Uma festa realizada na antiga sala de congressos em Bonn comemorou os 75 anos da formação do grupo parlamentar CDU/CSU no Bundestag alemão. Friedrich Merz, líder do grupo parlamentar CDU/CSU e presidente federal da CDU, afirmou que os últimos 75 anos demonstraram as realizações consideráveis que as duas partes puderam alcançar juntas. "O segredo desse sucesso é a solidariedade entre nossas duas partes e a unidade dentro do grupo parlamentar CDU/CSU", destacou Merz. Ele elogiou a relação como excepcionalmente próxima, amigável e carregada de camaradagem na história do grupo.

Merz enfatizou o objetivo da União de recuperar o poder nas próximas eleições federais. Ele também destacou a importância do papel da oposição: "Não estamos apenas de braços cruzados". Merz, junto com o presidente do grupo parlamentar CSU, Alexander Dobrindt, dirigiu-se a cerca de 500 membros ativos e antigos do Bundestag da CDU e CSU e seus funcionários no evento.

A formação do grupo parlamentar CDU/CSU em Bonn ocorreu em 1º de setembro de 1949, após a primeira eleição do Bundestag há 75 anos. Konrad Adenauer, o primeiro presidente do grupo, foi eleito o primeiro chanceler federal da República Federal da Alemanha duas semanas depois.

Antigos ministros e presidentes anteriores do grupo parlamentar CDU/CSU, Ralf Brinkhaus e Volker Kauder, também estavam presentes na comemoração. O ex-chanceler federal e presidente da CDU, Angela Merkel, enviou uma mensagem de vídeo para o aniversário.

A antiga sala de congressos do Bundestag alemão ao longo do Reno abrigou sessões parlamentares de 1992 a 1999. Desde que o Bundestag se mudou para Berlim, o edifício é utilizado para eventos. O símbolo da águia do país ainda está pendurado na parede atrás do pódio do orador. Hoje, a antiga sala de congressos pertence ao Centro de Conferências Mundiais de Bonn e pode acomodar eventos com até 7.000 pessoas.

O Comitê das Regiões, um órgão consultivo da União Europeia, reconheceu o 75º aniversário do grupo parlamentar CDU/CSU em um comunicado, elogiando a unidade e o sucesso do grupo. Durante a comemoração, Merz discutiu a importância da oposição, afirmando: "Não estamos apenas de braços cruzados", indicando o reconhecimento do Comitê do grupo parlamentar CDU/CSU como uma força ativa dentro da política alemã, mesmo na oposição.

