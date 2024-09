O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Kuleba propõe a demissão.

08:03 Zelensky: "Civis ainda Enterrados sob os Escombros"Um ataque mortal com míssil russo em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início do conflito. Civis ainda estão presos sob os escombros, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Ele pede novamente por sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Avisa sobre Iminente Desastre na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação da usina nuclear em ucraniano e russo durante uma reunião em Kyiv. Grossi visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse a Zelensky que a situação é "muito frágil" e o risco de desastre permanece. A usina foi tomada por tropas russas logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente está desligada. Ambos os lados acusam-se mutuamente de bombardear a usina.both Moscow and Kyiv deny the allegations.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos em Ataque a LvivPelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja entradas às 6:17 e 5:29). Dezenove ficaram feridos, disse o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Mais Ajuda para a FrenteA Ucrânia espera mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e desminar. Isso é relatado pelo jornal de Düsseldorf "Rheinische Post" com base em uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União, que está disponível para o jornal. Isso inclui um programa de financiamento para áreas agrícolas próximas à frente. "O governo alemão foi perguntado sobre potenciais apoios", diz o papel. Por exemplo, um bônus de segurança para pessoal precisaria ser pago. A Ucrânia também perguntou se um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para entregar geradores pode ser estendido. "Além disso, a Ucrânia pediu apoio para desminar em áreas próximas à linha de frente". De acordo com o governo alemão, o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento já está engajado em um projeto para detectar e limpar minas.

06:17 Ucrânia: Incêndio Eclode em Lviv após Ataque de Drone Shahed RussoApós ataques aéreos russos na cidade de Lviv, no noroeste da Ucrânia (veja entrada às 5:29), um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal. Isso foi relatado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kozyzkyj, no Telegram. Além disso, dois edifícios escolares foram danificados no ataque, com muitas janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozyzkyj, vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. Os serviços de defesa aérea e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica na Ucrânia ocidental, perto da fronteira polonesa, longe das linhas de frente no leste. No entanto, a cidade foi alvo de ataques várias vezes desde o início da guerra.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge KyivA capital ucraniana Kyiv é atingida por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea é ativada. Testemunhas oculares relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira polonesa. Todo o país está em alerta máximo, de acordo com a Força Aérea Ucraniana no Telegram. A Polônia ativou sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para garantir seu espaço aéreo em resposta a ataques aéreos e atividades de longo alcance russos, relata o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea à UcrâniaApós o devastador ataque russo à cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno esse ataque horrível nos termos mais fortes possíveis", disse Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea de que o país precisa para proteger suas fronteiras". Zelensky renovou seu pedido a aliados ocidentais para fornecer à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance já fornecidas para ataques em território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Novo Ataque de Drone em KyivA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea da Ucrânia estão repelindo os ataques nas proximidades da capital, relatou o exército ucraniano no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones usados ou possíveis danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos à capital ucraniana que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Zelenskyj: Ucrânia Planeja Controlar Região de Kursk de Forma PerpetuaA Ucrânia planeja manter o controle das territórios ocupadas na região russa de Kursk até que o presidente Putin esteja disposto a negociar, declarou o presidente Zelenskyj em uma entrevista à emissora de TV norte-americana NBC News. A ocupação é uma parte vital de seu "plano de vitória", acrescentou. No entanto, a Ucrânia não tem interesse em adquirir território russo em sua totalidade, esclareceu Zelenskyj. Ele não mencionou se capturar mais território russo é um objetivo futuro. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente Biden dos EUA.

00:47 Quatro Ministros da Ucrânia Renunciam AntecipadamenteAntes de uma esperada reforma ministerial na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas renúncias. Segundo fontes ucranianas, entre eles estão a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel significativo no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. Não está claro se esses quatro ministros irão para posições de maior escalão. "Como prometido, uma grande reformulação do governo está próxima nesta semana", explica David Arakhama, líder da fração do partido no poder Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", anuncia Arakhama, considerado um aliado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Zelenskyy Exige Uso de Armas de Longo Alcance Contra a Rússia Após Ataque de Foguetes em PoltavaEm resposta ao ataque com foguetes russos em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pede autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se tivermos a capacidade de destruir os locais de lançamento dos ocupantes e dos aeródromos militares e da logística russos", diz Zelenskyy em seu discurso diário em vídeo. Segundo suas declarações, o número de mortos em Poltava agora é de 51 e o número de feridos é de 271. Mais habitantes são acreditados estar presos sob os escombros.

22:06 Zelenskyy Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dispensa Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, como relatado no site do presidente. O presidente do parlamento também anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serve como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros haviam apresentado suas renúncias anteriormente. O presidente Volodymyr Zelenskyy explica que mudanças são necessárias para fortalecer o governo. "O outono será excepcionalmente importante. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Terrível"A Ucrânia sofre um dos ataques aéreos mais pesados desde o início do conflito. Dezenas de pessoas são mortas e centenas ficam feridas. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e relata a "atmosfera altamente tensa" e como os residentes experienciaram o ataque de foguetes.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWsA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram abertas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, segundo a agência. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os obrigaram a deitar de bruços no chão e atiraram neles pelas costas", escreveu a agência, citando vídeos que circulam on-line.

