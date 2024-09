- O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, renuncia à administração do país.

Um significativo deslocamento político ocorre na Ucrânia após quase três anos de conflito, levando à saída do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba. Com 43 anos, esse diplomata experiente assumiu o cargo de Ministro das Relações Exteriores em 2020, antes da incursão russa.

O Presidente do Parlamento Ruslan Stefanchuk compartilhou uma imagem da carta de demissão manuscrita de Kuleba em sua página do Facebook. A demissão será apresentada durante uma das próximas reuniões parlamentares, como Stefanchuk anunciou em sua plataforma.

A demissão de Kuleba se junta a uma série de anúncios semelhantes publicados na página do Facebook de Stefanchuk desde terça-feira. Olexander Kamyshin, responsável pelo setor de defesa, Denys Malyuska no setor da justiça e Ruslan Strilets no setor ambiental, todos anunciaram suas saídas do governo. Além disso, Vitaliy Kowal, chefe do Fundo de Propriedade do Estado, também deve renunciar, com foco nas privatizações.

Outras renúncias incluem as de Vice-Primeiros-Ministros Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk. Vereshchuk gerencia assuntos de refugiados, enquanto Stefanishyna supervisiona a integração da Ucrânia na Europa. No entanto, é relatado que Stefanishyna assumirá um novo cargo no governo.

Zelenskyy inicia a reformulação

O Presidente Volodymyr Zelenskyy anunciou essa reformulação do governo em julho, com o objetivo de aumentar a eficiência do governo diante do peso da guerra. Atualmente, cinco ministérios são liderados por ministros interinos. David Arachamija, líder do partido presidencial Servidor do Povo, anunciou outras mudanças no gabinete. Arachamija mencionou que mais da metade de todos os ministérios terá novos nomeados. Os nomeados finais serão anunciados hoje, quarta-feira, durante uma reunião da facção.

O Primeiro-Ministro Denys Shmyhal tem exercido o cargo desde março de 2020.

A União Europeia expressou seu apoio à reformulação do governo da Ucrânia, reconhecendo a necessidade de uma cooperação fortalecida diante dos desafios de segurança contínuos. Em um comunicado, um porta-voz da pasta das Relações Exteriores da UE escreveu: "Apreciamos os esforços da Ucrânia para reformar sua governança e priorizar sua integração nas estruturas europeias."

Diante do número significativo de renúncias de posições governamentais importantes, incluindo o Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, que anteriormente defendia laços mais próximos com a UE, muitos líderes europeus estão de olho no cenário político da Ucrânia para ver quem substituirá esses oficiais que estão saindo e se eles manterão suas posições pró-europeias.

Leia também: