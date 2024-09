- O parlamento regional da Alemanha defende uma mudança nas políticas de imigração.

A Associação Alemã de Governos Distritais defendeu uma mudança em suas políticas migratórias em um comunicado público, alegando que as capacidades de assimilação e inclusão das áreas locais atingiram seus limites. Consequentemente, eles argumentam que uma restrição rigorosa da imigração não autorizada é "imediatamente essencial".

Enquanto a Associação de Governos Distritais elogiou o plano de segurança do governo federal introduzido no final de agosto, notou a falta de uma estratégia abrangente para uma política migratória fundamentalmente alterada. De acordo com a Associação, uma estratégia assim deveria envolver o abandono da proteção subsidiária para refugiados, aumentar o número de expulsões - até mesmo para a Síria e Afeganistão - e manter o controle das fronteiras.

Além disso, o comunicado público enfatiza a necessidade de uma reforma e melhoria aceleradas do Sistema Europeu Comum de Asilo. A proteção subsidiária é aplicada quando um refugiado não pode ser concedido asilo, mas enfrenta ameaças severas em seu país de origem, como tortura ou pena de morte.

A Associação Alemã de Governos Distritais acredita que a União Europeia também deveria revisar suas políticas migratórias, dadas suas responsabilidades compartilhadas na gestão de refugiados. Para abordar efetivamente essa questão, a Associação sugere fortalecer o Sistema Europeu Comum de Asilo e implementar medidas mais rigorosas, incluindo taxas de expulsão e controle de fronteiras aumentadas.

