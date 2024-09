O Partido Social-Democrata (SPD) de Woidke está a aproximar-se de um salto significativo, aproximando-se da AfD.

Em Brandenburg, com as eleições estaduais chegando, as coisas estão incertezas. Woidke, o Presidente do Ministério, ameaçou renunciar se a AfD vencer. Isso parece estar influenciando a situação. De acordo com uma pesquisa recente, o SPD está tendo um aumento significativo.

Dez dias antes das eleições estaduais em Brandenburg, o SPD está fechando a lacuna, de acordo com uma pesquisa: com 26%, eles estão ligeiramente atrás da AfD, que está com 27%. Essas informações vêm da pesquisa "Brandenburg Trend" realizada pela Infratest dimap, encomendada pela ARD. Em comparação com a pesquisa da semana passada, o SPD, liderado pelo Presidente do Ministério Dietmar Woidke, melhorou em 3 pontos, enquanto a popularidade da AfD permaneceu a mesma.

As eleições estaduais para um novo parlamento em Brandenburg estão agendadas para 22 de setembro. Para essa pesquisa representativa da ARD, a Infratest dimap entrevistou 1.513 eleitores aptos em Brandenburg de segunda-feira a quarta-feira desta semana. De acordo com a Autoridade de Proteção da Constituição de Brandenburg, a associação estadual da AfD é classificada como um caso suspeito de extremismo de direita.

A AfD e o SPD parecem ser os favoritos, de acordo com a nova pesquisa - assim como há cinco anos. O CDU, atualmente um parceiro de coalizão com o SPD e os Verdes, agora está com 16%, mostrando uma queda de 2 pontos em comparação com a pesquisa da semana passada. A Aliança pelo Progresso e a Democracia (AfP), que está participando das eleições estaduais de Brandenburg pela primeira vez, está com 13%, uma queda de 2 pontos em comparação com a semana passada.

Os Verdes e os Eleitores Livres/BVB estão cada um com 4,5%, e A Esquerda está com 4%. De acordo com a pesquisa, todos os três partidos ficariam abaixo do limite de 5%. No entanto, é possível entrar no parlamento com pelo menos um mandato direto, mesmo que o limite não seja alcançado. Enquanto os Eleitores Livres/BVB ganharam 1,5 pontos em comparação com a pesquisa anterior, os Verdes tiveram uma ligeira queda, e A Esquerda permaneceu constante.

De acordo com 40% dos entrevistados, o SPD deveria liderar o próximo governo estadual. 25% favorecem o CDU, e outros 20% favorecem a AfD. O SPD tem estado no poder em Brandenburg desde 1990 com vários parceiros, atualmente com o CDU e os Verdes. Woidke anunciou sua aposentadoria da política estadual se o SPD não estiver à frente após as eleições. Ele também declarou que não haverá aparições de campanha do Chanceler Federal Olaf Scholz. Nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia em 1º de setembro, a AfD obteve mais de 30% em ambos os estados. Na Turíngia, a AfD tornou-se o partido mais forte.

