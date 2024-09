- O Merz dá um prazo para decisões de desvio de fronteira até terça-feira.

Merz dá até terça-feira para a coalizão do semáforo apresentar um plano sólido para deter entradas não autorizadas nas fronteiras da Alemanha e rejeitar aqueles que ainda tentam entrar. Se o governo federal não fornecer tal garantia, Merz acredita que qualquer discussão adicional com eles é desnecessária. Ele fez esses comentários durante um evento de campanha em Brandenburg an der Havel.

Em uma reunião anterior sobre migração e segurança interna, Merz havia dito que a União e os estados governados pela CDU/CSU só engajariam em novas negociações se as rejeições de fronteira fossem implementadas. Representantes da coalizão do semáforo, dos estados federais e da União estavam presentes nessa reunião.

Merz: Rejeições de fronteira legalmente possíveis

A União só está interessada em negociações se houver um compromisso com as rejeições de fronteira. De acordo com Merz, a legalidade disso já foi estabelecida e documentada nos Ministérios do Interior e da Justiça desde 2016. Ele explicou: "As aprovações necessárias já estão em vigor, stating that border rejections in Germany are legal." Merz enfatizou que não é necessário nenhuma outra clarificação.

Scholz deve exercer sua liderança

Merz instou o Chanceler Federal Olaf Scholz a demonstrar liderança dentro de sua coalizão. Merz sugeriu uma reunião na quarta-feira e novas discussões no Bundestag alemão na semana seguinte. Com as leis necessárias em vigor para permitir rejeições de fronteira, Merz indicou que a coalizão do semáforo tem bloqueado essa questão.

A Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser (SPD), anunciou após as primeiras negociações em Berlim que alguns aspectos seriam avaliados legalmente. Ela propôs uma nova reunião e marcou uma data para isso dentro da próxima semana. No entanto, Faeser enfatizou que as avaliações legais são uma condição prévia para isso.

Merz propôs uma reunião em Brandenburg an der Havel na quarta-feira, enfatizando a necessidade da coalizão do semáforo empurrar para rejeições de fronteira, dado que a legalidade de tais ações foi estabelecida em 2016 por ambos os Ministérios do Interior e da Justiça. Apesar das avaliações legais anunciadas pela Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser, Merz acreditava que a coalizão do semáforo havia estado emperrando essa questão.

As discussões da coalizão do semáforo com Merz e a União sobre a segurança das fronteiras haviam ficado estagnadas devido à sua oposição às rejeições de fronteira, já que Merz teve um evento de campanha em Brandenburg an der Havel, ao longo do rio Havel, reiterando sua posição sobre o assunto.

Leia também: