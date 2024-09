O novo chefe de gabinete da CDU defende a expansão das discussões do partido para além das controvérsias sobre imigração

Dennis Radtke, que vai substituir Karl-Josef Laumann na representação dos trabalhadores da CDU, alerta para o excesso de ênfase nas preocupações migratórias. Em entrevista ao Süddeutsche Zeitung, Radtke afirmou que a CDU não deve se limitar às discussões sobre migração. Ele reconhece que o apoio dos trabalhadores ao AfD em eleições passadas vai além das preocupações com a imigração. "Acredito que a ideia de que a imigração é a causa principal de todos os problemas e a única razão atrás do sucesso do AfD, especialmente entre a força de trabalho industrial, é excessivamente simplista", declarou Radtke.

De acordo com Radtke, a CDU precisa apresentar soluções genuínas para os trabalhadores, em vez de se transformar em um partido puramente trabalhista. Para isso, a liderança deve abranger uma gama mais ampla de preocupações. "Nossas perdas nas últimas eleições federais foram devido a falhas em nossas políticas sociais", afirmou ele. As discussões sobre migração e deportação não devem ser enquadradas de uma maneira que beneficie o AfD, aconselhou Radtke.

Nenhum título de "filho adotivo" de Merz

Com a previsão de ser eleito como novo líder da ala trabalhista da CDU no sábado em Weimar, substituindo o chairman de longa data Karl-Josef Laumann, Radtke esclareceu sua relação com o líder do partido Friedrich Merz. "Estou concorrendo à presidência da CDU neste sábado - não como futuro genro de Friedrich Merz", declarou ele. Ele enfatizou que sua cooperação com Merz é inteiramente profissional e rejeitou qualquer caracterização de si mesmo como oponente ou adversário de Merz.

Radtke se opôs aos pedidos de aumento da idade de aposentadoria, argumentando contra a reabertura do debate sobre o assunto. "Não acho sensato reacender o debate sobre a idade de aposentadoria agora. Não há vantagem nesse debate em torno de uma idade de aposentadoria de 70. Algumas pessoas podem escolher trabalhar até os 70 anos, mas para outras, é inviável", afirmou Radtke. Nascido e criado em Bochum-Wattenscheid e anteriormente servindo como secretário do sindicato, ele expressou seus pensamentos em uma entrevista ao jornal.

A nomeação de Radtke como novo líder da ala trabalhista da CDU ocorre apesar de sua posição contrastar com a do AfD em relação à migração. Ele destacou que a popularidade do AfD entre os trabalhadores não se baseia apenas em preocupações com a imigração.

No contexto das eleições da CDU, Radtke se distanciou da percepção de ser o "filho adotivo" de Merz, mantendo uma relação profissional com o líder do partido.

