O número de refugiados na Alemanha atinge um pico histórico.

A intensidade das discussões sobre migração na Alemanha aumentou após o alegado incidente com faca de caráter islâmico em Solingen no final de agosto. O conflito na Ucrânia levou a um recorde de quase 3,5 milhões de refugiados residindo na Alemanha, de acordo com o Registro Central de Estrangeiros, segundo o "Neue Osnabrücke Zeitung" (NOZ). Clara Buenger, porta-voz da política de refugiados do grupo Esquerda no Bundestag, afirmou ao jornal que isso representa apenas 4% da população.

Buenger observou que o debate sobre migração na Alemanha é problemático com esses números. Ela expressou preocupação, afirmando que políticos da coalizão do semáforo, da CDU e da AfD estão manipulando o público, sugerindo que essa pequena minoria é a culpada por todos os seus problemas. Ela acredita que isso é irresponsável e serve para fortalecer a extrema direita.

Após o alegado ataque com faca de caráter islâmico, o governo federal propôs medidas contra o islamismo violento, o endurecimento das leis de residência e asilo e o controle das fronteiras com países vizinhos. No entanto, a União acredita que essas medidas são inadequadas.

"Retorno à razão"

O copresidente do Partido Verde, Omid Nouripour, expressou sua desaprovação do tom no debate. Ele mencionou que, às vezes, do campo democrático, há tons que lembram certos cartazes de extrema direita dos anos 90, que pediam a expulsão de todos os afegãos e sírios. Ele descreveu isso como inadequado e chamou todas as partes democráticas para retornar à razão.

Nouripour criticou especificamente a União, acusando-a de exigir a rejeição em massa de refugiados nas fronteiras, incluindo requerentes de asilo. Ele disse que estão abertos a propostas razoáveis da União, mas ainda não foram apresentadas.

De acordo com o "NOZ", o Registro Central de Estrangeiros conta todas as pessoas que procuram refúgio na Alemanha por razões humanitárias, independentemente de seu status residencial. Até a metade de 2024, cerca de 1,18 milhão dessas pessoas eram da Ucrânia.

As preocupações de Buenger sobre a manipulação no debate sobre migração vão além da Alemanha, já que ela acredita que táticas semelhantes estão sendo usadas em outros países europeus por políticos de extrema direita. O novo foco na migração na Alemanha, acionado pelo incidente com faca de caráter islâmico e pelo influxo de refugiados da Ucrânia, levou a chamados para um "retorno à razão" do copresidente do Partido Verde, Omid Nouripour.

