O Ocean Gate pediu que os funcionários suspensem temporariamente os salários, de acordo com ex-funcionários que forneceram informações aos investigadores que examinaram o incidente da implosão do Titã.

Pessoal da OceanGate foi solicitado a adiar seus pagamentos no início de 2023, de acordo com a declaração feita por Amber Bay, a antiga diretora administrativa, durante uma audiência de duas semanas realizada pela Junta Marítima de Investigação – o corpo de investigação da Guarda Costeira do Mar mais alto. A junta está examinando as razões por trás do desastre de junho de 2023 ocorrido durante a imersão do batiscafo no Titanic, que resultou na morte do CEO da OceanGate, Stockton Rush, e de outras quatro pessoas.

"Estávamos tentando equilibrar nossa situação financeira", disse Bay, descrevendo uma oferta que Rush supostamente elaborou com a ajuda de um advogado ou de outra pessoa. De acordo com ela, envolvia adiar pagamentos e receber uma pequena quantia de juros, com a opção de recuperá-la numa data posterior.

"As restrições financeiras estavam se tornando bastante severas na época", disse Bay. Ela confirmou que ela e Rush adiaram seus pagamentos. Ela disse que o pedido foi feito apenas uma vez.

O depoimento de Bay refletiu o de Phil Brooks, diretor de engenharia da OceanGate, que sugeriu que o pedido ilustra as dificuldades financeiras da empresa – dificuldades que resultaram em comprometimentos à segurança.

A OceanGate, Brooks mencionou na segunda-feira, solicitou pausas voluntárias de pagamentos dos funcionários, prometendo compensar os pagamentos perdidos após o novo ano.

"Não acho que ninguém concordou, mas ficou evidente que a empresa estava financeiramente pressionada, levando a decisões que, na minha opinião, comprometeram excessivamente a segurança", disse Brooks.

No contexto da segurança, Brooks enfatizou a necessidade dele e de sua equipe de serviço do batiscafo no mar, já que estava posicionado em uma plataforma que subia e descia devido a ser rebocado pelo seu navio-mãe ou ancorado.

"Simplesmente não podia realizar essa tarefa... Os motivos eram financeiros e eu me opus, argumentando que era desaconselhável porque era muito perigoso", disse ele.

As dificuldades financeiras e de segurança da OceanGate levaram Brooks a deixar a empresa, ele explicou.

Em resposta à CNN, a OceanGate expressou suas mais profundas condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram na explosão catastrófica do Titanic.

"A OceanGate, que encerrou suas atividades pouco após o tragedy e não tem funcionários em tempo integral, é uma parte interessada na audiência da Guarda Costeira. Estamos colaborando integralmente com as investigações da Guarda Costeira e do NTSB desde o início, incluindo na audiência pública atual convocada pela Guarda Costeira", disse a declaração.

Além de Rush, o que os investigadores identificaram como uma "implosão catastrófica" resultou na morte de empresário Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleman Dawood; empresário Hamish Harding; e mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

Desde o início da Junta Marítima de Investigação em 16 de setembro, a junta ouviu depoimentos que sugerem que a OceanGate e Rush priorizaram os lucros acima da ciência e da segurança, ignorando alertas recorrentes de segurança de pessoas como David Lochridge, o antigo diretor de operações marítimas, que afirmou não ter nenhuma fé na construção do Titan.

"Era tudo fumaça e espelhos", disse Lochridge, tendo sido demitido da OceanGate em 2018.

Ray Sanchez contribuiu para esta reportagem da CNN.

"Fomos todos afetados pela situação financeira da empresa", disse outro funcionário, ecoando os depoimentos de Bay e Brooks.

"Apesar das dificuldades financeiras, nós, como equipe, acreditávamos fortemente em priorizar a segurança acima de quaisquer outras preocupações", acrescentou o funcionário.

