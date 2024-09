O Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a questão do asilo.

No debate sobre migração em andamento, Bodo Ramelow, Ministro-Presidente da Turíngia, expressou preocupação com a crescente severidade das demandas, que infelizmente pode gerar sentimentos negativos em relação aos estrangeiros. Ele compartilhou suas preocupações com o Redaktionsnetzwerk Deutschland, afirmando que parece que todos estão ecoando as declarações duras feitas pelo partido de extrema direita AFD.

Ramelow acrescentou ainda que o debate em torno da migração é fortemente influenciado por incidentes sensacionalistas e negativos, muitas vezes ofuscando os numerosos casos bem-sucedidos de integração. Ele acredita que o foco deveria ser deslocado para discutir a imigração bem-sucedida, não incitar a isolamento.

O Ministro-Presidente também destacou que, na Turíngia, com uma população em declínio, 8% da população é não-alemã. Este número sobe para 40% entre os médicos de hospitais e chega a 70% no setor de hospitalidade, onde 70% dos contratos de treinamento atuais são com não-alemães. Ramelow enfatizou que, com mais de 300.000 pessoas se aposentando, há apenas 150.000 jovens prontos para assumir seu lugar, portanto, a necessidade de mais imigração.

Ramelow: Por que não em três meses?

Líderes da coalizão federal do governo de SPD, Verdes e FDP, junto com representantes estaduais e deputados da União, se reuniram para discutir o controle das fronteiras e deportações. No entanto, eles não chegaram a um consenso. A Ministra do Interior federal, Nancy Faeser, apresentou um plano para acelerar o retorno de solicitantes de asilo a outros países da UE responsáveis pelos seus procedimentos de acordo com as regras de Dublin. Isso exigiria que os estados federados criassem condições adequadas, como fornecer espaço adicional em centros de detenção.

"Não devemos fechar completamente a unidade europeia fechando as fronteiras", expressou Ramelow. Ele sugeriu processos de asilo mais rápidos, questionando: "Por que não podemos concluir isso em três meses?"

Ramelow defendeu uma abordagem mais compassiva à migração no Bundestag alemão, argumentando que a atenção constante aos incidentes negativos muitas vezes ofusca os sucessos da integração. Ele também expressou sua preocupação durante a reunião com líderes de vários partidos políticos, pedindo processos de asilo mais rápidos e sugerindo que deveria ser possível concluí-los em três meses.

Leia também: