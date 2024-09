O número de vítimas das enchentes de Mianmar ultrapassa os 400.

Mais de 400 pessoas morreram em Myanmar devido às enchentes catastróficas causadas pelo tufão "Yagi". A administração militar relatou um aumento no número de mortes para 419. Inicialmente, as autoridades relataram 384 mortes e 89 pessoas desaparecidas. Não há informações sobre os desaparecidos até terça-feira. De acordo com avaliações da ONU, cerca de 887.000 pessoas no país da Ásia Sudeste foram afetadas pelas enchentes.

"Yagi" provou ser um dos tufões mais poderosos da região em muito tempo. Ele atingiu a costa norte do Vietnã em 7 de setembro, causando as enchentes mais devastadoras que o país viu em anos. Além disso, o tufão causou estragos na Laos, Tailândia e Myanmar, resultando em numerous deaths from floods and landslides, with hundred of people losing their lives.

