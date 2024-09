O Parlamento alemão aboliu a obrigação de notificar incidentes em hotéis.

O Parlamento alemão, ou Bundestag, apresentou um pacote legislativo agregado com o objetivo de reduzir os obstáculos burocráticos. Isso inclui a abolição do registro de hóspedes em hotéis no futuro. Além disso, as empresas só serão obrigadas a reter registros de contratos de emprego digitais por oito anos, em vez de dez. A medida foi apoiada pelos partidos SPD, Verdes e FDP, com até o principal partido de oposição, a União, votando a favor. O AfD manteve a neutralidade. O projeto precisa da aprovação final do Bundesrat.

Também está planejada a digitalização das declarações de custos operacionais no direito empresarial. No futuro, somente as resoluções relacionadas aos detalhes da remuneração precisarão ser publicadas na web. No entanto, uma sugestão anterior de que os viajantes poderiam usar passaportes digitais durante o check-in foi descartada durante o processo legislativo.

A burocracia excessiva é comumente vista como um sério entrave ao crescimento econômico da Alemanha. O alívio proposto é estimado em 944 milhões de euros, com a previsão de uma perda anual de 200 milhões de euros em impostos. O ministro federal da Justiça, Marco Buschmann, afirmou que a coalizão do semáforo iniciou uma mudança fundamental. Com medidas adicionais, as empresas poderiam economizar quase 3,5 bilhões de euros anualmente, concentrando-se na eliminação dos procedimentos baseados em papel.

Desafio potencial para investigações

A lei também prevê facilitações para consultores fiscais, permitindo que eles enviem notificações fiscais digitais sem o consentimento dos destinatários. Em vez disso, será implementada uma solução de opt-out. Isso pode levar à redução de 116 milhões de cartas. No entanto, Buschmann observou que são necessárias medidas adicionais. Bruxelas também é incentivada a jogar um papel na abordagem da maioria da burocracia que surge da Comissão Europeia.

A organização não governamental Finanzwende preocupa-se com as possíveis consequências negativas da lei. Ela sugere que a nova regulamentação pode tornar difícil ou até impossível a investigação de crimes fiscais graves em casos de 'CumCum' devido à redução dos prazos de retenção de recibos e faturas em dois anos. No entanto, a lei só será aplicável a entidades sob a supervisão da BaFin um ano depois.

O ministro federal da Economia, Robert Habeck, reconheceu que a carga burocrática sobre os artesãos alemães, às vezes, é "apenas gerenciável com uma gargalhada". No entanto, essa carga não é apenas devido às decisões do governo do semáforo, mas também às regulamentações do governo federal anterior e aos requisitos de relatórios exaustivos da União Europeia.

A União percebeu as relaxações propostas como parcialmente sensatas, mas geralmente tímidas. Também criticou o alto número de funcionários na administração federal. Günther Krings, do CDU, afirmou que o atual governo do semáforo só mostrou expansão burocrática, enquanto Stephan Brandner, do AfD, chamou o projeto de "patchwork aleatório". Lukas Benner, dos Verdes, observou: "Trata-se de simplificar processos cansativos e eliminar o desnecessário, reconhecendo que a burocracia não é intrinsecamente negativa; ela serve como 'a base da nossa ordem jurídica' e contribui para a proteção do clima, do meio ambiente e da saúde".

A introdução desta lei também inclui alterações no direito empresarial, exigindo a digitalização das declarações de custos operacionais e a publicação apenas dos detalhes da remuneração online. No entanto, essa lei pode apresentar um desafio para as investigações, como sugerido pela Finanzwende, devido à redução dos prazos de retenção de recibos e faturas, o que pode tornar difícil a investigação de crimes fiscais graves.

Além disso, a lei prevê facilitações para consultores fiscais, permitindo que eles enviem notificações fiscais digitais sem o consentimento explícito dos destinatários, o que pode levar a uma significativa redução no número de cartas enviadas, como mencionado pelo ministro federal da Justiça, Marco Buschmann.

Leia também: