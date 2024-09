O nordeste da Síria liberta 50 suspeitos de pertencerem ao ISIS devido a um perdão geral.

Na região nordeste da Síria, predominantemente governada pelos curdos, autoridades libertaram cinquenta indivíduos na segunda-feira, rotulados como militantes do IS. Essa ação foi parte de uma anistia declarada em julho, de acordo com Reber Kalo das autoridades de segurança regionais, falando à agência de notícias AFP. Kalo não revelou de quais prisões eles foram libertados.

Aproximadamente dez mil indivíduos, incluindo vários estrangeiros de diferentes países, estão detidos nas prisões administradas pelas Forças Democráticas da Síria (FDS), uma milícia armada ligada à administração regional autônoma. Cerca de 1.500 suspeitos de serem membros do IS são projetados para serem perdoados, mas Kalo esclareceu que apenas cidadãos sírios, não estrangeiros, são elegíveis para isso. Além disso, a anistia se estende apenas àqueles que não têm sangue nas mãos.

O IS obteve um controle territorial significativo na Síria em 2014. No entanto, não foi até 2019 que o grupo militante cedeu a uma aliança militar internacional, liderada pelos Estados Unidos, e reforçada por combatentes curdos na Síria.

Atualmente, cerca de 56.000 pessoas residem nas prisões da região autônoma, espalhadas por 24 instalações, além dos acampamentos de al-Hol e Roj. Esses indivíduos incluem uma estimativa de 30.000 menores. Entre os encarcerados há uma mistura de militantes do IS e seus familiares.

Os indivíduos libertados foram transferidos para uma instalação de reabilitação no nordeste da Síria. Devido às condições da anistia, apenas militantes sírios do IS da região nordeste foram libertados.

