O número de empregos na Alemanha registou uma diminuição.

A situação econômica lenta na Alemanha está afetando os números de emprego. De acordo com o relatório da Office Federal de Estatística de sexta-feira, houve uma queda de 21.000 empregados em agosto em relação a julho, com um pequeno aumento observado em junho e julho, de 7.000 e 4.000, respectivamente. No entanto, considerando os impactos não sazonais, uma queda mais substancial de 35.000 foi observada em agosto, o que representa uma queda de 0,1%. Esta queda foi mais do que o dobro da de agosto de 2023, que viu uma queda de 15.000.

No entanto, a situação melhorou em comparação com o ano anterior. Em agosto de 2023, um aumento de 0,3% ou 145.000 em empregados foi observado. Entre fevereiro e julho de 2024, uma taxa de crescimento mensal consistente de 0,4% foi observada. "A tendência positiva persistente no mercado de trabalho foi mantida na comparação ano a ano, embora a um ritmo mais lento", concluiu a Office Federal de Estatística.

Apesar da economia lenta, institutos de pesquisa notáveis esperam que essa tendência persista, como definido em seu relatório de outono para o governo federal. "O crescimento no emprego é devido apenas a indivíduos sem cidadania alemã", menciona o relatório conjunto. "O número de empregados com cidadania alemã vem diminuindo há mais de dois anos, principalmente devido ao envelhecimento demográfico". Além disso, o crescimento no emprego segurado socialmente nos últimos 12 meses ficou limitado ao setor de serviços, especialmente em saúde, cuidados, administração pública, serviços empresariais qualificados e educação e ensino.

