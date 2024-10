O México nomeia Claudia Sheinbaum como a primeira mulher chefe de Estado do país.

No México, uma senhora está prestes a se tornar a primeira presidente do país na terça-feira, quando Claudia Sheinbaum prestará juramento. Esta mulher de 62 anos, ex-prefeita de Cidade do México, substitui Andrés Manuel López Obrador, que não poderia buscar outro mandato. Sheinbaum é afiliada ao partido de esquerda Morena do presidente atual e venceu as eleições com uma maioria decisiva em 2 de junho.

Os principais desafios da presidente eleita envolvem lidar com as taxas alarmantemente altas de criminalidade e as atividades violentas dos cartéis de drogas no país. Além disso, gerenciar as relações com o país vizinho, os Estados Unidos, será um aspecto significativo de seu mandato, com foco especial em questões de tráfico de drogas e migração.

A presidente Sheinbaum enfrentará desafios significativos para reduzir as taxas altas de criminalidade e as atividades violentas dos cartéis de drogas. Durante seu mandato, estabelecer e manter relações benéficas com os Estados Unidos, especialmente em questões de tráfico de drogas e migração, será crucial para sua presidência.

Leia também: