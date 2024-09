O Ministro do Trabalho, Heil, declara publicamente que não há dedução dos fundos dos cidadãos.

Em decorrência da crítica severa recebida no ano passado pelo aumento excessivo, não haverá melhorias nos benefícios de desemprego em 2025. O Ministro do Trabalho, Heil, expressou essa decisão durante uma aparição matinal na ntv, considerando-a "adequada". Além disso, os requisitos para os beneficiários de auxílio-desemprego serão rigorosos.

O governo federal está adotando uma posição firme sobre as ajustes nos benefícios de desemprego, que são determinados pelas taxas de inflação. De acordo com o Ministro do Trabalho, Hubertus Heil, a inflação diminuiu significativamente, com apenas 1.9% registrado no mês passado. Consequentemente, devido à inflação reduzida e ao quadro legal, não haverá aumentos nos benefícios de desemprego a partir de 1º de janeiro. Heil descreveu isso como a ação correta a ser tomada.

Para pais solteiros e indivíduos, a remuneração básica ficará em 563 euros por mês em 2025. O aumento de 61 euros implementado anteriormente havia recebido críticas consideráveis. No entanto, associações sociais alertaram contra não aumentar os benefícios de desemprego.

O cálculo dos benefícios de desemprego é regulamentado por lei e está baseado nos preços de itens essenciais de necessidade diária. Esses haviam aumentado devido à alta inflação em 2022 e 2023. Consequentemente, o governo federal decidiu por um aumento substancial de 61 euros para 2024. O aumento de 12% foi criticado porque os beneficiários de auxílio-desemprego, aparentemente, receberam um ajuste de inflação maior do que muitos empregados.

Heil justificou o quadro legal que regula os montantes dos benefícios de desemprego. "Isso não é arbitrário. Os benefícios de desemprego servem como uma rede de segurança básica necessária para atender ao mínimo de subsistência de acordo com nossa constituição", explicou Heil na ntv. "E se a inflação estiver alta, como foi no ano passado, por exemplo, com eletricidade e comida, então as taxas padrão devem ser ajustadas para atender ao mínimo de subsistência."

Pressão adicional sobre os beneficiários de auxílio-desemprego

O Ministro das Finanças federais, Christian Lindner, enfatizou a necessidade de evitar custos excessivos para o orçamento federal devido ao influxo de mais de um milhão de pessoas fugindo da guerra na Ucrânia. O número de beneficiários de auxílio-desemprego também aumentou significativamente como resultado. No contexto das negociações orçamentárias complexas para 2025, o governo federal concordou em reduzir os gastos com auxílio-desemprego.

Para alcançar isso, Heil planeja implementar medidas destinadas a criar mais incentivos para o trabalho e aumentar a pressão sobre os beneficiários de auxílio-desemprego. Por exemplo, os beneficiários de auxílio-desemprego serão obrigados a visitar os centros de emprego com mais frequência e enfrentarão sanções rápidas se não cooperarem.

Planos estão em andamento para reduzir os benefícios de desemprego em até 30%. Heil também propôs impor distâncias de deslocamento de até três horas para buscadores de emprego e exigir relocação de indivíduos solteiros. "Em casos raros em que as pessoas se recusam a cooperar ou residem em áreas isoladas, deve ficar claro: isso não é uma renda incondicional", disse Heil na aparição matinal.

Financiamento adicional para desempregados de longo prazo

Após a contratação, os desempregados de longo prazo receberão financiamento adicional para tornar o valor do trabalho mais aparente em comparação com os benefícios de desemprego. O limiar de ativos de 15.000 euros será aproveitado após seis meses em vez dos atuais 12 meses. Como resultado, os beneficiários de auxílio-desemprego poderão reter menos economias.

Associações exigem mais, FDP busca cortes

O SPD está em desacordo com seus aliados de associações sociais, incluindo a Confederação Sindical Alemã e o Paritätischer, devido ao aumento zero concordado. Em uma declaração conjunta emitida em junho, as associações sociais alertaram contra a estagnação nos benefícios de desemprego, temendo uma maior perda de poder de compra para milhões de adultos e crianças. De acordo com o Instituto Ifo para Pesquisas Econômicas, a taxa de inflação para o ano atual é projetada em 2.2%, muito menor do que a taxa de inflação de 5.9% registrada no ano anterior. Em 2025, a inflação é esperada para diminuir para 1.7%. Apesar de pelo menos um ligeiro aumento nos preços do consumidor, os beneficiários de auxílio-desemprego terão que se virar com o mesmo orçamento do ano anterior.

A coalizão do tráfego de luz, composta pelo SPD, Verdes e FDP, substituiu os benefícios Hartz-IV pelos benefícios de desemprego em 2022 e também decidiu sobre relaxamentos nas sanções. Desde então, o assunto tem sido um ponto de contention

