O notável aumento do interesse em propriedades alemãs torna-se evidente.

Recentemente, as taxas de juros reduzidas do Banco Central Europeu estimularam um aumento no interesse por imóveis alemães, mantendo estáveis os preços das compras de propriedades. Após uma breve pausa no verão, à espera de mais ajustes nas taxas, o interesse dos compradores aumentou significativamente desde setembro, de acordo com os relatórios da ImmoScout24 desta terça-feira.

De acordo com a CEO da ImmoScout24, Gesa Crockford, os cortes nas taxas de juros em junho e setembro adicionaram mais ímpeto. Ela comentou: "Os preços das propriedades estão estáveis e já estamos observando uma tendência positiva nas principais áreas urbanas". Os players do mercado entendem que "este é o momento ideal para adquirir propriedades antes de potenciais aumentos de preço".

Foi observado um aumento médio de 1,5% e 0,2% nos preços das ofertas de apartamentos existentes e novos, respectivamente, de junho a setembro, em comparação com o trimestre anterior.

A ImmoScout24 apontou que os procuradores de apartamentos alemães estão lidando com forte competição, aluguéis crescentes e despesas adicionais mais altas. A demanda por propriedades está aumentando significativamente em pequenas cidades maiores e de médio porte. Embora os aluguéis não tenham aumentado tão rapidamente no verão como em trimestres anteriores, houve um aumento constante. "O mercado de aluguel continua tenso", disse Crockford. "Nas cinco maiores cidades, os aluguéis aumentaram dez vezes mais do que os preços das propriedades nos últimos dez anos. Isso é mais notável em Berlim".

