O número de mortos após o ataque ao hospital em Sumy, Ucrânia, subiu para 10.

10:42 Mídia Russa Transmite Explosão Significativa em Instalação de Armas em VolgogradoA mídia russa e blogueiros militares estão relatando incidentes perto de instalações militares russas. Explosões ocorreram perto de uma base naval em Baltijsk, na região de Krasnodar, onde a Rússia lancementes de drones suicidas contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, uma instalação de armazenamento de munição foi atingida, resultando em um grande incêndio e explosões. De acordo com fontes ucranianas, mísseis balísticos iranianos e lançadores eram mantidos na instalação de Kotluban.

09:57 Exército Ucraniano Relata Mais de 160 Conflitos nas Últimas 24 HorasO exército ucraniano registrou até 165 conflitos nas últimas 24 horas. Mais de um quarto desses incidentes ocorreu na região do Donbass, perto da cidade altamente disputada de Pokrovsk. De acordo com o relatório, as forças russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e áreas civis, usando 124 bombas aéreas guiadas e lançando sete mísseis. Foram realizadas mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e mais de 1.700 drones suicidas foram usados. Aviões ucranianos, junto com forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques contra concentrações de pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

09:17 Juiz de Alto Nível Assassinado em Ataque Russo a Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal, que estava fornecendo ajuda humanitária a aldeões na região de Kharkiv, foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. De acordo com o site de notícias Ukrinform, citando a procuradoria regional, o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo para a aldeia para entregar ajuda quando um drone de visão em primeira pessoa do inimigo atingiu seu SUV. Ele morreu instantaneamente, e três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando potenciais crimes de guerra e assassinato.

08:55 Autoridades Ucranianas Relatam Vítimas após Ataques em SaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relatam danos extensos a edifícios civis em Saporizhzhia, uma cidade industrial importante no sul da Ucrânia, após novos ataques aéreos intensos da Rússia. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, que compartilhou essa informação no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. Foram relatados mais de dez ataques aéreos, resultando em vários incêndios.

08:27 Rússia Afirma ter Abatido 125 Drones Ucranianos na Noite PassadaA Rússia afirma ter interceptado e destruído com sucesso 125 drones ucranianos na noite passada. O Ministério da Defesa relatou isso, dizendo que 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgogrado no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov. Embora governadores de várias regiões tenham relatado danos dos ataques, não houve relatados vítimas.

07:42 Exército Ucraniano Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO exército ucraniano relata 1.170 vítimas do lado russo nas últimas 24 horas. Isso traz o número estimado total de soldados russos feridos e mortos para cerca de 652.000. Além disso, as forças ucranianas afirmam ter destruído nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados desde ontem. Noventa e três drones também foram abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido, de acordo com a contagem.

07:22 Blogueiros Militares: Forças Ucranianas Alvo de Mais Depósitos de Armas RussasBogueiros militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios perto de uma grande instalação de armazenamento de munição na região de Volgogrado. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre isso ainda.

06:54 Klingbeil Sugere Forte Apoio à Ucrânia na Próxima CúpulaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem forte de solidariedade com a Ucrânia. "A conferência deve reafirmar que todos estão obrigados, incluindo os EUA após as eleições americanas, a continuar apoiando ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Klingbeil. Também deve ser considerado "como futuras negociações de paz podem ser estabelecidas de forma mais ampla para finalmente ter uma conversa significativa sobre uma perspectiva de paz no melhor interesse dos ucranianos". Biden é esperado para fazer sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma conferência para os 50 países que apoiam militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - o primeiro evento desse nível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também é esperado para participar.

05:42 porta-voz de Zelenskyy sobre o lançamento de armas: os russos serão os primeiros a saberDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não foi tomada uma decisão final sobre o deployment de armas ocidentais no solo russo. Serhiy Nykyforov explicou no programa de notícias ucraniano 24/7 que não há "decisão definitiva e clara" sobre esse assunto. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy "discutiu esse tópico com todas as partes cuja decisão depende disso - Itália, França, Reino Unido e EUA". O porta-voz de Zelenskyy acrescentou: "Devemos entender que os russos serão os primeiros a saber sobre a permissão para infiltrar-se profundamente no território russo. Eles saberão primeiro, e então haverá um anúncio oficial".

04:45 Suíça apoia Iniciativa de Paz da China, Kyiv expressa DesapontamentoO Ministério das Relações Exteriores da Suíça endossou uma iniciativa de paz liderada pela China com o objetivo de encerrar o conflito na Ucrânia. A posição da Suíça sobre tais iniciativas de paz passou por uma mudança significativa, como revelado pelo ministério em Berna. Do ponto de vista de Kyiv, a posição suíça é uma fonte de desapontamento. Atualmente, a Ucrânia está planejando uma segunda cúpula de paz agendada para novembro. Em junho, mais de sessenta nações, excluindo a Rússia e a China, participaram da primeira discussão na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda Militar a KyivA Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar à Ucrânia, que inclui munição, computadores e suprimentos logísticos. A ajuda é esperada para chegar à Ucrânia até o final da semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia já forneceu à Ucrânia munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, soluções contra drones, armas antitank, sistemas de controle remoto e equipamento adicional.

02:29 Mortes no Região de Kharkiv após Ataques RussosBombardeios aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, resultaram na morte de três pessoas e no ferimento de seis outras, de acordo com autoridades regionais. O ataque atingiu infraestrutura civil e alvos em instalações educacionais e estabelecimentos comerciais enquanto pessoas estavam nas ruas, declarou Oleh Syniehubov, governador da Oblast de Kharkiv.

01:29 Coreia do Norte critica Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como "Passo Perigoso"A Coreia do Norte, acusada de enviar armas ilegais à Rússia, condenou a ajuda militar dos EUA no valor de US$ 8 bilhões à Ucrânia como "um enorme erro" e "um passo perigoso" contra o poder nuclear russo. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington. Seu objetivo é ajudar Kyiv na defesa própria e inclui armas com alcance estendido para aumentar a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a uma distância segura.

00:25 Número de Mortes em Ataque em Sumy Sobe para DezO número de mortos em um ataque russo a uma instalação médica na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. O primeiro ataque ao clínica resultou na morte de uma pessoa, como revelado pelo ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. A clínica foi bombardeada novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusou a Rússia de liderar "uma guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA Demonstra Interesse Excepcional no 'Plano de Vitória' da UcrâniaDe acordo com o porta-voz do escritório presidencial ucraniano, Serhiy Nykyforov, o governo dos EUA demonstrou "interesse excepcional" no chamado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Isso contrasta com relatórios da mídia que indicam uma postura cética de Washington. "Isso não é preciso", afirma Nykyforov na televisão ucraniana. "O plano foi recebido positivamente". Ele acrescentou que o presidente dos EUA, Joe Biden, havia prometido retornar com "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein na Alemanha em 12 de outubro.

22:25 Zelenskyy: Trump Apoiará a Ucrânia se Vencer as EleiçõesEm uma entrevista ao canal Fox News após seu encontro com o republicano dos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declarou que Donald Trump apoiará a Ucrânia se vencer as eleições de novembro. "Não tenho certeza sobre as perspectivas pós-eleitorais e quem será o novo presidente", disse Zelenskyy. "No entanto, recebi garantias diretas de Donald Trump de que ele estará ao lado da Ucrânia e fornecerá apoio".

21:40 Lavrov: O Ocidente Deve Evitar Engajar-se em uma 'Missão Suicida Nuclear' com a RússiaDurante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou o Ocidente contra alvo

