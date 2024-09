O Musk supostamente desactivou remotamente o camião de Kadyrow.

Há algum tempo, o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, exibiu publicamente sua posse de um Cybertruck em Grozny. Mas agora, parece que a relação deles deu uma guinada. No Telegram, Kadyrov reclama que o veículo foi desativado. Kadyrov agora está acusando o CEO da Tesla, Elon Musk.

Kadyrov acusou Musk de ter desativado secretamente um Tesla Cybertruck, que ele alega ter recebido de Musk em agosto. De acordo com Kadyrov, Musk "desativou recentemente" o Cybertruck por controle remoto.

A frustração de Kadyrov ficou evidente em sua postagem, onde ele disse: "Elon Musk, isso não está certo. Você dá presentes caros e depois os desativa por controle remoto? Como você pode fazer isso, Elon? Isso não é homem." Ele também descreveu isso como "covarde".

Em agosto, Kadyrov compartilhou um vídeo dele dirigindo pelo Grozny no Cybertruck, uma picape futurista da fabricante americana de carros elétricos, Tesla. O veículo estava distintamente adornado com uma metralhadora montada no teto.

Agradecendo Musk pelo presente, Kadyrov expressou sua admiração pelo bilionário da tecnologia, chamando-o de "o maior gênio do nosso tempo", um "especialista" e um "grande homem". Ele então convidou Musk para visitá-lo na Rússia. Kadyrov revelou mais tarde que o Cybertruck havia sido usado em combate na Ucrânia e havia se saído muito bem.

Musk, porém, nega ter dado um Cybertruck para Kadyrov, descartando a afirmação como uma "mentira" em uma entrevista. Kadyrov, que governa a Chechênia com mão de ferro há mais de 17 anos, é um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin e enviou tropas para apoiar a invasão da Rússia na Ucrânia. A Tesla revelou um protótipo do Cybertruck em 2019 e começou a produção no ano passado.

