuda mútua em caso de agressão contra uma das partes contratantes". Críticos apontam para a Rússia supostamente fornecendo mísseis e obuses à Coreia do Norte para uso na Ucrânia. A Rússia está aumentando seu suprimento de munição de países como China, Irã e Coreia do Norte para sustentar sua ofensiva na Ucrânia.

10:46 Líder Parlamentar Russo: NATO Está Ativamente Involvida no Conflito da Ucrânia

O presidente da Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar diretamente no conflito ucraniano, escrevendo no Telegram, "Eles estão fazendo guerra contra o nosso país". Ele alega que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar alvos para ataques, coordenando operações com o exército ucraniano e dando ordens ao governo ucraniano.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Putin à NATO: "As Declarações de Putin nem Mesmo Chegam às Notícias da Manhã"

Há preocupações no Ocidente de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo possa levar à escalada, uma situação que o presidente russo Vladimir Putin está ameaçando novamente. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, sugere que não há muito substância por trás da retórica agressiva de Putin.

09:42 Família: Liderança da Oposição na Bielorrússia em Condição Crítica

A líder da oposição bielorrussa, Maria Kalesnikava, está em condição crítica, de acordo com sua irmã. Ela tem sido mantida em condições duras por quatro anos, pesando apenas 45 kg em 1,75 metro de altura, de acordo com sua irmã Tatjana Chomitsch, que relata informações de ex-prisioneiros. Chomitsch acredita que "este é um momento crítico, pois ninguém pode sobreviver a tais condições por muito tempo", sugerindo que as autoridades estão tanto psicologicamente quanto fisicamente torturando sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde aos pedidos de informações sobre as condições de detenção atuais de Kalesnikava. Presa desde os protestos de 2020 contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, Kalesnikava está cumprindo uma pena de 11 anos por suposta conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo para Despacho de Brigada Lituana Assinado

Alemanha e Lituânia chegaram a um acordo sobre o destacamento de uma brigada de combate dentro do membro da NATO Lituânia. Os ministros da Defesa Boris Pistorius e Laurynas Kasciunas concluíram o acordo em Berlim. O acordo clarificará o status legal dos soldados e civis alemães na Lituânia, proporcionando segurança jurídica. Questões como residência, tributação, educação, saúde pública, trânsito e segurança pública são todas abordadas no acordo. Também servirá como fundamento legal para a abertura de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para estar operacional em 2027. Leia mais aqui.

08:56 Rússia Expulsa Seis Diplomatas Britânicos por Acusações de Espionagem

A Rússia removeu seis diplomatas britânicos com base em acusações de espionagem. O FSB alega ter documentos que provam que o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido está orquestrando a escalada política e militar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de deliberadamente prejudicar o povo russo, de acordo com a Agência de Notícias TASS. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido nega as acusações como "totalmente infundadas". A resposta da Rússia segue as ações britânicas tomadas em resposta às supostas atividades estatais russas na Europa e no Reino Unido, como informado pela BBC.

08:31 Presidente Ucraniano Pede Liberação de Mísseis de Alcance Longo para Alvos em Bases Militares Russas

O presidente ucraniano Zelenskyy tem defendido a eliminação de mísseis de alcance longo para alvos em bases militares russas por algum tempo. Os EUA e o Reino Unido agora estão considerando isso em colaboração. O chefe do Kremlin, Putin, responde imediatamente com uma mensagem ameaçadora ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Informações sobre a Neutralização de Armas Ocidentais na Ucrânia

A Rússia está disposta a compartilhar informações sobre a neutralização de várias armas ocidentais durante o conflito ucraniano, de acordo com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, que falou em uma conferência de segurança na China. Fomin explica que as armas russas agora são capazes de superar armas ocidentais.

07:05 Rabbi Moshe Asman Lamenta a Morte do Filho Adotivo no Conflito

Na Ucrânia, o rabino Moshe Asman está de luto por seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu na invasão russa em andamento. Um serviço funerário atraiu enlutados como soldados, veteranos e outros, realizado em Kyiv na última quinta-feira. Samborskij, de 32 anos, foi dado como desaparecido no final de julho e seu falecimento foi confirmado após semanas de incerteza. Samborskij tornou-se pai em maio, como o rabino Asman anunciou nas redes sociais. Na época, ele havia adotado Samborskij, que era órfão aos 10 anos. Sua última conversa ocorreu em 17 de julho.

06:29 Ministério da Defesa Japonês Reporta Atividade Inusitada de Aviões RussosNa quinta-feira, caças japoneses foram despachados em resposta a dois aviões russos que circundaram o país. O Ministério da Defesa informou que os aviões russos não violaram o espaço aéreo do Japão. Esses aviões Tu-142 vieram do mar em direção a Okinawa, pairando na área desde a manhã até a tarde. O Japão enviou caças para contra-atacar essa atividade incomum, citando seus protocolos de resposta de emergência. Os voos dos aviões russos terminaram no norte, passando pela região disputada das Kurilas. Recentemente, navios de guerra russo e chinês participaram de exercícios conjuntos no Mar do Japão, adicionando-se a essa situação. Esses exercícios navais fazem parte de uma operação naval maior. Aviões russos circundando o Japão já haviam ocorrido anteriormente, em 2019. Mais informações aqui.

06:07 Fomin: EUA Aumentam Tensão ao Perpetuar Política de Contenção contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirma que os Estados Unidos promovem uma política de contenção para antagonizar a Rússia e a China. De acordo com a agência de notícias russa TASS, Fomin falou durante uma conferência de segurança na China. Moscou e Pequim apoiam a ordem mundial, abraçando a igualdade e a reciprocidade, enquanto o Ocidente insiste na desestabilização na Ásia. O Ocidente pretende gerar novas alianças de segurança para conter a Rússia e a China.

05:27 Confirmação de Ataque de Mísseis a Navio de Carga no Mar NegroA Marinha Ucraniana divulgou detalhes sobre um possível ataque aéreo russo a um navio de carga no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 supostamente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio mercante, com bandeira de São Cristóvão e Neves, um país do Caribe, estava aparentemente localizado fora das águas territoriais da Ucrânia na época. Estava a caminho do Egito, carregado de trigo. A BBC News indica que o navio estava navegando na zona econômica exclusiva da Romênia, como alegado por algumas fontes. O relatório alega que um míssil Ch-31 de interferência de radar, menos potente que o Ch-22, foi utilizado em vez disso.

03:19 Situação Trágica na Linha de Demarcação: Soldado Moldova MorreUm soldado moldavo morreu em circunstâncias misteriosas enquanto estava em serviço ao longo da linha de demarcação com a região secessionista da Transnístria. O Ministério da Defesa da Moldávia revelou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas obrigações em seu posto. As autoridades iniciaram uma investigação minuciosa. A área havia sido compartilhada por soldados moldavos, rebeldes da Transnístria e tropas russas desde o conflito de 1992. A Moldávia deixou claro que a Transnístria deve fazer parte integrante de seu território. Incidentes na linha de demarcação são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro Britânico Desmente Acusações de Putin sobre Entregas de ArmasO primeiro-ministro britânico Keir Starmer rejeitou a alegação do presidente russo Putin de que o armamento do Ocidente à Ucrânia para ataques profundos no território russo significa a involvement da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito de se defender", disse Starmer. O Reino Unido tem consistentemente apoiado esse direito, oferecendo treinamento direcionado. No entanto, não há intenção de incitar um conflito com a Rússia.

01:09 Embaixador Taylor Espera uma 'Política Mais Agressiva' de Harris para a UcrâniaDe acordo com o ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, se Kamala Harris assumir a presidência, ela provavelmente adotará uma postura mais enérgica em relação à Ucrânia do que o atual Joe Biden. O forte apoio de Harris à Ucrânia foi demonstrado em casos específicos, de acordo com Taylor, que falou durante um evento na Universidade Americana de Kyiv. Em sua opinião, apesar da abordagem cuidadosa de Biden, Harris poderia introduzir uma nova equipe de política externa na Casa Branca, sugerindo uma postura mais competitiva em relação à Rússia.

00:27 Zelensky Agradece à Estónia pelo Apoio MilitarDurante sua reunião com o presidente da Estónia, Alar Karis, em Kyiv, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua gratidão pelo apoio militar da Estónia. A Estónia destinou 0,25% de seu PIB anual para apoiar o setor de defesa da Ucrânia. As conversas giraram em torno da reconstrução e das aspirações da Ucrânia para a adesão à UE, bem como da cooperação futura com a Letônia. A primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, também prometeu apoio adicional em uma reunião com Zelensky.

10:19 Serviço de Inteligência não é Obrigado a Revelar Avaliação Militar a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está legalmente obrigado a divulgar se caracterizou uma vitória militar para a Ucrânia como desafiadora ou impossível em discussões privadas. Além disso, o BND não está obrigado a divulgar quais meios de comunicação participaram dessas discussões, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O pedido do jornalista para uma medida cautelar é em grande parte rejeitado. No entanto, o BND está obrigado a divulgar o número de discussões de fundo confidenciais relacionadas à situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido urgente foi feito por um editor de jornal. O tribunal citou um artigo de jornal de maio como base, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND deliberadamente espalhou uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

19:06 Coalizão de partidos apoia uso de armas de longo alcance contra a RússiaPolíticos da coalizão de trânsito apoiam a permissão a Kyiv para empregar armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, afirma no T-Online que é justo e está de acordo com o direito internacional atacar, finalmente, alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance. Roth sugere como possíveis alvos em território russo instalações militares, centros de comando ou bases de lançamento, já que são dali que "os ataques brutais contra alvos civis ucranianos" são conduzidos e podem ser mais efetivamente frustrados. O presidente do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a autorização para "eliminar aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, é há muito tempo necessária". O político verde Anton Hofreiter reforça que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atingir instalações militares em território russo com armas de longo alcance.

18:35 Vance comenta sobre as ideias de Trump sobre a UcrâniaDe acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, a proposta de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo poderia incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance explicou em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus em torno de uma mesa de negociações para "determinar o que uma solução pacífica poderia envolver". "Acho que ele poderia alcançar um acordo muito rapidamente", disse Vance. Trump é conhecido por sua empatia aberta em relação ao presidente russo Vladimir Putin e sua crítica constante à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia pôr fim ao conflito em 24 horas se eleito. No entanto, ele não fornece detalhes do seu plano.

18:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Comício fascista em São PetersburgoEles não podem alegar uma autoridade maior, mas também não podem negá-la: "Somos russos. Deus está conosco", gritam numerosos nacionalistas e fascistas russos marchando por São Petersburgo. E repetidamente, eles gritam: "Avante, russos!" A ocasião de sua marcha é o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

17:28 Propagandista do Kremlin: "A ideal barreira é o Atlântico" De acordo com o popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov, a Rússia não deveria parar na anexação da Ucrânia. "Acho que a ideal barreira é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. "E como eles ficavam bonitos em Paris", acrescenta. Quando lembrado por um debatedor que não há muitos russos, ele diz: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso contrário, também se poderia recorrer à China.

17:01 Voluntários britânicos se preparam para o invernoEm inúmeras casas ucranianas que resistiram aos bombardeios até agora, faltam janelas - uma situação desastrosa à beira do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando isso: Eles viajam para zonas de guerra e instalam janelas temporárias.

