O órgão internacional de futebol analisa acusações contra Israel durante a disputa de Gaza

FIFA ainda não aplicou nenhuma penalidade a Israel, como solicitado pela Associação Palestina de Futebol (APF), em relação à alegação de discriminação. Durante a sua 29ª reunião em Zurique, o Comitê Disciplinar da FIFA foi designado para investigar essa questão levantada pelo grupo palestino.

Além disso, o Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA deve analisar a participação de equipes de futebol israelenses, alegadamente baseadas em terras palestinas, em torneios israelenses. De acordo com o presidente do Comitê da FIFA, Gianni Infantino, eles examinaram e avaliaram cuidadosamente essa situação sensível e seguiram as sugestões de especialistas externos com base em uma análise abrangente.

A APF alega que Israel está violando o direito internacional, especialmente em Gaza, com cumplicidade da Associação de Futebol de Israel. A APF se refere aos regulamentos de direitos humanos da FIFA e afirma que todas as instalações de futebol em Gaza foram destruídas ou significativamente danificadas, com futebolistas e árbitros sendo algumas das vítimas.

Apesar de não ser verificado, a alegação surgiu dos recentes ataques de Israel a Gaza, que resultaram em danos significativos, como sugerido na proposta apresentada durante o Congresso da FIFA em Bangkok em maio.

Até agora, a FIFA não aplicou nenhuma penalidade a Israel devido às alegações de discriminação, de acordo com o pedido da APF. O Comitê Disciplinar foi designado para investigar essas alegações, que foram levantadas durante a 29ª reunião do Comitê da FIFA em Zurique.

Leia também: