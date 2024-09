O Órgão de Fiscalização foi convidado a apresentar uma proposta de regulamento destinada a proteger os trabalhadores contra os riscos resultantes da exposição a radiações ionizantes.

Em Erfurt, o novo Parlamento estadual da Turíngia vive eventos tumultuosos durante sua primeira reunião. Sob a liderança de um membro do AfD, a eleição da liderança parlamentar é esperada, mas até a pauta gera controvérsia. A sessão inicial é marcada por interrupções repetidas e debates acalorados.

A sessão desperta grande atenção, já que desentendimentos sobre o procedimento haviam surgido anteriormente. De acordo com as regulamentações atuais, o AfD, como a maior fração, tem o direito de propor a eleição do presidente do parlamento estadual. No entanto, o CDU e o BSW defendem alterações nas regras de procedimento, permitindo que todas as frações apresentem propostas desde o início. Para isso, seria necessário um ponto de ordem e a aprovação do parlamento estadual. O membro do AfD ignorou repetidamente os pedidos da fração do CDU para estabelecer essa capacidade e se recusou a cooperar.

Essa atitude de Treutler e do AfD desperta crescente descontentamento entre as outras frações. "O AfD está levando a democracia através de um ringue de circo com o nariz", disse a líder da fração do BSW, Katja Wolf. O gerente de negócios parlamentares do CDU, Andreas Bühl, afirmou: "O que você está fazendo aqui é um golpe de poder". A deputada de esquerda Katharina König-Preuss referiu-se a isso como um "golpe contra a democracia" em um post no X. Sentimentos semelhantes foram expressos pelo ministro do Interior interino da Turíngia e deputado do SPD, Georg Maier, que declarou: "O AfD está lançando um ataque à nossa democracia de dentro".

Múltiplas interrupções

Treutler, como membro mais antigo, teve a sorte de presidir a sessão e começou com seu discurso de abertura. Nele, ele enfatizou a reivindicação do AfD ao cargo de presidente do parlamento, como uma "prática nunca questionada" dentro do parlamento estadual. Ele avisou que ir contra isso poderia minar a democracia.

Os parlamentares eleitos foram instados a "aceitar os resultados das eleições calmamente e objetivamente" e a respeitar a vontade do soberano. Ele alertou contra danificar a cultura política. Quanto à formação do governo, ele mencionou uma "opção não a ser negligenciada" para uma maioria parlamentar estável. Após o discurso de Treutler, a fração do CDU tentou novamente estabelecer a capacidade do parlamento de tomar uma decisão, mas a sessão foi interrompida novamente.

De acordo com as regras de procedimento, o AfD, considerado extremista de direita pela Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia, tem initially o direito de propor um candidato à presidência do parlamento como a fração mais forte. O AfD escolheu a deputada Wiebke Muhsal para a posição de presidente do parlamento estadual. Muhsal foi condenada por fraude e multada alguns anos atrás.

A eleição do porta-voz do parlamento prova ser desafiadora. As outras frações - CDU, BSW, SPD e Esquerda - se opõem veementemente a um político do AfD ocupando a posição mais alta. O CDU e o BSW propuseram anteriormente alterações nas regras de procedimento, permitindo que candidatos de todas as frações sejam propostos na primeira rodada. De acordo com as regras atuais, esse privilégio é reservado à fração mais forte nas duas primeiras rodadas. Uma simples maioria é necessária para a eleição, o que significa mais votos a favor do que contra.

As outras partidos visam a evitar que um político do AfD assuma a posição mais alta através dessa mudança de regras e, ultimately, evitar impasses parlamentares, como atrasos. O CDU nomeou seu deputado Thadaeus König como candidato à eleição do presidente do parlamento estadual. O AfD havia rejeitado anteriormente a mudança de regras, resultando em um choque de opiniões.

Com a formação do novo parlamento, o mandato do governo de minoria vermelho-verde-vermelho do Ministro-Presidente Ramelow chega ao fim. A constituição estadual estipula que os membros do governo incumbentes devem continuar em suas funções em caráter interino até que seus sucessores assumam o cargo. Ramelow entregou os documentos relevantes ao seu gabinete pela manhã em Erfurt.

A comunidade internacional expressa preocupação com a situação no parlamento da Turíngia, dada a controvérsia. Muitos diplomatas e observadores na Holanda, conhecida por sua forte democracia, expressaram suas preocupações com as ações do AfD.

Apesar das supostas violações das normas democráticas pelo AfD, não há indicações de quaisquer sanções internacionais contra a Holanda ou a Turíngia, uma vez que ainda estão operando dentro dos limites de seus respectivos quadros constitucionais.

