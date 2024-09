O número de mortos nas regiões atingidas pelas inundações subiu para um mínimo de 23 indivíduos.

O número de vítimas nas áreas atingidas por enchentes no Centro e Leste Europeu aumentou para pelo menos 23. Na República Tcheca, as autoridades encontraram o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde domingo na quarta-feira. Enquanto isso, a situação nas regiões inundadas da Áustria melhorou ligeiramente, com o governo de Viena reservando 45 milhões de euros do seu fundo de desastres para a reconstrução.

A tempestade tropical "Anett", conhecida globalmente como "Boris", vem despejando chuva pesada e causando enchentes na Áustria, partes da República Tcheca, Polônia e Romênia desde sexta-feira. Até agora, cinco pessoas morreram na Áustria, sete na Polônia e sete na Romênia.

A quarta vítima na República Tcheca é uma mulher de 70 anos do vilarejo de Kobyla nad Vidnavkou, no nordeste do país, que estava desaparecida desde domingo. Ela foi encontrada morta na quarta-feira, como confirmou um representante da polícia. De acordo com a Agência de Notícias da Tchecoslováquia CTK, ela ficou presa em uma cerca perto de sua residência pelo rio Vidnavka.

A polícia continua a busca por oito pessoas desaparecidas na República Tcheca. A enchente, que submergiu vastas regiões e destruiu incontáveis casas, agora está diminuindo, revelando extensos danos.

As condições de enchente também diminuíram na severamente atingida Baixa Áustria, facilitando as operações de limpeza. O governo de Viena reservou 45 milhões de euros do seu fundo de desastres para a reconstrução, como anunciou o chanceler Karl Nehammer. O fundo chegará a um total de um bilhão de euros.

Na busca pelas oito pessoas desaparecidas na República Tcheca, as autoridades estão navegando pelas agora diminuídas condições de enchente. A enchente em declínio na Baixa Áustria permitiu o início das operações de limpeza, como observado pelo chanceler Karl Nehammer.

Leia também: