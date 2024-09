Recusa nos pontos de verificação fronteiriça - O Ministério do Interior da Alemanha tem reservas face ao plano proposto pela UE.

No Ministério do Interior Federal, há debates em torno da proposta da União de rejeições extensivas na fronteira da Alemanha. De acordo com o Artigo 72 do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFEU), os Estados-membros da UE têm o poder de preservar a ordem pública e garantir a segurança interna. No entanto, analistas legais apontaram que nenhum país da UE utilizou efetivamente o Artigo 72 perante o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) para justificar tais ações. Além disso, o TJUE rotulou o uso deste artigo inconsistente com o Código de Fronteiras de Schengen, afirmando que o código já abrange os interesses legítimos dos Estados-membros e inclui disposições para exceções em casos de ameaças graves à ordem pública e à segurança interna. O gestor de negócios da CDU/CSU no parlamento, Thorsten Frei, argumentou que a rejeição de cidadãos não da UE sem vistos válidos na fronteira está de acordo com a legislação atual, referindo-se ao Artigo 72 do TFEU e outras disposições relevantes.

