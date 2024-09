O Partido Social-Democrata (SPD) está agora abaixo de dez por cento, mas Klinghaecker continua leal a Scholz.

21:02 Kubicki: "Autoridade da coalizão de semáforo é questionável" O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, criticou a coalizão federal após os maus resultados dos partidos do semáforo nas eleições na Saxônia e na Turíngia. "O resultado das eleições indica: A autoridade da coalizão de semáforo é questionável", escreveu Kubicki no "X". Se uma parte significativa dos eleitores a rejeita dessa maneira, deve haver consequências. As pessoas parecem acreditar que "essa coalizão está prejudicando o país". O FDP não alcançou a barreia de 5% em ambas as eleições estaduais e atualmente está com cerca de 1%.

20:41 Höcke não alcança mandato direto na Turíngia O distrito de Greiz II, onde o líder da fração do AfD, Björn Höcke, está concorrendo, foi apurado: Höcke não alcança a maioria dos votos para obter um assento direto no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações da ntv, o partido ainda garantirá o assento de Höcke no parlamento estadual. Outro parlamentar do AfD renunciará ao seu assento em favor de Höcke.

20:37 Partido da Esquerda provávelmente garantirá assentos na Saxônia apesar do revés Nas eleições na Saxônia, o partido da Esquerda é esperado para garantir assentos no parlamento estadual apesar das perdas significativas. Embora não supere a barreira de 5% com os segundos votos e esteja atualmente com 4,3% de acordo com a previsão atual da ZDF, dois candidatos diretos do partido da Esquerda em constituintes de Leipzig estão liderando com uma margem confortável sobre a concorrência. Dois mandatos diretos seriam suficientes para garantir ao partido da Esquerda pelo menos alguns assentos no novo parlamento estadual. Os dois potenciais vencedores das constituintes também poderiam garantir os primeiros lugares na lista estadual do seu partido, resultando em um assento. Isso significaria que a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes não teria maioria - o Ministro-Presidente Kretschmer precisaria do BSW para uma maioria de governo.

20:28 AfD ganha nas eleições na Turíngia De acordo com a previsão atual da ZDF para o resultado das eleições na Turíngia, a AfD pode aumentar seu resultado. A AfD alcança aparentemente 33,4% dos votos. A CDU está com 23,8%. O SWB chega a 15,5%. A Esquerda está atualmente com 11,9%. A SPD chega a 6,0% e os Verdes alcançam 3,4% dos votos. O FDP não ultrapassa 1,2%.

20:17 CDU lidera sobre a AfD por uma pequena margem nas eleições na Saxônia De acordo com a última projeção na ZDF, a CDU na Saxônia agora tem apenas uma liderança de 0,1% sobre a AfD. Os cristãos-democratas estão com 31,5%, enquanto a AfD, classificada como extremista pela agência de inteligência interna, está com 31,4%. Na Turíngia, a AfD supostamente ultrapassou a CDU nas projeções. Os Verdes estão atualmente com 5,1% na Saxônia e correm o risco de perder seus assentos no parlamento. A Esquerda tem uma projeção de 4,3%, mal conseguindo, e a SPD está segura com 7,6%.

19:56 Entrada direta de Höcke no parlamento estadual da Turíngia em risco A entrada direta do líder da fração do AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia agora está em risco nas eleições na Turíngia. Com 68 das 74 constituintes apuradas, o candidato da CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3% dos votos, à frente de Höcke, que tem 40,4%. Se Tischner vencer a maioria dos votos na constituinte Greiz II, Höcke não garantirá um assento direto. Ele então teria que confiar em um assento no parlamento via lista estadual, que lidera. No entanto, se muitos candidatos da AfD forem bem-sucedidos como candidatos diretos, ninguém entrará via lista estadual.

19:50 Höcke sobre o sucesso da AfD: "A política de barreira falhou" A AfD está entrando no parlamento estadual da Turíngia como a força mais forte. "A política de barreira falhou", disse o candidato principal da AfD, Björn Höcke. Em uma entrevista à ntv, ele chamou o resultado das eleições de "histórico" e discutiu a formação do governo que virá.

**19:42 Ramelow sobre o "cannibalismo" do partido da Esquerda: "CDU e BSW factual

19:08 Wagenknecht Mantém Olho em Coalizão com CDU na Turíngia, Possivelmente com SPDA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, está buscando uma coalizão com a CDU na Turíngia, possivelmente ao lado da SPD. Ela expressou sua esperança por um governo estável e de maioria com a CDU e talvez a SPD em uma conversa com a ARD. Após cinco anos de governo de minoria, o povo ansiava por um governo que pudesse lidar com questões como a falta substancial de professores na Turíngia. No entanto, o povo também desejava um governo estadual que expressasse suas preocupações na política nacional, defendendo a paz, a diplomacia e se opondo à instalação de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht confirmou que não havia consideração para coalizões com a AfD na Turíngia.

19:02 ZDF Prevê Desempenho Aumentado da AfD na TuríngiaA estimativa do ZDF para o resultado das eleições na Turíngia prevê um resultado ainda melhor para a AfD do que o inicialmente esperado. De acordo com sua previsão, o partido de extrema-direita obtém 33,1% dos votos no estado federal. A CDU fica em 24,3%, enquanto a aliança de Sahra Wagenknecht consegue garantir 15% do zero. Os atuais detentores da presidência do governo, A Esquerda, sofrem uma queda de quase 8 pontos percentuais e ficam com 11,7%. O SPD fica com 6,6%, enquanto os Verdes recebem 4% dos votos.

18:56 Goering-Eckardt Expressa Preocupação com o Sucesso da AfD na AlemanhaOs líderes do Partido Verde estão mais preocupados com o sucesso da AfD na Turíngia do que com o mau desempenho do partido no estado. Katrin Goering-Eckardt considera o sucesso do partido de extrema-direita como um "estímulo" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, lamenta o fracasso de seu partido como "menor", dado a posição da AfD como a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer Otimista sobre a CDU na Saxônia: "Motivo para Comemorar"O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma base forte para a coalizão do governo. "Temos todos os motivos para comemorar", declarou na festa eleitoral da CDU. "Tivemos cinco anos desafiadores", durante os quais o povo da Saxônia permaneceu leal à CDU e não recorreu a um voto de protesto. Kretschmer simpatizou com a decepção do povo com a situação em Berlim.

18:33 Weidel Busca Participação do Governo para a AfD na Turíngia e SaxôniaA presidente federal da AfD, Alice Weidel, está defendendo a participação do partido no governo na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, seguindo os padrões deste país, o partido mais forte, que é a AfD, deveria explorar essa possibilidade", esclareceu Weidel em uma entrevista à ARD, referindo-se à Turíngia. "A vontade do eleitor pela AfD participar do governo é evidente. Representamos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e um governo estável seria impossível sem nós."

18:30 Kühnert Reconhece Resultados Modestos do SPD nas Eleições da Turíngia e SaxôniaO secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, admitiu que os resultados do partido nas eleições da Turíngia e Saxônia não eram motivo para comemoração. "Esta não é uma noite de vitória para o SPD", declarou na ARD. Apesar de anos de desafios, o partido conseguiu evitar ser excluído dos parlamentos estaduais. "Havia um sério risco de ser eliminado dos parlamentos estaduais", reconheceu Kühnert. "Luta é necessária, e somos essenciais." Kühnert enfatizou a necessidade de mudança, incluindo mais transparência e escuta ativa dos eleitores.

18:23 Höcke Classifica Resultado da Turíngia como "Vitória Histórica"O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, classificou o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD conquistou o status de um "partido popular maior" no estado federal, e o "comportamento ilógico de firewall" deve cessar, argumentou Höcke na MDR. Mudança no estado só será possível com a presença da AfD.

18:21 Chrupalla Elogia Desempenho da AfD na Turíngia: "De Olho na CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, comemorou o desempenho de seu partido como notável, significando uma mudança política significativa em ambos os estados federais. A AfD está ansiosa para discutir com todos os partidos, confirmou Chrupalla na ZDF. Na Saxônia, a AfD está "de olho na CDU", especificou Chrupalla, mencionando o compromisso da AfD em servir aos interesses da Saxônia.

18:17 Linnemann Descarta Coalizões da CDU com a AfD na Turíngia e SaxôniaO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, rejeitou a possibilidade de coalizões com a AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Somos inequívocos quanto a isso", declarou na ARD. A CDU agora formará governos a partir do centro do parlamento, expressando confiança em seu sucesso. Linnemann caracterizou a CDU como a última "partido popular" em pé e um "baluarte", acrescentando que os "partidos de semáforo" sofreram como consequência.

18:13 Previsão para Saxônia: CDU Vence AfD por Margem Estreita, BSW em 12%, Verdes SegurandoA previsão inicial para a votação do estado da Saxônia mostra a CDU como a vencedora com 31,5% dos votos contados. Ela fica à frente da AfD por uma pequena margem com 30%. O BSW fica em terceiro lugar com 12%, enquanto o SPD mantém uma presença na legislatura do estado com 8,5%. Os Verdes estão a malhar com 5,5%, e a Esquerda está fora com 4%. O FDP também não conseguirá entrar no novo parlamento.

18:06 Estimativa para Turíngia: AfD À Frente da CDU, BSW em 16%A estimativa inicial para a eleição do estado da Turíngia sugere uma clara vantagem para a AfD com 30,5% da participação no voto. Logo atrás vem a CDU com 24,5%, e a Esquerda com 12,5%. O SPD entraria no parlamento do estado com 7%, e o BSW garantiria uma cadeira na legislatura com 16%. Os Verdes e o FDP não conseguiriam ultrapassar a barreira de 5%.

18:00 AfD Lidera na Turíngia, BSW Acima de 10% na SaxôniaOs resultados iniciais após a eleição do estado da Turíngia mostram a AfD como a força dominante, como esperado. O SPD consegue ultrapassar a barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ficam aquém. Na Saxônia, o BSW alcança uma pontuação de dois dígitos pela primeira vez. A CDU fica à frente da AfD por uma margem estreita, segundo as projeções. De acordo com a previsão, a Esquerda e o FDP não terão representação no parlamento do estado, enquanto os Verdes persistirão.

16:50 Possibilidade de Höcke Ficar de Fora do Parlamento EstadualO líder regional da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não conseguir uma cadeira no parlamento estadual que se aproxima. Seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam prejudicar suas chances. Muitos candidatos da AfD nas circunscrições individuais têm chances de vencer um mandato direto. No entanto, Höcke enfrenta forte concorrência do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ultrapassar seus mandatos diretos atribuídos com resultados de segundo voto, ninguém poderá entrar pela lista do estado, nem mesmo do primeiro lugar (que Höcke ocupa). Nesse cenário, a AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar à sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke assegure seu mandato.

16:24 AfD da Turíngia Planeja Excluir Mídia da ComemoraçãoNão haverá cobertura da mídia na comemoração da AfD da Turíngia. O partido, designado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. Após um tribunal proibir isso, a partido estadual excluiu todo o corpo de imprensa. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais: não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia credenciados.

16:18 Aproximadamente 25% dos Eleitores Votaram por Correspondência na SaxôniaPara a eleição que o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, referiu como uma "eleição decisiva" para o estado, cerca de 25% dos eleitores já votaram por correspondência. O supervisor da eleição do estado projeta que 24,6% dos eleitores votarão por correspondência. A participação hoje foi apenas ligeiramente maior do que em 2019 ao meio-dia.

15:45 Höcke Vota em um Lada, Ramelow com EsposaO líder estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou pela manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti von Hofe. Ramelow tem servido como chefe de governo no Estado Livre desde 2014, mais recentemente liderando uma coalizão de minoria.

15:35 Maior Participação do que na Eleição AnteriorÀs 14h na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição de cinco anos atrás. Isso indica uma alta participação, com votos por correspondência ainda não contabilizados, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação foi de 35,4% ao meio-dia, apenas ligeiramente maior do que em 2019, mas o comissário eleitoral espera mais votos por correspondência do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecham às 18h.

15:05 Kretschmer Espera que Partidos da Coligação Entrem no Parlamento Estadual

14:35 Principais Preocupações para as Eleições da Saxônia e TuríngiaUma pesquisa significativa indica que cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa destaca os principais problemas e questões, com a migração sendo apenas um deles.

14:00 Höcke Pula Imprensa Depois de VotarO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia, mas não ficou na seção de votação de Bornhagen ou falou com a imprensa. Depois de ter perdido consistentemente para o candidato da CDU em sua circunscrição natal de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz, mas também enfrenta uma provável derrota lá contra a CDU.

13:50 Participação Eleitoral na Turíngia iguala figura de 2019 ao meio-diaNa Turíngia, a participação eleitoral está igualando a taxa de participação da eleição parlamentar anterior ao meio-dia. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores aptos já exerceram seu direito ao voto, sem contar os votos antecipados. Em comparação, a participação estava em 31,2% neste horário em 2019. Além disso, há um aumento do interesse dos eleitores nesta eleição estadual em comparação com as eleições europeias e locais recentes, que registraram uma participação de 24,3% no mesmo horário.

13:30 Expectativa de Alta Participação Eleitoral na SaxôniaNa Saxônia, as expectativas são altas para uma alta participação eleitoral. Até o meio-dia, cerca de 25,8% dos eleitores aptos já haviam exercido seu direito ao voto, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em contraste, a participação estava em 26,2% neste horário em 2019. Embora os votos antecipados ainda não tenham sido incorporados às figuras preliminares, espera-se que 24,6% dos eleitores aptos participem por meio de voto pelo correio, um aumento significativo em relação aos 16,9% em 2019. A eleição transcorreu sem interrupções, como confirmado pela comissão eleitoral do estado.

13:08 von Lucke: Resultado Eleitoral Pode Desafiar Coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda não estão definidos. Se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke considera isso "quase já um terremoto" em uma entrevista à ntv. Ele discute a eleição e suas potenciais consequências.

12:35 Polícia Investiga Ameaça em Seção Eleitoral em GeraApós um incidente desagradável em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Foi relatado que um homem usando uma camiseta da AfD entrou na seção eleitoral pela manhã. Após solicitação do responsável pela seção, o homem removeu sua camiseta, já que a publicidade partidária dentro da seção eleitoral é proibida. Após sair da seção eleitoral, o homem ameaçou retornar, expressando sua decepção com o tratamento recebido. A polícia tomou um depoimento do homem e emitiu um aviso. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando potenciais danos criminais causados por pichações, como "Höcke é um nazista", perto de várias seções eleitorais.

12:05 Correctiv Adverte sobre Informação Falsa em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv está alertando para uma afirmação falsa recorrente. Ela afirma que ao assinar o papel de voto, os eleitores podem proteger-se contra manipulação de votos. No entanto, a offices do presidente federal de eleições esclareceu ao Correctiv que os papéis de voto não devem ser assinados pelos eleitores, pois isso compromete a confidencialidade do voto, tornando o papel de voto inteiro inválido.

11:35 Voigt Quer "Relações de Maioria Estáveis" na TuríngiaO candidato líder da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também já votou. Voigt expressou a esperança de que muitos turíngios exercessem seu direito ao voto e determinassem o futuro de sua terra ao fazê-lo. Ele também expressou seu desejo por "relações de maioria estáveis" para que o estado possa fazer progresso novamente.

11:10 Sonneberg Registra Aumento de Ataques de DireitaSonneberg agora é liderada por um político da AfD. Como resultado, indivíduos engajados relatam se sentirem ameaçados, o que levou muitos a deixarem seus empregos. O número de ataques de direita também aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem isso às ações do administrador distrital da AfD.

10:43 Kretschmer Convida à Votação nas Eleições Parlamentares da SaxôniaO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera hoje a eleição parlamentar na Saxônia "provavelmente a mais importante eleição em 34 anos". Ele expressou sua gratidão àqueles que votaram de forma diferente no passado, mas agora escolheram "a forte força cívica" - a União Saxã. Esta compreensão, Kretschmer afirmou, permitirá que eles formem um governo que beneficie o estado. As últimas pesquisas indicam uma disputa acirrada entre a CDU e a AfD.

10:16 Ramelow: Nome de Wagenknecht não está na Urna na TuríngiaO ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, considerou o dia da eleição "um festival da democracia", mesmo temendo não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, ele explicou por que não endossou um governo de minoria e questionou a competência do BSW.

09:55 "Sentimentos Preocupantes sobre a História": Historiador Crítica Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica fortemente a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, que coincide com o 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. Segundo Loew, que é diretor do Instituto Alemão-Polonês, qualquer um que pensasse que seria uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro "tinha sentimentos preocupantes sobre a história". Olhando para a AfD, Loew comentou: "Isso pode levar a associações infelizes se em Dresden e Erfurt também vencer uma partido cuja relação com a era nazista não está completamente clara".

09:05 Kretschmer Crítica "Corrida de Última Hora" da Coalizão de Trânsito Antes das EleiçõesHoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: o ministro-presidente Michael Kretschmer conseguirá manter a série vitoriosa da CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre os refugiados, a coalizão de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados Eleitorais Completos Disponíveis para TuríngiaO dia da decisão chegou: No coração da Alemanha, trata-se de quem vai gerenciar o estado com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. O AfD, com o candidato principal Björn Höcke, se tornará a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 Potencial do AfD para Minar a DemocraciaAs pesquisas sugerem: O AfD provavelmente vai ampliar significativamente seu poder nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, como um grupo de pesquisa declarou. Embora muitos acreditem que a lei é robusta, ela não é.

08:00 Estações de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, o AfD lidera claramente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do atual chefe Michael Kretschmer e o AfD estão em uma competição acirrada. As primeiras previsões são esperadas com o fechamento das estações de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também são um termômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-vermelho-verde da Turíngia, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Um governo composto pelo CDU, Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD é uma possibilidade após a eleição. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem maioria. Kretschmer não descarta a possibilidade de uma aliança com o BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo risco paira sobre os Verdes e o FDP na Turíngia.

