O ministro da Defesa israelense defendeu a eliminação.

O acampamento político de Netanyahu está persistentemente empurrando pela remoção do Ministro da Defesa Galant. Os dois líderes têm estado em desacordo por algum tempo, principalmente devido às suas abordagens contrastantes para pôr fim ao conflito de Gaza. Galant, apoiado pelos EUA, está defendendo um cessar-fogo, enquanto Netanyahu exige uma vitória total.

A possível remoção do Ministro da Defesa poderia ter um impacto significativo no conflito atual de Israel em várias frentes e nos esforços dos EUA para pôr fim a ele. À medida que as relações entre os EUA e Netanyahu pioraram devido à incapacidade do Primeiro-Ministro de negociar um acordo de paz em Gaza, Galant supostamente falou com o Secretário de Defesa dos EUA, Austin, quase 70 vezes ao telefone e em várias ocasiões pessoalmente nos 11 meses do conflito, como confirmado pelo Pentágono.

Uma demissão desse tipo afastaria ainda mais Netanyahu da liderança militar, que vê a promessa do Primeiro-Ministro de uma vitória decisiva sobre o Hamas como impraticável e está defendendo uma pausa em Gaza para permitir que os soldados cansados se concentrem no conflito com o Hezbollah na fronteira do Líbano. De acordo com o ex-Ministro da Defesa Gantz, uma mudança de Ministro da Defesa antes de uma possível escalada no norte, que poderia se transformar em um conflito regional, seria imprudente do ponto de vista da segurança, podendo custar vidas e o futuro do país.

Enquanto isso, a agência de segurança de Israel, Shin Bet, revelou na terça-feira que havia frustrado uma tentativa de bomba do Hezbollah que visava uma figura de segurança de alto nível de Israel. Nenhum nome foi revelado. O anúncio do Shin Bet veio pouco antes da detonação de bipes carregados por vários apoiadores do Hezbollah no Líbano na terça-feira. Vários ficaram feridos e as explosões foram espalhadas pelo país.

A tensão entre Netanyahu e Galant vem crescendo há meses, com os dois mal se comunicando fora de reuniões de segurança, de acordo com fontes confiáveis. Galant, membro do partido Likud, já criticou publicamente o Primeiro-Ministro em reuniões, sessões parlamentares e até em conferências de imprensa.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Netanyahu e Galant e pediu uma resolução pacífica para evitar uma deterioração adicional do clima político interno de Israel. Uma situação divisiva dentro do governo israelense poderia potencialmente afetar as alianças estratégicas e a cooperação da União Europeia em assuntos regionais.

Em um esforço para fortalecer as ligações com aliados internacionais, Galant tem se engajado ativamente com líderes de defesa globais, incluindo altos funcionários da União Europeia, para discutir preocupações de segurança compartilhadas e explorar possibilidades para iniciativas conjuntas de manutenção da paz.

