Viagem Inicial aos Céus do Afeganistão - O ministro do Interior Faeser justifica o gasto de 1.000 euros numa bolsa para criminosos que estão a ser deportados.

A Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), justificou a entrega de 1.000 euros como "dinheiro inicial" a cada um dos criminosos deportados para o Afeganistão. Ela explicou que essa prática é usada para evitar que decisões de deportação sejam revertidas pelos tribunais devido ao risco de empobrecimento enfrentado pelos deportados. Faeser falou sobre isso na sexta-feira à noite durante o ZDF-"hoje jornal". Ela acrescentou: "Isso é para garantir a segurança da medida". Ela também mencionou que a questão do "dinheiro inicial" está sob a jurisdição dos estados federais.

A Alemanha, pela primeira vez desde que os Talibã assumiram o poder há três anos, enviou afegãos de volta ao seu país de origem. Como informou Faeser, 28 indivíduos com históricos criminais estavam envolvidos. Todos esses indivíduos eram do sexo masculino, como informou a Agência de Notícias da Alemanha. Os estados participantes confirmaram que os deportados incluíam estupradores e criminosos violentos. Houve uma discussão online sobre cada deportado recebendo 1.000 euros.

Ajuda financeira para uma nova vida no Afeganistão

Um representante do Ministério do Interior da Baixa Saxônia também confirmou que cinco homens deportados da Baixa Saxônia receberam cada um 1.000 euros. De acordo com suas informações, todos os estados federais participantes concordaram com esse valor. O dinheiro é destinado a cobrir despesas de vida no Afeganistão por um período de seis a nove meses, explicou o representante.

A Ministra do Interior Federal justificou a concessão de "dinheiro inicial" de 1.000 euros a cada criminoso deportado como uma forma de evitar que decisões de deportação sejam revertidas devido a riscos de pobreza. A ajuda financeira é destinada a proporcionar um novo começo aos deportados no Afeganistão, com despesas de vida cobertas por seis a nove meses.

Leia também: