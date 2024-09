- O ministro das Finanças Lindner sublinha que o orçamento não funcionava de forma autónoma.

Ministro das Finanças Christian Lindner manteve-se firme durante a defesa de seu orçamento proposto para o próximo ano no Bundestag. "Não foi fácil, isso é fato", comentou Lindner, o político do FDP, sobre as negociações dentro da coalizão do semáforo. A coalizão enfrentou restrições econômicas, legais e políticas. No entanto, Lindner enfatizou: "Enquanto houver espaço para acordo, é crucial alcançá-lo".

Apesar da situação inicial difícil, foram alcançadas substanciais alíquotas e melhorias de desempenho para os cidadãos, declarou o ministro das finanças. Por exemplo, o orçamento de 2025 propõe um aumento na ajuda financeira para crianças e alíquotas isentas de imposto mais altas. De acordo com Lindner, o estado está renunciando a receitas para aumentar o poder de compra dos cidadãos e estimular investimentos privados.

O governo comprometeu-se com uma despesa orçamentária total de aproximadamente 490 bilhões de euros. Mais de 10% desse valor - especificamente 51,3 bilhões de euros - será obtido por meio de empréstimos. Isso segue a regra de controle da dívida incorporada na Lei Fundamental, permitindo um mínimo de nova dívida em más situações econômicas.

Lindner descartou a crítica da União de que o orçamento pode não ser constitucionalmente válido. "O orçamento proposto diante de nós é legalmente válido", afirmou ele. No entanto, a União critica a substancial alocação global não gasta de 12 bilhões de euros. Com isso, a coalizão do semáforo aposta que o governo não gastará 12 bilhões de euros de seu orçamento no próximo ano devido a fatores como falhas em projetos ou fundos não liberados. Lindner já destacou que essa lacuna deve ser reduzida em vários bilhões até o final do ano.

O setor financeiro observará de perto o orçamento proposto pelo Ministro das Finanças Lindner, dada as significativas mudanças nas alíquotas e isenções fiscais para os cidadãos. O setor financeiro concorda com a abordagem de Lindner de renunciar a receitas do estado para aumentar o poder de compra dos cidadãos e estimular investimentos privados.

