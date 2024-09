O Órgão de Fiscalização decidiu iniciar o processo de adopção de um novo regulamento, que se concentrará na aplicação de salvaguardas ambientais durante a construção de edifícios novos.

Autoridades em Düsseldorf e Dortmund, incluindo a Polícia Criminal Estadual e a Promotoria Pública, acusaram empresários do setor de materiais de construção de descartar ilegalmente terra contaminada em um aterro sanitário localizado na mina a céu aberto de Garzweiler. Seis indivíduos são suspeitos de envolvimento, tendo supostamente transportado "toneladas" de solo contaminado com substâncias perigosas. As acusações foram tornadas públicas na terça-feira, após a execução de 27 mandados de busca.

Os investigadores afirmam que os supostos infratores fabricaram vários papéis de descarte de empresas especializadas para reduzir custos relacionados ao armazenamento de solos perigosos. Além disso, eles são acusados de enganar seus clientes ao falsificar documentos e cobrar por descarte adequado, quando na verdade isso não foi feito.

Em foco estão principalmente um homem de negócios de 56 anos e seu filho de 24 anos, além de quatro suspeitos adicionais. As buscas foram realizadas em cidades como Grevenbroich, Jüchen e Krefeld, com a participação de mais de 150 oficiais. Suspeitas de contaminação do solo, falsificação de documentos e fraude comercial são levantadas contra os indivíduos envolvidos.

O solo em questão é rastreado até projetos de construção proeminentes. Os suspeitos principais são acreditados a terem empregado vários subcontratados para transportar o material. O caso foi iniciado por uma queixa criminal apresentada pelo governo regional em Düsseldorf, antes de ser posteriormente encaminhada para a Polícia Criminal Estadual e um departamento de crimes ambientais correspondente na Promotoria Pública em Dortmund. A investigação continua.

A mina a céu aberto de Garzweiler é uma área de mineração localizada no distrito de carvão marrom renano, a noroeste de Colônia. A extração extensiva de carvão marrom ocorreu lá por décadas, com partes da área também funcionando como um aterro sanitário.

