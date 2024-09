- O Partido Conservador no Reino Unido está à procura de um novo líder do partido, com cinco candidatos a avançar na disputa.

** exactly dois meses após sua humilhante derrota no Reino Unido, os Tories agora estão escolhendo um novo líder para substituir Rishi Sunak, que renunciou após seu desastroso desempenho nas eleições de 4 de julho. Na primeira rodada de votação entre os membros do Parlamento, Priti Patel, uma conhecida linha-dura e ex-secretária do Interior, recebeu o menor número de votos e foi consequentemente eliminada, deixando cinco candidatos.**

Liderando o grupo estava Robert Jenrick, um defensor de políticas de imigração duras e ex-secretário do Interior, que recebeu 28 votos de 121. Com 42 anos, ele defende que o Reino Unido saia da Convenção Europeia dos Direitos Humanos para adotar uma postura mais rígida contra a imigração ilegal.

O Partido Conservador sofreu seu pior resultado eleitoral em décadas em 4 de julho, o que levou Sunak a renunciar como líder do partido. O Partido Trabalhista, sob o novo primeiro-ministro Keir Starmer, agora está no poder, marcando uma mudança significativa na governança do Reino Unido após 14 anos de domínio dos Tories.

Candidatos restantes

Kemi Badenoch, outra conservadora de direita e favorita das pesquisas do partido, ficou em segundo lugar com 22 votos. Logo atrás dela está James Cleverly, um moderado ex-secretário do Interior. Tom Tugendhat, que serviu como secretário de Segurança sob Sunak, e Mel Stride, que mais recentemente foi secretário de Trabalho e Pensões, também são considerados candidatos moderados.

Deslocamento para a direita esperado

Apesar dos Tories terem perdido muitos eleitores para os Democratas Liberais em seus tradicionais redutos no sul da Inglaterra, os especialistas preveem que o partido se deslocará ainda mais para a direita, influenciado pelo sucesso do partido populista de direita Reform UK, que entrou no Parlamento pela primeira vez com 5 membros nas eleições de 4 de julho. Nigel Farage, líder do Reform UK e figura-chave do Brexit, teve um papel significativo na promoção do Brexit.

Novo líder a ser escolhido até início de novembro

Os 121 membros do Parlamento Conservador agora participarão de um processo de votação de várias semanas com várias rodadas até que apenas dois candidatos permaneçam. Os membros do partido então decidirão quem liderará o partido, com os resultados esperados para serem anunciados em 2 de novembro.

Os Tories enfrentaram numerous escândalos e frequentes mudanças de liderança durante sua gestão de 14 anos, com Sunak se tornando o 6º primeiro-ministro desde 2010.

