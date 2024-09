O número de mortos em Poltava aumentou.

17:04 Scholz Recebe com Calorito Kremlin Critic Kara-Mursa em BerlimO chanceler alemão Olaf Scholz recebe calorosamente Vladimir Kara-Mursa, um crítico da Kremlin que recentemente foi libertado da detenção russa, na capital alemã. "Estou impressionado com o espírito e a coragem de Vladimir Kara-Mursa, assim como com sua inabalável busca por um futuro democrático para a Rússia", escreveu Scholz na plataforma X. "Nós negociamos com sucesso sua libertação através de uma troca de prisioneiros em agosto e hoje tivemos o prazer de ter uma conversa detalhada." Kara-Mursa está entre mais de 20 presos que foram libertados no início de agosto como parte de uma troca de prisioneiros sem precedentes entre a Rússia e vários países ocidentais, incluindo os EUA e a Alemanha.

16:16 Rússia Parece Fortificar a Ponte de Kerch para Repelir Possíveis AtaquesA inteligência britânica relatou indícios de que a Rússia está tomando precauções para proteger a Ponte de Kerch, uma ligação vital entre a Rússia e a Crimeia ocupada. Obstáculos feitos de ambos balsas flutuantes e afundadas, minas navais e geradores de fumaça foram erguidos para obstruir a visibilidade da ponte, enquanto o número de sistemas de defesa aérea foi reforçado. Há também uma construção em andamento de uma estrutura ao lado da ponte que pode servir como uma ponte adicional de uma só via ou como uma barreira para proteger contra drones explosivos usados pela Ucrânia.

15:52 Ucrânia Introduz Novo Veículo Blindado de Transporte de Pessoal Chamado "Porta-Estandarte"O Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado de transporte de pessoal conhecido como Khorunzhyi, que significa "porta-estandarte". Este veículo está em desenvolvimento há algum tempo, com um protótipo único avistado nas linhas de frente em fevereiro de 2022. O anúncio deste novo veículo de transporte é esperado para levar a um aumento significativo na produção, fornecendo um reforço fabricado na Ucrânia para as necessidades de equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia Expressam Desaprovação pela Hospitalidade da Mongólia para com PutinA Estônia e a Lituânia expressaram sua insatisfação com a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin em vez de detê-lo. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou que a decisão do governo mongol de receber Putin em vez de prendê-lo prejudica significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema legal global. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, chamou isso de "inaceitável", argumentando que a Mongólia perdeu uma oportunidade de contribuir para o término do conflito da Rússia na Ucrânia.

14:57 "Agente" Francês Vai a Juízo em Moscou Acusado de Violentar Leis RussasUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça foi posto em julgamento em Moscou desde terça-feira, acusado de infringir a legislação russa sobre "agentes estrangeiros". O juiz ordenou que o réu, Laurent Vinatier, fosse detido até pelo menos fevereiro do ano que vem, em oposição ao nacional francês que trabalhava como especialista na Rússia e na antiga União Soviética para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma organização sem fins lucrativos que se concentra em mediação e diplomacia discreta para prevenir e gerenciar conflitos armados em todo o mundo. Ele foi preso em Moscou em junho.

14:27 Alemanha vai Entregar Seis Sistemas IRIS-T a mais para a UcrâniaDe acordo com fontes de segurança, a Alemanha vai fornecer à Ucrânia mais seis sistemas de defesa aérea IRIS-T SLM. O governo alemão também planeja aumentar suas próprias forças armadas com mais seis desses sistemas.

13:58 Helicóptero Mi-8 Russo Sofre Outro AcidenteA mídia russa relatou outro incidente envolvendo um helicóptero russo Mi-8. O helicóptero sofreu um pouso forçado a cerca de 85 quilômetros de Irkutsk, ferindo duas pessoas, e uma operação de busca e resgate está em andamento. O helicóptero havia perdido o contato após sobrevoar a fronteira entre a República de Buryatia e a região de Irkutsk, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti.

13:34 Zelensky Relata 41 Mortes e Mais de 180 Feridos em Ataque de Mísseis Russos em PoltavaUm ataque de mísseis russos devastador na cidade ucraniana de Poltava resultou na morte de 41 pessoas e deixou mais de 180 feridas. Restaurantes transformados em abrigos e um hospital foram atingidos diretamente durante o ataque, e o impacto dos mísseis foi tão repentino que muitas pessoas não tiveram tempo suficiente para alcançar a segurança. Equipes de busca e resgate conseguiram salvar 25 pessoas, enquanto outras 11 foram retiradas dos escombros.

Um tribunal russo condenou um físico proeminente a 15 anos em uma colônia penal, rotulando-o como traidor. Esta é a última prisão de um cientista acusado de revelar informações classificadas. O homem de 57 anos estava envolvido na criação de mísseis hipersônicos russos, de acordo com meios de comunicação russos. Dois de seus colegas também foram detidos sob suspeita de traição. Este trio do Instituto para Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é um dos mais de uma dúzia de pesquisadores que trabalham nessa tecnologia e foram acusados de traição pela Rússia nos últimos anos. O homem de 57 anos foi preso em agosto de 2022. Fontes de segurança mencionaram que os homens enfrentaram "acusações extremamente graves".

12:15 Comércio da Rússia com a Índia Quase Duplica

11:47 Putin Convida Mongólia para Cimeira das BRICS

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, encontrou-se com o Presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsuh, no início da sua viagem à Mongólia e estendeu-lhe um convite para participar na próxima cimeira das BRICS em território russo. "Estaremos à sua espera", declarou Putin aos meios de comunicação russos durante o encontro na capital Ulaanbaatar. O grupo, composto por grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, reunir-se-á no final de outubro em Kazan, capital da república do Tatarstão. Putin mencionou que pretendia discutir a cooperação económica durante a sua estadia na Mongólia. O potencial gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia espera construir até à China e passará pela Mongólia, deverá ser um tema de debate durante a visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

O exército russo déployou sistemas adicionais de defesa aérea na região de Belgorod, de acordo com o ministério da defesa. A região fronteiriça russa tem sido alvo de contra-ataques ucranianos há algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Alvo de Infraestrutura Ferroviária

A Rússia atacou a infraestrutura ferroviária em várias partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. As regiões do norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram ambas atingidas, anunciou a empresa ferroviária do estado.

10:28 Relatório: Centenas de Soldados Ucranianos Ameaçados de Cerco Próximo a Pokrovsk

Na região de Donetsk, centenas de soldados ucranianos estão ameaçados de cerco pelas forças russas, de acordo com um relatório da "Forbes". As forças russas avançaram em direcção à cidade ucraniana de Pokrovsk, ultrapassando tropas ucranianas que mantinham uma posição entre a aldeia de Memryk e o rio Vovcha. Se a 25ª Brigada de Paraquedistas com os seus veículos de combate Marder fabricados na Alemanha não conseguir deter o inimigo perto de Ukrainsk, poderá resultar em cerco, avisou o Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa. Partes de pelo menos quatro brigadas ucranianas estão supostamente a ser cercadas pelos russos a sul de Pokrovsk. Uma retirada ucraniana pode já estar em curso, afirmam. "Será sensato para eles retirarem-se da área antes que as forças russas cortem as suas rotas de suprimento e saída", sugeriu o grupo pró-ucraniano Conflict Intelligence Team. Embora o avanço ceda 30 milhas quadradas aos russos, poderá salvar batalhões inteiros da Ucrânia num momento crítico.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições Perdidas em Kursk

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas recentemente recuperaram posições perdidas em Kursk. Agora estão em posições próximas da aldeia de Olgovka, de acordo com o ISW. O ISW sugere que as forças ucranianas se retiraram do assentamento. Um blogueiro militar russo também escreveu que as tropas ucranianas fizeram avanços menores perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas haviam anteriormente abandonado as suas posições nestes assentamentos para evitar o cerco. Além disso, os ataques ucranianos às pontes de pontão russas sobre o rio Seim na região de Glushkovo continuam.

09:30 Porquê a Mongólia Não Prende Putin

Apesar de ter sido emitido um mandado internacional de detenção para Vladimir Putin, a Mongólia acolhe-o com honras. Isto não se deve apenas à posição da Mongólia entre as grandes potências da Rússia e da China, como apontou o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Chefe da Operadora de Energia da Ucrânia Demitido por Falhas de Segurança

O chefe da empresa estatal de energia eléctrica da Ucrânia, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, supostamente foi demitido. A razão alegada é a sua incapacidade de proteger as instalações de energia perante os ataques russos em aumento. Foi anunciado pela emissora ucraniana Suspilne, citando fontes internas da empresa. O conselho de supervisão da Ukrenergo votou por 4-2 a favor da demissão de Kudrytskyj. "Kudrytskyi é acusado de negligenciar as directivas passadas da autoridade de comando e de proteger inadequadamente as instalações da Ukrenergo", afirmam as fontes. Kudrytskyi está também sob escrutínio por alegadas acusações de corrupção.

08:22 Subversão da Evasão do Serviço Militar: Autoridades Expondo Centenas de Redes Ilegais

As autoridades ucranianas descobriram mais de 570 operações clandestinas que ajudam os homens a evitarem o serviço militar desde o início da invasão russa da Ucrânia. De acordo com Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado, como relatado pelo "Kyiv Independent", estes grupos ajudam os homens ucranianos a fugir para o estrangeiro e a emitir certificados médicos falsos para os isentar. Estes serviços custam entre 7.000 e 10.000 dólares. Os homens ucranianos com idades entre os 18 e os 60 anos são geralmente proibidos de sair do país devido ao potencial de serem mobilizados. Em 2024, foram descobertas mais de 200 dessas redes.

07:50 Ex-oligarca russo: Russos veem ofensiva de Kursk como 'calamidade imprevista'O dissidente russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha intrigante a resposta do povo russo à ofensiva de Kursk da Ucrânia. Em entrevista ao "Tagesspiegel", ele expressou que os russos não veem a ofensiva ucraniana como uma invasão inimiga, mas como "uma calamidade imprevista". A população está descontente com a maneira como as autoridades lidam com a situação, o que levou a uma queda nas avaliações de Putin.

07:22 Ucrânia: Morte de criança em ataque russo em SaporizhzhiaSegundo relatos ucranianos, um ataque russo em Saporizhzhia, cidade sudeste da Ucrânia, resultou em pelo menos duas mortes na noite passada. De acordo com um post do governador da região de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, no Telegram, uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos morreram. Uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridas, com a menina atualmente em estado grave. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, e os escombros e detritos atingiram outros edifícios.

06:58 Localização do lançamento de míssil nuclear descoberta por pesquisadores dos EUADois pesquisadores dos EUA afirmam ter identificado o local suspeito do lançamento do míssil nuclear "Invencível", apelidado de "arma suprema" por Vladimir Putin, em terminologia da OTAN - SSC-X-9 Skyfall. Conhecido como 9M730 Burevestnik, o míssil é considerado capaz de evadir os sistemas de defesa de mísseis dos EUA. Os pesquisadores, utilizando imagens de satélite, avistaram um projeto de construção perto de uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares. Este local, a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, é especulado como o possível local secreto de lançamento, com nove plataformas de lançamento em construção. O local é relatado como adequado para um sistema de míssil estacionário de grande porte, sendo o único projeto atual da NBA o Skyfall. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30 Refino de petróleo de Moscou sofre parada parcial

Após um incêndio causado por uma suposta attaque de drone ucraniano, o refino de petróleo de Moscou da Gazprom Neft sofreu uma parada parcial, de acordo com fontes não identificadas da Reuters. A unidade Euro+, responsável por cerca de metade da capacidade do refino, foi temporariamente parada. As operações da planta devem ser retomadas dentro de cinco a seis dias após os reparos. A planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2021, de acordo com a Reuters. O alcance dos danos à capacidade de refino da instalação permanece incerto.

05:58 Ex-oligarca russo: abordagem do Ocidente estende o reinado de Putin

O dissidente russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica a maneira como os governos ocidentais estão lidando com a Rússia. Em entrevista ao "Tagesspiegel", Khodorkovsky argumenta que o Ocidente está cometendo "vários erros estratégicos", prolongando o mandato de Putin. "O Ocidente deve declarar publicamente guerra aos tomadores de decisão", disse ele, fundador da proibida fundação de oposição "Open Russia Foundation". Ele discorda veementemente da classificação da Rússia como um adversário e da equiparação dos tomadores de decisão com a população. Quanto à guerra na Ucrânia, Khodorkovsky afirma: "Se o Ocidente tivesse agido durante o início da guerra total em fevereiro de 2022 como agora, o conflito já teria terminado".

04:13 Zelensky: Recapturar a usina nuclear de Zaporizhzhia é altamente perigoso

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anuncia uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, em Kyiv. A reunião ocorrerá após a visita de Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia, como Zelenskyy menciona em um vídeo nas redes sociais. Infelizmente, Zelenskyy explica, a Ucrânia não pode recuperar o controle da usina no momento, já que não vê oportunidades benéficas no campo de batalha e aquelas que existem são arriscadas. Grossi já havia twittado sobre sua viagem à usina para continuar o apoio e evitar uma catástrofe nuclear. Desde o início da invasão de 2022, a maior usina nuclear da Europa está sob controle russo. Ambas as partes se acusam mutuamente de atacar a instalação.

02:27 Governador: Mísseis russos matam pelo menos um em Dnipro

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque de mísseis russos em Dnipro, cidade central da Ucrânia, de acordo com o governador da região, Serhiy Lysak, no Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade sofreram danos no ataque. No entanto, não há confirmação independente da informação.

23:55 Zelensky pede aprovação para armas de alcance longo, aponta para Alemanha

Longe do campo de batalha, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy volta a defender armas de alcance longo durante um encontro com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Zaporizhzhia. Além da autorização para ataques a alvos no interior da Rússia, a entrega dessas mísseis é necessária, enfatiza Zelenskyy no sul da Ucrânia. Embora a Rússia controle partes da região de Zaporizhzhia, não conquistou a capital regional. Eles discutiram novos sistemas de mísseis Patriot, aeronaves, munição e equipamento, novas sanções contra a Rússia e a prevenção de novas frentes russas na Ucrânia, como informou Zelenskyy. Em busca da aprovação de armas de alcance longo, Zelenskyy menciona os EUA, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Embora Kyiv pareça mais otimista hoje, Zelenskyy não fornece mais detalhes.

22:13 Kyiv discute com a Mongólia sobre a hospedagem de Putin

21:59 Putin Desafia Mandado de Prisão Internacional no Cazaquistão

O presidente russo Vladimir Putin foi recebido por uma guarda de honra do Cazaquistão apesar de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). A Ucrânia prometeu colaborar com parceiros para impor "consequências" ao Cazaquistão à noite. O TPI emitiu o mandado contra Putin por suposta deportação ilegítima de crianças ucranianas durante o conflito ucraniano. A Ucrânia, ao lado de nações ocidentais e ativistas de direitos humanos, pede a implementação do mandado. Putin foi saudado por uma guarda de honra no aeroporto de Almaty hoje, antes de participar de celebrações comemorando o 85º aniversário da vitória soviética e cazaque sobre o Japão. Uma reunião com o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev está agendada.

21:48 Relato: Ucrânia Usa 'Palianytsia' contra Alvo na Península da Crimeia

O exército ucraniano supostamente utilizou o drone de foguete ucraniano "Palianytsia" contra um alvo militar na Península da Crimeia, controlada pela Rússia, pela primeira vez, de acordo com o Ukrainska Prawda, um jornal ucraniano. O nome do drone provavelmente serve a um propósito, já que "Palianytsia" é um termo que os ucranianos usam para se referir a soldados ou sabotadores russos. Desde o início da invasão russa em grande escala, os ucranianos têm utilizado esse termo.

Apesar das tensões contínuas entre a Rússia e o Ocidente, um tribunal russo recentemente impôs uma pena de 15 anos a um físico proeminente acusado de revelar informações classificadas, marcando outro caso de pesquisadores científicos serem acusados de traição.

