- O oficial da Baviera afirma que o problema K continua por resolver para mim.

Quanto ao candidato prospectivo para chanceler da União, o ministro da Ciência da Baviera, Markus Blume, ainda não se decidiu. Em uma entrevista à "Süddeutsche Zeitung", Blume afirmou: "Markus Söder é uma figura carismática que ganha apoio em todo o país. Isso é uma vantagem significativa. A CSU tem o potencial de liderar o governo, isso é um dado. No entanto, para mim, a questão 'C' remain em aberto."

Ao considerar se a CDU/CSU teria a melhor chance com um Söder nas próximas eleições federais, Blume respondeu: "Essa questão ainda não surgiu." O líder da CDU, Friedrich Merz, havia afirmado que a União resolveria a questão 'C' no final do verão, que começa em setembro e termina "em torno de outubro". Merz e Söder haviam feito esse acordo. Do ponto de vista de Merz, ele é, de acordo com a opinião de Söder, o claro favorito.

Do ponto de vista de Blume, ambas as partes têm "motores poderosos que não são apenas capazes de unir a União, mas também a Alemanha como um todo." Quando questionado se poderia imaginar ser o Ministro Federal, ele respondeu: "Meus deveres estão na Baviera."

