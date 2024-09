A estrutura administrativa está definida para transformação. - O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, renuncia.

Em uma importante reestruturação administrativa na Ucrânia, foi relatado que o Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, renunciou, de acordo com fontes parlamentares. O líder parlamentar Ruslan Stefantschuk compartilhou uma foto do bilhete de renúncia manual de Kuleba em sua página do Facebook, datado desta quarta-feira. Não houve outras informações confiáveis inicialmente. Stefantschuk deu a entender que investigaria o assunto durante uma reunião iminente da Verkhovna Rada. Anteriormente, bilhetes de renúncia manuscritos apareceram na plataforma de mídia social de Stefantschuk.

Ministros da Era Pré-Guerra

Kuleba, um diplomata experiente, ocupou o cargo de Ministro das Relações Exteriores desde 2020, antes da invasão russa. Desde ontem, vários ministros ucranianos e dois vice-primeiros-ministros apresentaram seus pedidos de demissão do governo. Em julho, o Presidente Volodymyr Zelenskyy anunciou uma reestruturação administrativa, explicando que isso ajudaria a aperfeiçoar as operações do governo durante o conflito em andamento.

A reestruturação administrativa anunciada pelo Presidente Zelenskyy em julho tinha como objetivo aperfeiçoar as operações do governo, o que levou a discussões sobre uma possível reforma governamental. Devido a essa reforma, vários ministros, incluindo Kuleba, consideraram a renúncia como uma forma de contribuir para as mudanças.

