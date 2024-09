O partido de extrema direita AfD pretende um governo, a CDU está em negociações com outros partidos.

Após as recentes eleições estaduais, especialmente na Turíngia, formar um governo tem se mostrado desafiador. No talk show da ARD "Honesto mas Justo", os convidados discutem potenciais coalizões. Apesar da CDU lutar com a falta de maiorias, eles mantêm uma perspectiva diferente.

O resultado das eleições estaduais da Saxônia e, especialmente, da Turíngia causa surpresa. Embora as pesquisas previssem uma vitória da AfD na Turíngia, o partido superou as expectativas significativamente. No entanto, eles estão faltando um parceiro de coalizão.

Os convidados do "Honesto mas Justo" na segunda-feira à noite discutem principalmente as potenciais coalizões na Turíngia. A CDU alega o direito ao governo, mas enfrenta problemas. Em uma conferência em 2018, o partido tomou a decisão de não formar uma coalizão com a AfD ou a Esquerda. Para um governo estável, os democratas cristãos não podem evitar um dos dois partidos. No entanto, eles desejam aderir à sua decisão de incompatibilidade.

Beatrix von Storch aparece brevemente no início do episódio do "Honesto mas Justo". A AfD se opõe ao firewall da CDU. Para von Storch, domingo foi um dia marcante. "Experenciamos um crescimento meteórico. Ninguém teria previsto, acreditado ou desejado isso", diz a política. Em seguida, ela anuncia: "Agora procuraremos responsabilidade governamental. Vemos que agora isso também é muito difícil sem nós". Sua declaração é verdadeira, já que a AfD detém mais de um terço dos votos na Turíngia e pode assim impedir uma maioria de dois terços. Isso é essencial para alterar a constituição do estado.

Von Storch explica ainda: "A CDU faz campanha com nossas temas e agora deseja formar uma coalizão com a Esquerda e o BSW no final. Isso não pode acabar bem, o povo não vai querer isso. Eles enviaram um sinal claro: Eles desejam uma mudança na política. E há maiorias claras na Saxônia e na Turíngia, e elas são pretas e azuis".

A coalizão frágil

Inicialmente, muitos especialistas supuseram que a CDU abandonaria seu firewall contra a Esquerda na noite de domingo. No entanto, na tarde de segunda-feira, o líder da CDU, Merz, negou isso. Na Turíngia, a única opção para a CDU é uma coalizão com o SPD e o BSW. No entanto, isso não garante uma maioria. Metade dos parlamentares do estado pertenceria a essa coalizão, se ela se materializar.

O BSW apresenta outro obstáculo. Embora seu secretário-geral, Christian Leye, possa imaginar seu partido participando do governo, ele tem uma condição: O governo do estado deve se opor a novas entregas de armas à Ucrânia e ao Deployment de mísseis de médio e longo alcance americanos na Renânia-Palatinado. "Sempre mantivemos que isso é um ponto central para nós", diz Leye no "Honesto mas Justo". Leye acrescenta ainda: "Dois terços da população rejeitam o deployment, provavelmente ainda mais no leste; 43 por cento da população rejeitam entregas adicionais de armas à Ucrânia - provavelmente ainda mais no leste".

Thorsten Frei, o primeiro líder de negócios parlamentares da fração da União, rejeita essa ideia categoricamente. A CDU não permitirá que o BSW dê ordens na política externa e de segurança a partir das laterais, ele afirma. "Somos o partido da integração ocidental. Está claro para nós que esse deployment de armas americanas aumenta a segurança da Alemanha. Também acreditamos que o que Putin está fazendo na Ucrânia não é apenas um ataque a um país vizinho menor, mas que desafia a ordem da paz e da liberdade na Europa como um todo. Portanto, está claro que não mudaremos nossa posição em política externa e de segurança e certamente não sacrificaremos isso no altar das negociações de coalizão no nível estadual".

"Quem diz que isso vai continuar assim?"

A autora da "Zeit", Jana Hensel, acredita que incluir o partido da Esquerda, especialmente Bodo Ramelow, na coalizão seria o melhor. "Não acredito que você possa explicar aos cidadãos da Turíngia por que um homem que é Ministro-Presidente e tem taxas de aprovação pessoal muito acima de todos os outros candidatos não deve fazer parte dessa coalizão". Markus Feldenkirchen do "Der Spiegel" concorda e chama a resolução de incompatibilidade de "nonsense de incompatibilidade".

No entanto, Thorsten Frei defende-a. Uma miríade de fatores fundamentais levou à decisão de não fazer coalizão com a AfD ou a Esquerda. Por exemplo, a Esquerda visa introduzir o socialismo. Mas Frei também oferece esperança: A decisão foi tomada por uma conferência partidária federal e poderia potencialmente ser revertida por uma também. No entanto, Frei afirma que isso não é necessário: "Hoje é 44 a 44. Quem diz que isso vai continuar assim? Tivemos transições da Esquerda para o BSW antes".

Nenhum dos dois, Frei nem Leye, pode confirmar transições planejadas, mas qualquer coisa é possível. E a esperança é eterna. Markus Feldenkirchen tem pouca esperança de que o governo de minoria planejado da CDU, SPD e BSW terá sucesso. "Meu receio é que a escolha seja: Herr Höcke se tornará Ministro-Presidente agora ou em cinco anos, porque essa construção pode potencialmente polarizar ainda mais. Espero que não. Espero que todos tenham reconhecido isso. Mas o perigo é muito grande".

Leia também: